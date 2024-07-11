İyilik Hali ve Ruhsal Esenlik

Hepinize bir sorum var ve cevaplarınızı yazılı olarak bekliyorum. Bana ulaşmanın bir yolunu bulacağınıza eminim. Sorular geliyor.

“Hayatı Bir Terapi Gibi Yaşamak” Mümkün mü?

“Hayatı bir terapi gibi yaşamak” size neyi anımsatıyor?

Neyi düşündürüyor?

Hayatı bir terapi gibi yaşamak için yaptığınız şeyler var mı?

Her yaşadığımız, her karşılaştığımız şeyi bir terapiye, bir iyilik haline ve ruhsal esenliğe dönüştürmek mümkün mü?

Neler düşünüp, neler yaparak bunu sağlayabiliriz?

Hadi cevaplarınızı hemen yazın…

Devam etmek için yazıyı okumaya devam edin yazıyı okumayı tamamlayınca soruları tekrar cevaplayın. Lütfen bana da gönderin, bakalım nasıl bir kaynak oluşturacağız her birlikte.

Başlarken terapi tanımımızı bir kontrol edip, anlamında anlaşalım.

Terapi Nedir?

Terapi, bireylerin zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan profesyonel bir süreçtir. Bu süreç, çeşitli yöntemler kullanarak kişinin yaşam kalitesini artırmayı ve sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmeyi, ruhsal sağaltımı hedefler. Psikoterapi, fizyoterapi, sanat terapisi, bibliyoterapi ve daha birçok terapi türü bulunmaktadır. Psikoterapide çok farklı uygulama çeşitleri vardır. Her bir terapi türü, farklı ihtiyaçlara ve hedeflere yönelik olarak tasarlanmıştır. Terapi bir iyi oluşa, iyilik haline ulaşmak için profesyonel destek almaktır. Günlük hayatımızda teknik tanımından çıkıp, iyilik haline ulaşmak için terapi kavramını daha geniş bir perspektifte yorumlayalım.

Günlük Hayatta Terapi Kavramını Yorumlamak

Terapiyi yalnızca profesyonel yardım süreçleriyle sınırlı tutmak yerine, günlük yaşamımıza yayalım. Yani, terapi sadece bir terapist ofisinde veya belirli bir tedavi sürecinde gerçekleşen bir şey olmasın, kendi kendimize, günlük rutinlerimizde, ilişkilerimizde ve kişisel alışkanlıklarımızda da yer verelim. Lütfen bir tedavi olanlar, ilaç kullananlar bu önerimi sadece var olan sürece destek olarak düşünün.

Örneğin, uyanınca nefes egzersizleri yapmak, meditasyon yapmak, stresli anlarda derin nefes almak, yürüyüşe çıkmak, sevdiklerinizle anlamlı sohbetler yapmak, yazmak, sanatla uğraşmak gibi aktiviteler, günlük yaşamınızda kendi kendinize uygulayabileceğiniz terapötik yöntemlerdir. Bunlar, zihinsel ve duygusal sağlığınızı korumanıza, stresten arınmanıza ve genel olarak daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

Bu geniş bakış açısı, hayatın her anını bir iyileşme ve kendini geliştirme fırsatı olarak görmeyi içerir. Günlük yaşamınızda karşılaştığınız zorlukları ve deneyimleri, size daha fazla farkındalık kazandıran, duygusal denge sağlayan ve kişisel büyümeyi teşvik eden birer terapi fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.

Terapiyi daha geniş bir perspektifte yorumlamak, terapötik yaklaşımları günlük hayatınıza entegre etmek ve her anı bir iyileşme ve gelişme fırsatı olarak görmek anlamına gelir. Bu yaklaşım, profesyonel terapi süreçlerini tamamlayıcı nitelikte olabilir ve bireyin genel yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

Psikoterapi, bireylerin zihinsel ve duygusal sağlık sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olur. Depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

Fizyoterapi, fiziksel işlev bozukluklarını tedavi etmeye odaklanır ve genellikle yaralanma veya ameliyat sonrası rehabilitasyon süreçlerinde tercih edilir.

Sanat terapisi ise, duygusal ve psikolojik iyileşme için yaratıcı süreçleri kullanır; bireyler duygularını ifade etmek ve çözümlemek için resim, müzik veya drama gibi sanat formlarını kullanırlar.

Bibliyoterapi ise, kitap okuma ve edebi eserlerle etkileşim yoluyla duygusal ve zihinsel iyileşmeyi hedefler. Bireyler, kitaplardan aldıkları ilham ve bilgiyi kendi yaşamlarına uyarlayarak kişisel gelişimlerini desteklerler.

Günlük Akışta Terapi: İyilik Haline Odaklanmak

“Hayatı bir terapi gibi yaşamak” kavramı, her anı ve her deneyimi bir iyileşme ve kendini geliştirme fırsatı olarak görmek anlamına gelir. Günlük hayatımızın sıradan anlarında bile terapi benzeri deneyimler yaşamak mümkündür. İşte günlük akışta terapiyi yorumlamanın bazı yolları:

Günlük Ritüeller ve Farkındalık

Hayatı terapi gibi yaşamanın en basit yollarından biri, farkındalığı ve rahatlamayı teşvik eden günlük ritüeller geliştirmektir. Bu, sabahları birkaç dakika meditasyon yapmak, sessizce bir fincan çay içmek, desen çizmek, yazmak veya doğada yürüyüşe çıkmak kadar basit olabilir. Bu küçük eylemler, zihninizi ve bedeninizi merkezlenmeye yardımcı olarak günün zorluklarına sakin ve pozitif bir zihinle hazırlamanızı sağlar.

Yaratıcı Düşünce

Yaratıcı faaliyetlerle uğraşmak, günlük hayatınıza terapötik unsurlar eklemenin bir başka güçlü yoludur. İster resim yapmak, yazmak, bahçeyle uğraşmak, ister müzikle ilgilenmek olsun, yaratıcı ifade duygularınızı ve düşüncelerinizi somut bir şeye yönlendirmenize olanak tanır. Bu sadece duyguları işlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bir başarı ve neşe duygusu da getirir.

“İçinizde bilmediğiniz bir sanatçı vardır… Eğer biliyorsanız, evrenin başlangıcından beri biliyorsanız hemen evet deyin?” Mevlana

Fiziksel Aktivite

Düzenli fiziksel aktivite, zihinsel ve duygusal sağlık için hayati öneme sahiptir. Egzersiz, doğal bir ruh hali yükseltici olan endorfinlerin salınmasını sağlar. Yoğun olmak zorunda değil; yoga, esneme, yürüyüş veya hafif bir bisiklet turu gibi nazik aktiviteler bile büyük bir fark yaratabilir. Önemli olan, zevk aldığınız bir aktiviteyi bulmak ve onu keyifli bir rutinin parçası haline getirmektir.

Başkalarıyla Bağ Kurmak

İnsan bağlantıları, iyi olma halimizde önemli bir rol oynar. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, anlamlı sohbetler yapmak veya basitçe bir kahkaha paylaşmak inanılmaz derecede terapötik olabilir. Bu, yalnız olmadığımızı ve etrafımızda bir destek ve sevgi ağı olduğunu hatırlatır.

Şükran Duymak

Şükran, dikkatimizi sahip olmadıklarımızdan sahip olduklarımıza kaydırmak için güçlü bir araçtır. Her gün minnettar olduğunuz şeyleri not aldığınız bir şükran günlüğü tutmak, hayata bakış açınızı dönüştürebilir. Genellikle fark edilmeyen küçük nimetleri tanımamıza ve takdir etmemize yardımcı olur. Kendinize İYİ gel listeleri yapmanızı öneriyorum.

Sınırlar Koymak

Hayır demeyi öğrenmek ve sınırlar koymak, zihinsel sağlık için gereklidir. Sınırlarınızı tanımak ve kendinizi fazla yormamak önemlidir. Bu şekilde, enerjinizi korur ve gerçekten önemli olan aktivitelere ve insanlara yatırım yapacak yeterliliği sağlarsınız.

Profesyonel Yardım Almak

Kendi kendine bakım uygulamaları önemli olmakla birlikte, bazen profesyonel yardım gereklidir. Terapi veya danışmanlık, daha büyük sorunlarla başa çıkmanız için size araçlar ve stratejiler sağlayabilir. Yardım aramak, güçlülüğün bir işaretidir ve derin kişisel büyüme ve iyileşmeye yol açabilir.

Kitap Okuyalım

Kitap okumanın yararlarını da hatırlayalım. Yapılan araştırmalara göre, okumanın rahatlamak için en iyi yol olduğu ve sadece 6 dakikada stresi azalttığı ifade ediliyor. Yapılan çalışmada öncelikle, stres seviyeleri ve kalp atışları, rahatlama yöntemleri uygulamadan önce bir takım testler ve çalışmalar doğrultusunda yükseltildi. Nöropsikolog Dr. David Lewis’a göre en etkin yöntem yüzde 68’lik başarı ile okumak olarak saptandı. Denekler yalnızca sakince 6 dakikalık okuma yaptılar ve sürenin sonunda ilk durumlarından daha sakin kalp atışlarına sahip oldular. Araştırmaya göre müzik dinlemek yüzde 61, bir fincan çay/kahve arası yüzde 54 ve yürüyüşe çıkmak ise yüzde 42 oranlarına sahip. Testi yürüten Dr. Lewis sakinleşmek için kitapta kendini kaybetmenin en iyi yol olduğunu vurguluyor. Gerçekten hangi kitabı okuduğunun bir önemi yok, sürükleyici bir kitap ile günlük endişelerden ve stresten uzaklaşabilir ve yazarın hayal gücünü keşfe çıkabilirsin.

Ben hayat kısa okuyacağımız kitapları bilinçli seçelim derim. Günlük hayatımıza şifa verici unsurlar eklemek üzerine de birçok kitap yazılmıştır. İşte bu konuda ilham alabileceğiniz bazı kitaplar:

Farkındalığın Mucizesi, Thich Nhat Hanh

Bu kitap, günlük hayatta farkındalığı nasıl uygulayabileceğinizi öğretir. Basit ve pratik egzersizlerle doludur.

Sanatçının Yolu, Julia Cameron

Yaratıcı blokajları aşmak ve içsel sanatçınızı keşfetmek için rehberlik eden bu kitap, günlük yaratıcı düşünmeyi teşvik eder.

“En iyi yaratıcı çalışmalar, genellikle değersiz şeyler yaptığınızı düşündüğünüz günler ortaya çıkar.”

Buda’nın Kalbi -Korkuyu ve Utancı İyileştiren Şefkati Uyandırmak, Tara Brach

Kendini kabullenme ve şefkat üzerine yazılmış bu kitap, meditasyon ve farkındalık uygulamalarıyla doludur.

“Belki de hayatlarımızdaki en büyük trajedi, özgürlük ulaşılabilir olsa da senelerimizi aynı davranış kalıplarına sıkışmış halde geçirmektir.”

Atomik Alışkanlıklar, James Clear

Bu kitap, küçük alışkanlıkların büyük değişimlere nasıl yol açabileceğini anlatır ve günlük hayatınıza pozitif alışkanlıklar eklemenizi sağlar.

“Kendi dünyanızın sadece tüketicisi değil, tasarımcısı da olun.”

Fikirlerimiz Buluşsun

Şimdi tekrar soruyorum. “Hayatı bir terapi gibi yaşamak” sizin için ne anlama geliyor? Günlük hayatınıza terapötik unsurlar eklemek için neler yapıyorsunuz? Düşüncelerinizi ve uygulamalarınızı benimle paylaşın ve hep birlikte ilham verici bir kaynak oluşturalım. Sizin bakış açılarınız, deneyimleriniz başkalarının daha sağaltıcı bir yaşam sürme yolculuğuna başlaması için gereken cesareti sağlayabilir.

Hep birlikte, daha farkında, yaratıcı ve bağlantılı hayatlar yaşamak için birbirimize ilham verebiliriz. Hayatın kendisinin bir iyileşme ve iyi olma kaynağı olabileceği fikrini kucaklayalım. Sizden haber bekliyorum ve kolektif bilgeliklerimizi güzel bir iyileştirici yaşam anlatısına dönüştürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Hayat boyu gelişimdeyiz… Sevgiyle nefes alıp, sevgiyle paylaşalım.