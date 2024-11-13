İstanbul Modern’in fotoğraf galerisinde izleyiciyle buluşan “İzzet Keribar: Renklerin Yolculuğu” sergisi, sanatçının Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerine yaptığı seyahatlerde çektiği fotoğraflardan oluşuyor. İzleyicileri farklı zaman ve mekânlarda renkli bir yolculuğa davet eden sergide, sanatçının fotoğrafa başlangıcına referans veren İstanbul ve Güney Kore fotoğrafları başta olmak üzere, 1980’lerde fotoğrafa dönüşünden itibaren günümüze kadar uzanan çalışmaları da Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında bir araya geliyor. Sanatçının 1950’lere uzanan çalışmalarından geniş bir seçkinin yer aldığı sergi, 25 Mayıs 2025’e kadar İstanbul Modern’de görülebilir

Sergi; renk, ışık, doku ve grafik unsurlar gibi biçimsel ögeleri öne çıkarırken, sanatçının yıllar içindeki değişen tarzını da gözler önüne seriyor. Küratörlüğünü İstanbul Modern Küratör ve Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız Dinçer’in üstlendiği sergide, Keribar’ın seyahat ettiği ülkelerdeki manzara ve portre fotoğraflarından oluşan renkli kareler alıyor.

1 milyon 500 bin fotoğraf arasından özel seçki



İstanbul Modern’in 20. yılında, müzede sergisinin yer almasının büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken İzzet Keribar, “Kariyerimin en anlamlı ve heyecan verici dönemlerinden birini yaşıyorum. 1 milyon 500 bin fotoğraf arasından yaptığımız bu özel seçki, sanat hayatımın farklı evrelerini simgeliyor. Sergi, Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiğim seyahatler sırasında çektiğim, özellikle renk, ışık, şekil, doku ve kompozisyon gibi biçimsel özellikleriyle öne çıkan fotoğrafları içeriyor. Hem ülkemde hem de dünya genelinde çektiğim manzara, portre ve sokak fotoğrafları ile yarı-soyut grafik çalışmalarımdan oluşan 120’nin üzerindeki yapıtım aracılığıyla ziyaretçiler, sergiyi gezerken fotoğraflarımla karşılaşacak ve renklerin eşlik ettiği bir yolculuğa çıkacak” diye konuştu.

Işık, renk ve formun yolculuğu

Sanatçının 1 milyon 500 bin fotoğraftan oluşan arşivinden kapsamlı bir seçki yapıldığını belirten serginin küratörü Demet Yıldız Dinçer, “Keribar’ın başarısı, ışık, renk, şekil, biçim ve doku gibi unsurların hassas dengesiyle oluşturduğu kompozisyonları izleyicilere kolayca çekilmiş gibi hissettirmesi ve tek bir fotoğrafla meselenin özüne inmesidir. Çalışmalarıyla dünyayı anlamaya çalışırken, ortaya çıkardığı görüntülerle evrensel bir dil oluşturuyor. Kısacası,dünya değişmeden önce insanlığın ve onun yaşadığı çevrenin bir albümünü bir araya getirmeye gayret ediyor” dedi.

İzzet Keribar kimdir?

İzzet Keribar, 1936’da İstanbul’da doğdu. Çocukluğundan itibaren fotoğrafa karşı büyük bir ilgi duyan İzzet Keribar, ağabeyi Leon Keribar’ın desteğiyle fotoğrafçılığabaşladı. Kariyerine 1950’lerin İstanbul’unu fotoğraflayarak adım atan İzzet Keribar,1956’da askerlik yapmak üzere gittiği Kore’de bir yıl boyunca fotoğraf çekerek tekniğini ve deneyimini geliştirdi. Kore’deyken iki kez görevli olarak gittiği Japonya’nın Tokyo ve Kyoto kentlerini de fotoğraflayan İzzet Keribar’ın sosyal belgesel türündeki ilk fotoğraflarında, Seul önemli bir yer oynadı.

Ticaret hayatı ve ayrıca filateli, dekorasyon ve antika gibi hobilerinedeniyle verdiği uzun bir aradan sonra, 1980’de tekrardan fotoğrafa yöneldi. O günden itibaren yurt içinde ve yurt dışında fotoğraf amaçlı birçok geziye çıktı ve bugünkü tarzını oluşturacak fotoğrafları çekmeye başladı. 1984’te, Nevzat Çakır’ın bir araya gelme fikri üzerine Bülent Özgören, Mehmet Kısmet, İlyas Göçmen ve Yusuf Tuvi’nin de katılmasıyla, Türkiye’nin en başarılı ve üretken fotoğraf topluluklarından biri olan Grup FOG’u kurdu.Grup, ilk sergisini 1985’te Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi’nde açtı. İlk sergileri oldukça ilgi gördü;sırasıyla 1986’da “Kazlıçeşme” ve 1987’de “Surlar” sergilerini gerçekleştirdi. Grup FOG, 1989’da”Birikimler” sergisiyle birlikte, aynı adı taşıyan kitabı da yayımladı.

İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği), BASAF (Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği),GİFSAD (Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği) ve FOTOGEN (Fotoğraf Sanatı Derneği) onur üyesi olan İzzet Keribar’a, FIAP (Fotoğraf Sanatı Uluslararası Federasyonu) tarafından 1985’te AFIAP (Sanatçı), 1988’de ise EFIAP (Ekselans) ünvanları verildi. 1991’de Fransa Kültür Bakanlığı tarafından, Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlediği fotoğraf etkinlikleri serisi nedeniyle “Akademik Palmiye Nişanı” alarak Şövalye olarakonurlandırıldı. Aynı yıl,National Geographic Traveler dergisinin uluslararası fotoğraf yarışmasında 16 bin fotoğraf arasından ikincilik ödülüne layık görüldü.

1997’de ve 2001’de, Fuji Film’in Avrupa Basın Fotoğrafları yarışmalarında iki kez birinci olan İzzet Keribar’ın, Türkiye’nin önemli seyahat dergilerinden Atlas‘ta, Skylife‘ta, yurt içinde ve yurt dışında birçok dergi ve kitapta yazı ve fotoğrafları yayımlandı.

1981–1999 yılları arasında çektiği fotoğraflardan oluşan Terra Magica adlı albümü 1999’da, Miniatürk: Zamanda Yolculuk 2004’te, Türk Fotoğrafçılar Kütüphanesi 2005’te, Türkiye Sinagogları kitapları ise 2008’de yayımlandı. İzzet Keribar, 2012’de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından“Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

“Fotoğraf Sanatçıları Dizisi”nin2015’teEczacıbaşı Yayınları tarafından yayımlanan altıncı kitabı İzzet Keribar’ın kariyerine odaklanırken, Keribar’ın Işık Doğudan Gelir kitabı 2018’deİstanbul Fotoğraf Vakfı’ndan yayımlandı. Keribar, 2018’de“Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü. İzzet Keribar’ın Afrodisias’ın Büyülü Dünyası isimli kitabı 2019’da Yapı Kredi Yayınları’ndan, Renkli Türkiye kitabı aynı yıl Mehmet Kurukahveci Kültür Merkezi Yayınları tarafından, Miras: İstanbul’da Osmanlı Mimarisi ve Çini Sanatı kitabı ise 2022’de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları’dan yayımlandı.

Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde pek çok sergi açanİzzet Keribar,hâlen fotoğraf üretmeye devam ediyor. Keribar’ın Türkiye’de çektiği fotoğraflar, uluslararası sahnede Türkiye’yi tanıtmak amacıyla da kullanılıyor. İzzet Keribar, verdiği fotoğrafçılık eğitimleriyleTürkiye’de fotoğrafçılığın gelişip yaygınlaşmasına katkıda bulunurken, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında çektiği çeşitli konulardan oluşan fotoğraflarla, ülkemizin en kapsamlı ve düzenli arşivlerinden birine sahip.

İzzet Keribar, aynı zamanda koleksiyonculuğuyla da tanınıyor. Osmanlı İmparatorluğu için özel imal edilmiş Viyana Porselenleri toplayan Keribar, eski İsviçre Pulları koleksiyonuyla da dünya çapında ödüller aldı.