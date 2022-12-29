İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Muhteşem  “Yeni Yıl Konseri”

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, “2023 yılına Merhaba!” demek için, “Yeni Yıl Konseri”ni gerçekleştirmek üzere, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverler ile buluştu.

Orkestra, koro, solistler, bale ve modern dans sanatçılarının yer aldığı bu görkemli gecede; dünya çapında çok beğenilerek izlenen opera ve bale repertuvarına ait eserlerden bölümler, seyirciler tarafından yoğun alkış aldı.Konserde; İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Zdravko Lazarov yönetirken, Paolo Villa yönetimindeki İDOB Korosu sahnedeydi. Programdaki koreografiler ise Ayşem Sunal Savaşkurt ve Beyhan Murphy imzalıydı. İDOB Orkestrasının Başkemancısı ise Oleksandr Samoylenko idi.

Konser programında; Wagner’in “Die Meistersinger von Nürnberg”, Donizetti’nin “Aşk İksiri”, Verdi’nin “Nabucco”, “Rigoletto”, “Il Trovatore”, Rossini’nin “Guillaume Tell”, Puccini’nin “La Rondine”, Borodin’in “Prens İgor” operalarından bölümler seslendirildi. Ayrıca Minkus’un “La Bayadère” Balesi’nden, Bizet’nin “Carmen” Operası’ndan, Gounod’nun “Faust” Operası’ndan seçilmiş bale ve modern dans bölümleri sanatseverlere sunuldu.

Konserde Solistler ; Caner Akgün, Caner Akın, Göktuğ Alpaşar, Perihan N.Artan, Hazal Ata, Sevim Ateş, Serkan Bodur, Bergüzar Çelebi, Berk Dalkılıç, Evren Ekşi, Ali Murat Erengül, Alper Göçeri, Nesrin Gönüldağ, Betül Görgülü, Gülbin Günay, Murat Güney, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Mithat Karakelle, Burak Kul, Bülent Külekçi, Hüseyin Likos, Anıl Önder, Sevan Şencan, E. Tuğba Tekışık, Evren Işık Yasemin ve Solist Dansçılar; Zuhal Karaca, M.Nuri Arkan, Deniz Polat sahnedeydi.