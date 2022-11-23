Kadın ve Kelebek Etkisi / Söyleşi ve Sergi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Bursa Barosu, Nilüfer Lions Kulübü ve Bir Umut Dedik Derneği iş birliğiyle Tirilye Taş Mektep Akademi’de buluşuyor.

Dünyayı Kadınlar Değiştirir

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde “Dünyayı kadınlar değiştirir. ” düşüncesinden yola çıkılarak etkinlik gerçekleştirilecektir.

Etkinlik sonunda fotoğrafçı Engin Tufan Sevimli’nin kadına yönelik şiddet ve istismar konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediği 99 gönüllünün siyah beyaz portreleri ve profillerinden oluşan “Bir Umut Dedik” projesinin sergisi, New York’taki Türk Evi’nden sonra, Mudanya’da izlenime sunulacak.

Geleceğe hayat vermek bir yudum nefes olmak için bu proje şimdi Mudanya’da izleyicisini bekliyor. Sergi, kadın zekasına, zarafetine, şıklığına ve estetiğine fotoğraflarla dikkat çekmeyi vurguluyor. Sadece kadın oldukları için bir hiç uğruna sapkınca hayatları sonlandırılmış kadınlarımızın hatırasına… Yaşama sebebimiz, bizlere hayat veren annelerimizin anısına… Bu projeye somut anlamlar katan sebeplerdir.

Umudun kanatlarındaki iyiliği yakalama inancıyla uygulamaya geçilecek etkinlik 25 Kasım’da Taş Mektep’te ziyaretçilerini bekliyor.

Tarih: 25 Kasım 2022 Cuma

Saat: 14.30

Yer: Tirilye Taş Mektep