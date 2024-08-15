İstanbul Arkeoloji Müzesi, Kahve ve Konserler

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Ayşe Dural
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Bu yaz İstanbul’da kaldıysanız yapacak çok şey. Her zaman söylerim İstanbul’da yapacak çok şey var. İşte 1 Eylül’e kadar sürecek çok hoş bir etkinlik daha: Kurukahveci Mehmet Efendi’nin desteğiyle, İstanbul Arkeoloji Müzesi Yaz Konserleri başlıyor. Neoklasik mimarinin en güzel örneklerinden olan müze binasında,  şaka değil, 1 milyonu aşkın eser yer alıyor. Restorasyon çalışmalarından sonra gezmediyseniz mutlaka ama mutlaka programınıza alın.  1 Eylül’e kadar da hafta sonları düzenlenecek konserlere katılın. Etkinlikler müze ziyaretçilerine ücretsiz ve tabii Müzekart ile de ziyaret edilebiliyor müze… Konserlerin tümü saat 14.00’de Not: Konserlerin isimlerine dikkat

Program:

17 Ağustos   Yudum Yudum Troya 

Edouardo Gonzales Viyolonsel, Hakan Şensoy Keman

18 Ağustos Tiryaki Apollon 

Anton Nicolescu Viyolonsel, Cana Gürmen Piyano

24 Ağustos Od Ananın Elinden

Giovanni Lanzini Klarnet, Fabio Montomoli Gitar

25 Ağustos Afrodit’in Falında Kısmet

Arp resitali,Floraleda Sacchi

1 Eylül Kibele’nin Bereketiyle

Keman Piayano Resitali

Cihat Aşkın Keman, Roberto Issoglio Piyano

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Ayşe Dural
Ayşe Dural
Saint Benoit mezunu. Bu okulda Fransızca ve İngilizceyi öğrendi ve çok sevdi; özellikle Fransızcayı. Sonrasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde devam etti. Çalışma hayatına Garanti Bankası Halkla İlişkiler Bölümü’nde başladı. Sonrasında dergiciliğe adım atarak Gelişim Yayınları’nda çalışmaya başladı. Türkiye’nin ilk “copyright” dergisi Marie Claire’de çalıştı. Suha Arafat’tan Orhan Pamuk’a kadar pek çok kişiyle söyleşiler yaptı, kadın hakları konusunda araştırmalar yaptı, modayı yakından takip etti. AMICA, BIBA gibi dergilerde çalıştı. Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. 2000-2006 yıllarında The Gate dergisinin yayın yönetmenliği yaptı. Koç Holding’in Bizden Haberler dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra PR ajanslarında Medya İlişkileri Yönetmeni olarak çalışmaya başladı. Böylece artık haber yapmayacak, ama haberi gazetecilerle paylaşacaktı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesinin medya ilişkileri yönetmenliğini üstlendi. Yasemin Sungur’la birlikte Kültür Sanat Ajansı’nı kurdular. Kitap editörlükleri yaptı. Dural, basında ve halkla ilişkiler konusunda edindiği tecrübe, bilgi ve deneyimi, danışmanlık, eğitim ve seminerler aracılığı ile yeni nesillere aktarmakta ve martidergisi.com için röportajlar yapmaktadır.

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