İzmir’de Bir İlk: Akdeniz Bienali

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile K2 Güncel Sanat Merkezi tarafından ilk kez düzenlenecek olan İzmir Akdeniz Bienali, 21 Mart – 7 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ana sergi, yaratıcı alan çalışmaları, etkinlikler ve eğitimler olmak üzere üç ana ayaktan oluşan İzmir Akdeniz Bienali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Atlas Pavyonu, Aya Vukla Kilisesi, Bıçakçı Han, İzmir Fransız Kültür Merkezi, Konak Metro Sanat Galerisi, Pakistan Pavyonu, Portekiz Sinagogu ve Tarihî Havagazı Fabrikası gibi İzmir’in tarihi ve kültürel değer taşıyan mekânlarında sanatseverlerle buluşacak. Bienalde yer alacak eserler “Aynı Suya Bakmak” temasıyla şekillenecek. Kadir Efe Oruç ile Ayşegül Kurtel bienalin direktörlüğünü üstlenirken, Caroline David küratörlüğünü yapacak.

22 Akdeniz Ülkesinden Genç ve Usta Sanatçılar Bir Araya Geliyor

İzmir’in güncel sanat ortamına ışık tutmayı ve bu alandaki potansiyeli uluslararası düzeye ulaştırmayı hedefleyen bienalde ana sergi, 35 yaş altındaki sanatçılara ayrılıyor. Bienal, yaş kriterini Avrupa ve Akdeniz’den Genç Yaratıcılar Bienali ağının (BJCEM) standartlarını referans alarak belirliyor. İzmir Akdeniz Bienali, BJCEM standartları ve 2022 Avrupa Gençlik Yılı bağlamında “genç” olana vurgu yaparak, yeni ifade biçimlerine alan açmayı amaçlıyor. Ayrıca ana sergi Arnavutluk, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, Filistin, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, İspanya, İsrail, İtalya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Lübnan, Malta, Mısır, Monako, Slovenya, Suriye, Tunus, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere 22 Akdeniz ülkesinden 40 civarında sanatçının yanı sıra birkaç usta sanatçının eserlerini içeriyor. Küratör Caroline David’in seçkisinden meydana gelen sergi hem açık çağrı başvuruları arasından hem de küratörün davetiyle belirlenen sanatçıların eserlerden oluşuyor. Genç sanatçıların resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon, performans, dijital sanat, video ve multimedya disiplinlerindeki 50’yi aşkın eseri Kültürpark Atlas Pavyonu’nda, usta sanatçıların yapıtları ise Pakistan Pavyonu ve Bıçakçı Han’da 21 Mart- 7 Mayıs 2023 tarihlerinde sergilenecek. Çeşitli mekânlarda sürdürülecek çalışmalar, 12 Ocak 2023’te yapılacak tanıtımın ardından başlayacak. Bienal kapsamında, çeşitli mekânlarda konferanslar, konserler, sanatçı söyleşileri ve performanslar düzenlenecek. Ayrıca İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde sinema programı da katılımcılara sunulacak.

Seçilen Genç Sanatçılar

Seçilen genç sanatçıların ilk listesi şu şekilde; Zeynep Abes, Mariam Abouzid Souali, Nour Abu Saada, Yazan Abu Salameh, Anas Albraehe, Berfin Ataman, Henar Bayon, Nesligül Cebesoy, Soufian Chemcham, Talha Demiral, Pauline Di Valentin, Bawer Doğanay, Marina Genadieva, Mehdi Hachid, Miryam Haddad, Yazan Halwani, Daphne Heretakis, Mohamed Jamal Bassiouni, Smirna Kulenovic, Giovanni Leonardo Bassan, Fredj Moussa, Elise Peroi, Greta Pllana, Spyros Prokopiou, Shefa Salem al-Barasi, Ieva Saudargaite Douaihi, Yassine Sellame, Selma Selman, Dominik Štibernik, Lana Stojićević, Marcelle Tehila Bitton, Claudio Zorzi.