İstanbul’un tarım alanlarından söz edilmez sıkça ama bu şehir bir zamanlar bostanlarıyla ünlüydü ve şehri besliyordu. Mesel Kızıltoprak’ta bostan olduğunu hatırlayan var mıdır artık. Kimse bilmeden haksızca yüklenilen İstanbul’da şimdi tarım arazileri yeniden canlanıyor. Bu iyi bir örnek ve elbette paylaşılması lazım. İşte İBB’nin İstanbul’un çiftçileri için yaptıkları ve rakamlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda, tekilde 8 bin401 üreticiye, 44 bin 494 kez, tam 56 milyon 718 bin 734 adet farklı ürün ve çeşitte toplam 346 milyon 607 bin 170 TL değerinde destekte bulundu. İstanbul’un çiftçisi üretim yapmaya başladı. Silivri, Çatalca, Şile, Sarıyer, Beykoz ve Eyüpsultan başta olmak üzere İstanbul’un tarımsal alanları ilk kez destek gördü, tarımsal üretim anlamında sıçrama yaptı. İstanbul’un kaybolmaya yüz tutmuş tarım arazileri, yeniden yeşerip, 51 bin hektara çıktı.

İstanbul’un tarım alanlarının canlandırılması 4 yıl önce 963 çiftçiyle başladı, Bunu 2021’de hayvancılık desteği izledi.

55 milyon yazlık kışlık fide

2024 yılına gelindiğinde 55 milyon yazlık ve kışlık fide desteğine ulaşıldı. Toplam 5 bin 426 çiftçiye 8 bin 947 torba yağlık ayçiçeği tohumu, bin 392 çiftçiye 5 bin 750 torba silajlık mısır tohumu, 2 bin 226 çiftçiye bin 548 ton ekmeklik buğday tohumu, bin.433 çiftçiye 939 ton arpa tohumu, 509 çiftçiye 258 ton yulaf tohumu desteği sağlanmış oldu.

Balıkçılar da unutulmadı

Çiftçilere sağlanan bu desteklerin yanında 5 bin 115 küçük ölçekli balıkçıya antifauling boya, epoksi macun, epoksi boya, balıkçı tulumu ve çizmeden oluşan tekne bakım malzemesi ve koruyucu ekipman desteği verildi.

Arıcılık desteklendi

Çiftçi ve balıkçıların yanı sıra hayvancılık ve arıcılık yapan İstanbullulara da destek sağlandı. Destek kapsamında 2 bin 804 üreticiye, 4 bin 479 ton sığır süt yemi, 2 bin764 üreticiye 5 bin018 ton kuzu besi yemi, bin 645 arıcıya ise 197 ton arı yemi desteği sağlandı.

Tamamı yüzde 100 hibe ile yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 15 adet sulama göleti İstanbullu çiftçilerin ücretsiz kullanımına açıldı. Tüm bu destekler %100 hibe şeklinde yapıldı.

Destekler sürüyor

Halen kesintisiz devam eden destekler için Eylül ayı içerisinde dağıtılmak üzere hububat tohumu, arpa, yulaf ve ekmeklik buğday tohumu talepleri alındı. Bu kapsamda 2.383 çiftçiyi 80.555 dekar alana dikilmek üzere 1.991 ton hububat tohumu desteği sağlayacak. İBB ayrıca Halk Bostanı, okul ve kreş bostanı uygulamalarını da başlattı

İBB’nin tüm bu destekleri sayesinde İstanbul’un köyleri ayağa kalktı. Tarım yapılan arazi alanı 51 bin dekara çıktı.