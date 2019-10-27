İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden Bir İlk!

Salih Güler’in küratörlüğünde hazırlanan “12” Fotoğraf Sergisi, bir balenin sahne arkasını ve dansçılarının her anını ilk kez konu alınması ile öne çıkıyor. Banu Tanverdi, Beril Baytan, Canan Çalışkan, Canan Erenmemişoğlu, Figen Ongun, Harika Yücel, İlkem Özar, Murathan Yıldız, Neşe Karaarslan, Nurhayat Baysal, Seda Welsh ve Şemsi Spencer adlı, 12 fotoğrafçının estetik bir dille hazırladığı “12” Fotoğraf Sergisi 30 Kasım Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde kapılarını tüm sanatseverlere açıyor.

Sergi ile ilgili projenin küratörü Salih Güler şöyle söyledi:

“Bilindiği gibi bale her şeyi belli bir disiplin altında vücut diliyle anlatmaya çalışan, dans eden sanatçıların süreç içerisinde büyük zorluklar yaşadıkları sahne sanatlarından birisi. Kısa süreli bir gösterinin geri planında neler olduğu çoğu zaman sadece sanatçılar ve yakın çevreleri tarafından bilinir. Ancak kimsenin bilmediği “insan olgusu” sahne önünde değil aslında sahne gerisindedir. Bizde işte bu yüzden 2 saatlik bir gösterinin arkasında yatan koskoca bir zaman dilimi içinde yaşananları anlatabilmek için “12” fotoğraf projesini yapmaya karar verdik. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde görev alan 12 dans sanatçısı ile fotoğrafa büyük bir tutkuyla bağlı, sanat tutkunu 12 fotoğrafçı bire bir eşleşerek bu projede bir araya geldiler. Tam bir sene sahne sanatlarında çoğu kimse tarafından görülmeyen arka planda sanatçıların süreç içerisinde neler yaşadığı, kurum, aile ve şehir yaşantıları ile provalardaki yorgunluklar, acılar, sakatlıklar, performans ve duygu durumlarını bazen anlık bazen de kurgusal olarak siyah beyaz fotoğrafladılar. Ayrıca her fotoğrafçı sanatçısının portresini kendi dilinden yorumlamaya çalıştı. Amacımız, çok değerli dans sanatçılarımızın, sahne önünden ziyade ‘önce insan’ olmanın ipuçlarını yansıtan arka plan fotoğraflarını çekerek izleyicilere ulaştırmak. Umarım yaptığımız “12” Fotoğraf Projesi ile el üstünde tutmamız gereken az sayıdaki sanatçılarımıza gereken değeri vermiş oluruz. Onlar çok daha fazlasını hak ediyorlar.”

Başta İstanbul Devlet Opera ve Balesi olmak üzere Mastercard, Marufane, Le Meridien ve Adil Varlık Yönetim’in desteği ile gerçekleşen sergi 30 Aralık Pazartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

“12” Fotoğraf Sergisi

30 Kasım – 30 Aralık 2019

Kadıköy Belediyesi

Süreyya Opera Sahnesi