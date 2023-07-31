İstanbul Piyano Festivali başlıyor

Piyano tınıları Boğaz’da yankılanacak

İstanbul Piyano Festivali, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden gelecek piyanistlerin katılımıyla 31 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Deneyimli sanatçılarla buluşacak genç piyanistler dünyanın farklı ülkelerinde konser verme olanağı sağlayacak ödülü kazanmak için performans sergileyecek.

İstanbul’da 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında piyano tınılarıyla dolu günler yaşanacak. Uzak Doğu ve Amerika’dan gelecek piyanistlerin de katılımıyla BAU Pera Sahne’de gerçekleşecek İstanbul Piyano Festivali’nde genç katılımcılar, deneyimli piyanistlerle buluşacak. Hem usta piyanistler hem de katılımcılar konser verecek. Şeflik ve Performans Sanatları seminerleri yapılacak. Genç piyanistlerin verecekleri konserler sonunda yapılacak değerlendirme sonunda Steinway ödülü kazanan katılımcılar için önümüzdeki yıl ABD, Asya ve Türkiye’de konser olanakları sunulacak.

Bahçeşehir Üniversitesi desteği ve ev sahipliğinde gerçekleşecek Festival, Hong Kong Baptist Üniversitesi Öğretim Üyesi Yoonie Han ve Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hyun Sook Tekin’in eş sanat yönetmenliğinde düzenleniyor. Piyano performansında özgüven ve yeterliliğin öneminin vurgulanacağı festivale, her yaş ve seviyeden öğrenci katılacak. Festivalde, öğrencilere yenilikçi ve yaratıcı beceriler kazandırmak için kişisel danışmanlık da verilecek. Organizasyon, genç piyanistlere birbirleriyle birlikte çalışma ve hayat boyu müzik arkadaşlığı kurma şansını verecek.