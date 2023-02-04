İtiraf Ediyorum

Bu kadar çok şeyi yapmak için nasıl zaman buluyorsunuz?

Bana en çok sorulan soru bu.

Bu soru beni şaşırtıyor. Her şeyden önce çok şey yaptığımı düşünmüyorum, ilham aldıklarımın üretimlerinin yanına yaklaşamıyorum henüz…

Peki neler yapıyorum:

☀️Düşlüyorum.

❣️Ne yapmak istediğimi biliyorum.

⭐️Ölçülebilir hedef belirliyorum.

❣️Hazırlık yapıyorum.

⭐️Planlıyorum.

❣️Önceliklerimi seçiyorum.

⭐️Elimdeki konuları bölüyorum.

❣️Tam zamanında yapıyorum.

⭐️Kendimi İYİ hissetmek için emek veriyorum.

❣️Keyfim için mola veriyorum. Eğlendiriyor, neşeyle dinlendiriyorum kendimi.

⭐️Süreci kontrol ediyorum.

❣️İhtiyaç varsa geliştiriyorum.

⭐️Basit sistematik kurguluyorum.

❣️Odaklanıp, çalışıyorum.

🧿Ruhumu, bedenimi, zihnimi aynı anda buluşturuyorum.

🌈Paylaşmayı seçiyorum.

🥰Teşekkür ederim, minnettarım önce kendime sonra katkı verenlere…

🧿Sevgiyle nefes alıp, görüp, anlıyorum, yaşıyorum.

Aferin bana🤩

Yasemin Sungur