İstanbul’un Kültür Sanat Ajandası- 12-18 Haziran Etkinlik Takvimi

İBB Kültür AŞ, işletmesi altındaki müzeler; şehrin en prestijli kültür sanat mekânlarından olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu; kamusal bir yaşam alanı olan Müze Gazhane ve şehrin dinamizmini yansıtan Festival Park Kadıköy başta olmak üzere İstanbul’un dört bir yanında çeşitli etkinlikleri İstanbullularla buluşturacak.

MÜZE GAZHANE

Şehre yaydığı enerjisi, çok amaçlı kullanım alanları, her kesime hitap eden etkinlikleriyle yaşamın tam içinde, aktif bir kamusal alan olarak hizmet veren Müze Gazhane, haziran ayında dopdolu bir etkinlik programıyla İstanbulluları karşılıyor.

Farklı tarzlardaki sanatçıları müzikseverlerle buluşturan konserler; çeşitli ilgi alanlarına ve becerilere yönelik yetişkin atölyeleri; hafta sonuna renk katan çocuk atölyeleri; güldürürken düşündüren stand up gösterileri; tecrübenin sohbetle buluştuğu söyleşiler; festivaller, performanslar ve çok daha fazlası haziran boyunca Müze Gazhane’de olacak.

Program:

12.06.2023 16.00 | Gazhane’nin Sesleri – Ses Yürüyüşü ve Ses Haritası

12.06.2023 18.00 | Documentarist Film Festivali: Troas’ta Suya Dair / Tracing the Water in Troas, 14′; Vakti Gelince / In Due Time, 16′; Zeytinliğin Ardı / Behind the Olive Grove, 19′; Huzur Çiftliği / The Healing Farm, 19′

12.06.2023 20.00 | Documentarist Film Festivali: Geamana, 30′ ; Düşler Diyarı / Dream Land, 34′

12.06.2023 20.30 | Yetişkinler için Bale Atölyesi

12.06.2023 19.00 | Arkeoloji 101. İnsanlık Tarihi

12.06.2023 20.00 | Dans Dans Dans!: Hip Hop

13.06.2023 18.00 | Documentarist Film Festivali: Uygunsuz Madde / Matter out of Place, 105′

13.06.2023 19.00 | Dinleme Kulübü

13.06.2023 19.00 | Flora Yürüyüşü

13.06.2023 20.00 | Salı Sineması: Karanlık Gece

14.06.2023 19.00 | Mimarlarla Masallar: Alaaddin’in Sihirli Lambası

14.06.2023 20.00 | Hava Kararınca: Sufle / 19.30 Sahne Senin: Hend

15.06.2023 14.00 | Günümüz Gün

15.06.2023 19.00 | Film Okuma Atölyesi

15.06.2023 18.00 | Documentarist Film Festivali: Ormancı Kardeşler / Forest Brothers, 54′

15.06.2023 20.00 | Müzede Akustik: Efe Demiral & Mertcan Bilgin

16.06.2023 19.00 | Altını Çizenler Kulübü

16.06.2023 21.00 | Endüstrimantal: Ekin Fil

18.06.2023 12.00 | Ebeveyn – Çocuk Duyusal Oyun Atölyesi (2-4 Yaş)

18.06.2023 14.00 | Çocuklar için Felsefe Atölyesi (9-12 Yaş)

18.06.2023 16.00 | Yetişkinler İçin Heykel Atölyesi

18.06.2023 17.30 | Kant ve İnsan

18.06.2023 18.00 | Gülmek Yakışır: Buse Sinem İren

HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA TİYATROSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür AŞ’nin işletmeciliğini yaptığı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, bu sezon da birbirinden önemli isimlerin sahnelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yeni sezona renkli bir başlangıç yapmak için tüm hazırlıkları tamamlanan Harbiye, binlerce İstanbullu müzikseveri sezon boyunca sevilen isimlerle buluşturacak. Yeni sezonu 20 Mayıs’ta Teoman konseriyle karşılayan Harbiye, yine unutulmaz anların ve performansların adresi olacak.

Etkinlik Programı:

12.06.2023 21.00 Yıldız Tilbe

13.06.2023 21.00 Katarsis – Gel Yeniden Başlayalım

14.06.2023 21.00 İstanbul Müzik Festivali “Fazıl Say & Serenad Bağcan”

15.06.2023 21.00 An Epic Symphony & Hyung Kı Joo & Ferman Akgül

16.06.2023 21.00 Jekyll & Hyde Müzikali

17.06.2023 21.00 Jekyll & Hyde Müzikali

18.06.2023 21.00 Derya Bedavacı

FESTİVAL PARK KADIKÖY

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından kültür sanat hayatına kazandırılan Festival Park Kadıköy’de sezon açıldı! Boğaz’ın kıyısında Kadıköy Burun’da konumlandırılan Festival Park Kadıköy, şehrin dinamizmini ve heyecanını yansıtan birbirinden renkli etkinlikleri İstanbullularla buluşturmaya devam edecek.

Program:

18.06.2023 | End of Exams Festival (Skapova/Motive/Yedici Ev/Kendimden Hallice/Yaşlı Amca/Rana Türkyılmaz/Egemen Akkol)

NIGHT SHIFT ETKİNLİKLERİ

DERİNDEN GELEN SESLER

İBB Kültür AŞ’nin işletmesindeki 1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı, Night Shift etkinlik serisi kapsamında kültür sanat etkinliklerine kapılarını açmaya devam ediyor. Sarnıcın büyülü atmosferini, müzik eşliğinde deneyimleme imkânı sunan Derinden Gelen Sesler: Bach’tan Itrî’ye ve Derinden Gelen Sesler: Handel’den Tanbûrî Mustafa Çavuş’a konserleri haziran boyunca sanatseverlerle olacak.

Program:

12.06.2023 22.00 | Derinden Gelen Sesler: Handel’den Tanburi Mustafa Çavuş’a

SOUNDALA THERAPY

Tarihin teknoloji ve sanatla buluştuğu tarihi Şerefiye Sarnıcı Night Shift kapsamında gerçekleşen Soundala Therapy: Suyun Yankıları etkinliği, Gong Bath ile haziran boyunca ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Etkinlikler ses şifası pratisyeni ve somatik deneyimleme uygulayıcısı Rida Kıraşı ile müzisyen Can Dedeoğlu eşliğinde yürütülecek.

Program:

14 Haziran Çarşamba, Saat: 22.00

CIRCLE HORN

1600 yıllık tarihin teknoloji ve sanatla buluştuğu Şerefiye Sarnıcı, İBB Kültür AŞ’nin etkinlik serisi Night Shift kapsamında kültür sanat etkinliklerine kapılarını açmaya devam ediyor. Trompetçi Can Ömer Uygan’ın farklı disiplinlerden gelen sanatçılarla bir araya geldiği, interaktif ve performansa dayalı multidisipliner sanat projesi olan Circle Horn, Dünyadan Sesler ortaklığıyla 10 Haziran’da tarihi sarnıcın mistik ambiyansında İstanbullularla buluşuyor.

Etkinlik Tarihleri:

TAKSİM SANAT

Umut ve Güven Sergisi

İBB Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat’ta yepyeni bir sergi ziyaretçilerle buluştu; Umut ve Güven. İyilik İçin Sanat Derneği ve İBB Kültür AŞ iş birliğiyle Taksim Sanat’ta kapılarını açan Umut ve Güven sergisinden elde edilecek gelir, İyilik İçin Sanat Derneği’nin Hatay’da yürüttüğü “Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar” projesine bağışlanacak.

Prof. Dr. Marcus Graf küratörlüğündeki sergide, 18 değerli sanatçının portre, heykel, yerleştirme gibi farklı disiplinlerden eserleri yer alıyor. Eserler İyilik İçin Sanat Derneği’nin web sitesi iyilikicinsanat.org üzerinden satışa sunulacak. Elde edilecek gelir, Hatay’da Mavi Çadır Kent’te kurulan “Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar” projesine bağışlanacak.

“Umut ve Güven” Sergisi, 2 Temmuz 2023 tarihine kadar Taksim Sanat’ta ücretsiz olarak görülebilir.



İSTANBUL TARİHİ YARIMADA MODEL SERGİSİ | MİNİATÜRK

Türkiye’de daha önce görülmemiş boyutta hareketli model sergisi Miniatürk’te açıldı. İBB Kültür AŞ ve ModelPort iş birliğinde hazırlanan “İstanbul Tarihi Yarımada model Sergisi”nde 1/87 oranında küçültülmüş 10.000’den fazla figür yer alıyor.

Sergi, Tarihi Yarımada’nın 1600’lü yıllardan 19. Yüzyıla uzanan hikâyesini, dönemin sosyal hayatını ve tarihe geçen olayları hareketli figürlerle günümüze taşıyor. Miniatürk’ün giriş bölümünde konumlandırılan İstanbul Tarihi Yarımada model Sergisi ayrıca 3 boyutlu mapping gösterisi ile ziyaretçilerine sıra dışı bir deneyim sunuyor.

İBB KÜLTÜR AŞ’YE BAĞLI MÜZELERDE YAZ SAATİ UYGULAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, işletmesi altındaki Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve Miniatürk yaz saati uygulamasına geçti. Bu kapsamda müzeler saat 22.00’ye kadar ziyaret edilebilecek.