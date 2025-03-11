İstanbul’da Ücrestsiz Gezilebilecek Müzeler

İstanbul’da ücretsiz gezilebilecek onlarca müze var. İşte bir liste…

Atatürk Müzesi

Ziyaret saatleri: Pazar ve Perşembe günleri hariç saat 09.00 – 16.00 saatleri arasında müzeye ücretsiz olarak giriş sağlanabilir.

Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Halaskargazi Caddesi No:140, Şişli / İstanbul

Kâzım Karabekir Müzesi

Ziyaret saatleri: Salı ve Perşembe günleri açık olan müze 09.30 – 16.30 arasında ziyaret edilebilir.

Adres: Erenköy Mahallesi Kazım Karabekir Sokak No:4/2 Kadıköy / İstanbul

Aşiyan Müzesi

Ziyaret saatleri: Müze, Pazartesi günleri haricinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Adres: Bebek Mahallesi, Aşiyan Yolu Beşiktaş / İstanbul

Uçurtma Müzesi

Ziyaret saatleri: Uçurtma Müzesi, Pazar günleri hariç haftanın altı günü 09:30 – 17:30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzeyi Cumartesi ziyaret etmek isteyenlerin randevu alması gerekiyor.

Adres: Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Bakıcı Sokak Uncular Caddesi No 12 -A, 34670 Üsküdar / İstanbul

Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi

Ziyaret saatleri: Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi, Pazartesi günü ve Resmi Tatil günleri haricinde 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık bulunuyor.

Adres: Küçük Ayasofya Mahallesi Üçler Sokak No:2 Sultanahmet / Fatih / İSTANBUL

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi

Ziyaret saatleri: Müze, hafta içi her gün 14.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Adres: Divanyolu Caddesi No.76 Çemberlitaş / Fatih / İstanbul

Doğançay Müzesi

Ziyaret saatleri: Müze, Pazartesi hariç haftanın altı günü saat 10.00 – 18.00 arasında ziyaret edilebilir.

Adres: Balo Sokak No: 42, Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Sait Faik Abasıyanık Müzesi

Ziyaret saatleri: Müze, Pazartesi ve Salı günleri hariç haftanın beş günü, 10.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Adres: Çayır Sokak No:15, Burgazada / İstanbul

İstanbul Demiryolu Müzesi

Ziyaret Saatleri: Müze, Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve resmi tatil günleri haricinde 10.30- 15.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Adres: İstanbul Garı (Sirkeci) Hocapaşa Mahallesi Fatih (Eminönü) / İstanbul

IMOGA Grafik Sanatlar Müzesi

Ziyaret Saatleri: Müze, Pazar ve Pazartesi hariç her gün 10.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Adres: Ünalan Mahallesi Keban Caddesi No:20 Üsküdar / İstanbul

İstanbul PTT Müzesi

Ziyaret saatleri: Müze, hafta içi her gün 08.30 – 12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Adres: Hobyar Mahallesi Zaptiye Caddesi Yeni Postane Sokak No: 25 Eminönü / Fatih / İstanbul

Taceddin Dergâhı ve Mehmet ÂKif Ersoy Müzesi

Ziyaret saatleri: Müze, Pazartesi, Cuma ve Pazar günleri hariç haftanın dört günü 09.30 – 16.15 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Adres: Kazım Karabekir Mahallesi, Mehmet Akif Bulvarı No:57, Bağcılar / İstanbul

Osmanlı Bankası Müzesi

Ziyaret saatleri: Müze, Pazartesi günleri dışında, 09.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Adres: Karaköy, Bankalar Caddesi No:11, Beyoğlu / İstanbul

Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi

Ziyaret saatleri: Pazartesi günleri haricinde 10.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Adres: İstiklal Caddesi No:90 Beyoğlu / İstanbul

Adam Mickiewicz Müzesi Adam Mickiewicz Müzesi

Ziyaret saatleri: Her gün saatt 17.00’ye kadar açık

Adres: Bostan, Tatlı Badem Sk. No:23, 34435 Beyoğlu-Dolapdere /İstanbul

Adam Mickiewicz Müzesi, Dolapdere’de konumlanmış bir müzedir. Müze, aslında Polonyalı şair Adam Mickiewicz’in bir dönem yaşadığı ve öldüğü evdir. Mickiewicz, İstanbul’a 1855’te Osmanlı ordusu altındaki Polonyalı güçleri organize etmeye gelmişti. Burada kendi de Polonya kökenli Sadık Paşa ile arkadaş olmuştu. Kaynak: Wikipedia

Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi

Ziyaret saatleri: Müze; Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 10.00 – 17.00 saatleri arasında, Cumartesi günleri 10.00 – 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Adres: Maslak Mahallesi, Maslak Meydan Sokak Beybi Giz Plaza, Sarıyer / İstanbul

Türkiye İş Bankası Müzesi

Ziyaret saatleri: Müze, Salı-Pazar günleri arası 11.00-16.00 saatlerinde ziyarete açıktır.

Adres: Hobyar Mahallesi Bankacılar Caddesi No: 2 Bahçekapı Eminönü / İstanbul

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Ziyaret saatleri: Müze, hafta içi her gün 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Adres: Cankurtaran Mahallesi, Gülhane Parkı içi, No:1, Alay Köşkü, Fatih / İstanbul

Heybeliada İsmet İnönü Evi Müzesi

Ziyaret saatleri: Heybeliada İnönü Evi, Pazartesi günü hariç her gün saat 10.00-17.00 arasında ziyaret edilebilir.

Adres: Heybeliada, Refah Şehitleri Caddesi no:67 Adalar / İstanbul

İtfaiye Müzesi

Ziyaret saatleri: Hafta içi 09.00 – 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Adres: Yıldız Mahallesi Çitlembik Yokuşu Horoz Sokak No:1 Beşiktaş / İstanbul

Kartal Belediyesi Masal Müzesi

Ziyaret saatleri: Müze, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 09.30 – 17.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 09.30 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Adres: Çarşı Mahallesi, Enis Akaygen sokak No:9 Yakacık-Kartal / İstanbul

İstanbul Modern

Ziyaret saatleri: Perşembe 10.00 – 14.00 (Ücretsiz Giriş)

Salı 10.00 – 14.00 (18-25 Yaş Arası Ücretsiz Giriş)

Adres:

Kılıçali Paşa, Tophane İskele Cd. No:1/1, Beyoğlu / İstanbul

Yapı Kredi Müzesi

Ziyaret Saatleri: Hafta İçi 10.00 – 19.00, Cumartesi 11.00 – 19.00, Pazar 12.00 – 19.00

Adres: Tomtom, İstiklal Cd. No: 161, Beyoğlu / İstanbu

Casa Botter

Ziyaret Saatleri: Pazartesi günleri hariç 10.00-19.00

Adres: Şahkulu, İstiklal Cd. No:235, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Artİstanbul Feshane

Ziyaret saatleri: Salı-pazar 10.00-20.00

Adres: Nişanca, 34050 Eyüpsultan/İstanbul

Pera Müzesi

Ziyaret saatleri: Çarşamba günleri (öğrenciler için) Cuma günleri 18.00-22.00 (Ücretsiz Giriş)

Adres: Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:65, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Müze Gazhane:

Ziyaret Saatleri: Pazartesi hariç her gün: 10.00-18.00

Adres: Hasanpaşa, Kurbağalıdere Cd. No:125, 34722 Kadıköy/İstanbul

Çubuklu Silolar

Ziyaret Saatleri: 10.00-22.00

Adres: Çubuklu Mah. Şehit Ersin Güner Cad. Çubuklu İstinye Arabalı Vapur İskelesi Yanı Beykoz/İstanbul

Kazlıçeşme Sanat

Ziyaret saatleri: Salı-Pazar 10:00 – 18:00 saatleri

Adres: Kazlıçeşme, Abay Caddesi 165 Zeytinburnu İstanbul

Sakıp Sabancı Müzesi

Ziyaret Saatleri: Salı 10.00 – 18.00 , Salı günleri ücretsiz

Adres: Emirgan, Sakıp Sabancı Cd. No:42, 34467 Sarıyer/İstanbul

Ayrıca

Salt Galata

Bulgur Palas

Cendere Sanat Müzesi

Metrohan