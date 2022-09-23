İstanbul Concept Sanat sonbahar sezonu açılışı 10×10 serisinin ikinci sergisi, 12 Eylül 2022’de gerçekleşti. Bu sergide yer alan eserler Cumhuriyet’in 100. yılına armağan Küratör Seçimi Kitabı’nda yer alacak eserlerden oluşmaktaydı. Küratör Seçimi Kitabı’nda yer alacak Sezai Aydın, Saygun Dura, Seydi Murat Koç, Sema Maşkılı ve Gazi Sansoy gibi önemli isimlerin eserleri sanatseverlerle buluştu.

Işık Gençoğlu’nun küratörlüğünde açılan sergide 10 farklı sanatçının 10 ayrı eseri yer alıyor. 2023 yılında Cumhuriyet’imizin 100. yılına armağan olarak planlanan kitapta yer alacak eserlerden oluşuyor. Seçilen eserlerdeki özen en dikkat çeken unsurlardan biri olarak görüldü. Kuşkusuz 2023 yılında görücüye çıkacak Küratör Seçimi Kitabı tüm sanatseverlerin arşivlerinde bir kaynak olarak yer tutacak.

Sergi, Istanbul Concept Galeri’de 8 Ekim 2022 tarihine kadar Salı-Cuma günleri tüm sanatseverlere açık, gezip görülebilir.

Ayşem Kaya