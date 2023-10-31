İsmail Tetikçi’nin “Yüzüncü Yılda Yolculuk” Sergisi

IMOGA ART SPACE, İsmail Tetikçi’nin “Yüzüncü Yılda Yolculuk” başlıklı sergisine ev sahipilği yapıyor. Sergi 26 Ekim – 18 Kasım 2023 tarihleri arasında Kuzguncuk’taki sergi mekanında gezilebilir.

İsmail Tetikci’ nin 13. Kişisel Sergisi, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. yıldönümüne ithafen yapılmıştır.

İsmail Tetikci Hakkında:1972 Erzurum’da doğdu. 2000 yılında, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Resim Bölümü 1.’si ve Fakülte 2.’si olarak mezun oldu. Aynı yıl, Erzurum’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ilköğretim okulunda, İş Eğitimi ve Resim Öğretmeni olarak göreve başladı. 2002 yılında, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamlayarak adı geçen üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümünde Doktora Programına başladı. Aynı yıl, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Tetikçi, 2005 yılında MSGSÜ/ GSF Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalında Sanatta Yeterlilik Eğitimine başladı ve Resim Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2010 yılında, “Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatında Doğa-İnsan İlişkisi” konulu Eser Metin çalışmasıyla Sanatta Yeterlilik/ (Doktora) eğitimini tamamladı. 2010-2015 yılları arasında, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Yrd. Doç. olarak görev yapan Tetikçi, 2015 yılında atandığı Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Yrd. Doç. Kadrosuna atandı.2018 yılında Doçent ünvanı aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalardan yedi ödül almış 12 kişisel sergi açmış, üç resim yarışmasında jüri üyeliği yapmış ve 100’ü aşkın karma sergiye katılmıştır.

IMOGA Art Space Hakkında: IMOGA Art Space, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’nin sanat birikiminden beslenmekle birlikte bu dev koleksiyona ve yılların tecrübe birikimine yeni bir açılım sağlayacak biçimde farklı teknik üretimlere ve farklı çağdaş sanat alanlarına da olanak açan bir anlayış ile kuruldu. İlk adımını IMOGA Müzesinin açılışını takiben IMOGA Art Gallery konsepti altında 2004 yılında Nişantaşı’nda açan yapı, ardından Kızıltoprak’da 2015 yılında yenilenerek faaliyetine devam etti. 2017 yılından itibaren ise Kuzguncuk’daki geniş imkanlı, iki katlı mekanında sanat severlere hizmet vermeyi sürdürüyor.

IMOGA Art Space

Kuzguncuk Mah. İcadiye Cad. No:42/A Üsküdar İstanbul