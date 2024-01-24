Değerli Dostlarımız,



Bugün 23 Ocak 2024. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın doğum günü.



TEGV 29 yaşında.



Kuruluşundan günümüze, sayısı 3 milyonu aşkın çocuğumuza eğitim desteği veren Vakfımızın yeni yaşını sizlerle birlikte kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bildiğiniz gibi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 1995 yılında, Sayın Suna Kıraç’ın önderliğinde, eğitime gönül vermiş iş insanları ve eğitimciler tarafından kuruldu.

Bu özel günde, kurucularımız, mütevellilerimiz, gönüllülerimiz, bağışçılarımız ve çocuklarımızla, kuruluşumuzdan bugüne hep birlikte neler yaptığımızı kısaca anımsayalım;



100.240 gönüllümüzle 3.136.534 çocuğumuza eğitim desteği verdik.



27 ilimizde, 6 Eğitim Parkımız, 42 Öğrenim Birimimiz ve 24 Ateşböceğimizle toplam 72 noktada, var gücümüzle çalışıyoruz.



Ateşböceklerimizle, 29 yılda 231.631 kilometre, yani dünyayı yaklaşık 6 kez dolaşacak kadar yolculuk yaparak ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımızın yaşamına dokunduk.



Yeni yaşımızda ve gelecek yıllarda daha çok çocuğumuza ulaşarak ülkemize eğitim alanında çok önemli katkılar sağlamaya devam edeceğimize yürekten inanıyoruz.

Heyecanla bize koşan çocuklarımıza, onlara destek veren velilerimize, güzel gönüllü çalışkan gönüllülerimize ve çok değerli bağışçılarımıza sonsuz teşekkürler.

Hep birlikte, nice yıllara…



İyi ki doğdun TEGV

M. Özalp Birol

Yönetim Kurulu Başkanı