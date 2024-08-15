İstanbul Arkeoloji Müzesi, Kahve ve Konserler

Bu yaz İstanbul’da kaldıysanız yapacak çok şey. Her zaman söylerim İstanbul’da yapacak çok şey var. İşte 1 Eylül’e kadar sürecek çok hoş bir etkinlik daha: Kurukahveci Mehmet Efendi’nin desteğiyle, İstanbul Arkeoloji Müzesi Yaz Konserleri başlıyor. Neoklasik mimarinin en güzel örneklerinden olan müze binasında, şaka değil, 1 milyonu aşkın eser yer alıyor. Restorasyon çalışmalarından sonra gezmediyseniz mutlaka ama mutlaka programınıza alın. 1 Eylül’e kadar da hafta sonları düzenlenecek konserlere katılın. Etkinlikler müze ziyaretçilerine ücretsiz ve tabii Müzekart ile de ziyaret edilebiliyor müze… Konserlerin tümü saat 14.00’de Not: Konserlerin isimlerine dikkat