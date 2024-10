İstanbul’un Contemporary Günleri

Her sene bu zamanlar düzenlenir Contemporary İstanbul. Farklı bir sanat ortamı, Haliç’in kıyısında değişik sanat eserlerini görme fırsatı sunar. Ülkenin akıl almaz gündeminde kafa dağıtmak için, farklı bir dünyaya yolculuk etmek için birebir. Bu sene de kapılarını 24 Ekim’de açtı. Giriş 1000 TL. Yeni açılan Rixos Tersane İstanbul’u görmek için de bir fırsat olabilir. Kısaca bilgiler aşağıda.

Contemporary 19 Kez Kapılarını açıyor

Akbank ana partnerliğinde gerçekleşecek CI 19, 23 Ekim ön izleme ve 24-27 Ekim tarihlerindeki genel ziyaret günlerinde, 14 ülkeden 50 çağdaş sanat galerisinin temsil ettiği sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapacak.

Haliç’te yer alan Tersane Istanbul’un tarihi mimarisine yayılacak Contemporary Istanbul 19, bu yıl mekanın farklı noktalarında yer alacak. Fuar, İstanbul’un ve Haliç’in karakteristik siluetini fon olarak alacak Tersane Istanbul Event Hall, Rixos Tersane İstanbul’un balo salonu ve Haliç kıyısındaki teraslarda bulunan açık alanlar da dahil olmak üzere üç farklı mekanda gerçekleştirilecek.

Contemporary Istanbul’un bu yılki konuk ülke programı İspanyolca konuşulan ülkelere ve Latin Amerika ülkelerine odaklanıyor. Türkiye-İspanya ticari ilişkilerinde önemli rol oynayan firmaların yer aldığı Corporate Club partnerlerinin katkıda bulunduğu Spain & Latin America Focus Section programı kapsamında, JORGE LÓPEZ Galería (Valencia), Galería José de la Mano (Madrid), W-Galeria (Buenos Aires), Berlín Galería (Sevilla) ve Andrea Rehder Gallery (São Paulo) gibi galeriler yer alacak.

Fuarın gelenekselleşen The Yard Açık Hava Sergisi, Cenevre’deki Musee d’Art et d’Histoire’ın (Sanat ve Tarih Müzesi) direktörü ve Contemporary Istanbul’un sanat danışmanı Marc Olivier Wahler‘in küratörlüğünde gerçekleşecek. The Yard Açık Hava Sergisi’nde katılımcı galeri sanatçılarının yanı sıra Anselm Reyle, Bilal Hakan Karakaya, Bilal Yılmaz, Ebru Döşekçi, Erdil Yaşaroğlu, Etienne Krahenbul, Franco Guerzoni, Giulio Paolini, Georg Herold, Gözde Can Köroğlu, Kemal Tufan, Metin Alper Kurt, Onur Mansız, Semih Zeki ve Ugo Rondinone gibi yerel ve uluslararası sanatçıların 19 eseri fuar içinde özel olarak belirlenen, Haliç kıyısındaki açık alanlarda ve Tersane Istanbul Event Hall terasında sergilenecek.