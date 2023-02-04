İtiraf Ediyorum

Yazan
Yasemin Sungur
-

Bu kadar çok şeyi yapmak için nasıl zaman buluyorsunuz?

Bana en çok sorulan soru bu.

Bu soru beni şaşırtıyor. Her şeyden önce çok şey yaptığımı düşünmüyorum, ilham aldıklarımın üretimlerinin yanına yaklaşamıyorum henüz…

Peki neler yapıyorum:

☀️Düşlüyorum.

❣️Ne yapmak istediğimi biliyorum.

⭐️Ölçülebilir hedef belirliyorum.

❣️Hazırlık yapıyorum.

⭐️Planlıyorum.

❣️Önceliklerimi seçiyorum.

⭐️Elimdeki konuları bölüyorum.

❣️Tam zamanında yapıyorum.

⭐️Kendimi İYİ hissetmek için emek veriyorum.

❣️Keyfim için mola veriyorum. Eğlendiriyor, neşeyle dinlendiriyorum kendimi.

⭐️Süreci kontrol ediyorum.

❣️İhtiyaç varsa geliştiriyorum.

⭐️Basit sistematik kurguluyorum.

❣️Odaklanıp, çalışıyorum.

🧿Ruhumu, bedenimi, zihnimi aynı anda buluşturuyorum.

🌈Paylaşmayı seçiyorum.

🥰Teşekkür ederim, minnettarım önce kendime sonra katkı verenlere…

🧿Sevgiyle nefes alıp, görüp, anlıyorum, yaşıyorum.

Aferin bana🤩

Yasemin Sungur

 

 

Önceki İçerikAndreas Georgiadis: Geri Dön
Sonraki İçerikHani
Yasemin Sungur
http://www.yaseminsungur.com
Yıllar önce okul dönemimin bittiğini söyleseler de ben hayatın tutkulu bir öğrencisi ve seçip aldıkları, özünden kattıkları ile sen izin verirsen ben bir rehber. Ben bir Özgür Martı. Ben bir düşleyen. Kanatlarım ile gelişime, paylaşıma ve değişime keyifle uçarım. İçimizde yaşayan gerçek Martı Jonathan’lara ulaşmak için MartiDergisi.Com’u uçurdum. Şimdi hep birlikte uçuyoruz. Kitapdaşlarımla birlikte Kitap ile Sohbet ederim ve onları İstanbul Oyuncak Müzesin de baş konuk olarak ağırlarım. Oyun oynamayı bırakmadım. Hayatı kelimeler ile anlatmayı, yazmayı ve onların büyüsüne kapılıp Yaz(ı) Kamplarımı keşfe dönüştürmeyi bilirim. Harekete Geçmeyenleri enerjimle uyandırırım. Sevgiyle nefes alıp, şiirle güne başlarım. Aşk ile Can oğlum ve Ceren kızımla, evrende hayat bir başka güzel. Şükür...

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri