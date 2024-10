Işıldayanlar Konferansı 2024

Işıldayanlar Konferansı’nın üçüncüsü geçtiğimiz günlerde She’s Mercedes sponsorluğunda Raffles Hotel’de yapıldı. Işıldayanlar Konferansı’nı il kez izleyen biri olarak öncelikle verdiği hissi paylaşmakta yarar var. Adı üstünde Işıldayanlar; ışıldayan, ışıldamalarını fark etmediğimiz, başarılı insanlar daha çok da kadınlar… İşin bu yanı bir tarafa, herkesin sözlerinin başında belirttiği gibi “bu zor günlerde” bir antrakt gibi oldu. Düşünceler başka yere kaydı, hayatın güzelliği, anlamı üzerinde bir farkındalık yarattı. Paylaşılan her şey çok gerçekten iç açıcıydı, merak uyandırıcıydı. İş Dünyasında Kadın Yönetici Etki Endeksi Araştırması’nın sonuçları kadın yöneticiler açısından pek iç acıcı olmas da meseleyi ortaya koyması bakımından önemliydi. Bu araştırmaya, oggusto.com’dan ulaşabilirisniz. Konferasın yarattığı başka en önmli bir his de ülkesini seven insanlarla birlikte olmaktı. Evet, her proje, her etkinlik, bilim kadınlarının yaptığı araştırmalar hepsi hepsi Türkiye’ye katma değer katan projelerdi. Markalardan bağımsız yapılan işleri bilmek, öğrenmek işte tüm bunları düşündürdü. Çünkü artık medya bu konuları paylaşmıyor ya da nasıl paylaşacağını bilmiyor.

İz Bırakan İşler

Şimdi gelelim konferansa ve bende iz bırakan işlere ve kişilere…Burada öncelikle bu platformun kurucusu Özlem Güsar’dan söz etmeden olmaz. OGGUSTO ve IŞILDAYANLAR Platformu kurucusu Özlem Güsar, konferansın açılışında IŞILDAYANLAR’ın büyüyen etkisini vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:“IŞILDAYANLAR, sadece bir konferans değil, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta eşit fırsatlara sahip olmalarını hedefleyen bir platformdur. Üç yıl önce bir fikirle başladığımız bu yolculuk, bugün kadınların gücünü daha görünür kılmak için önemli bir araç haline geldi. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve iş dünyasında kadının yeri ve önemini ele alan araştırmamız, bu yıl Türkiye için bir ilk olan bir endekse dönüştü. Aynı zamanda yine geçen yıl verdiğimiz sözü başarıyla yerine getirdik ve şeffaf bir süreç ve saygın bir jüri ile IŞILDAYANLAR ödüllerini hayata geçirdik. Bu çalışmalarımızı güçlendirmeye ve mentorluk programı gibi yeni çözüm ve gelişim alanları ile IŞILDAYANLAR platformunu Türkiye’de eşitliğin ve ilerlemenin meşalesi kılmaya devam edeceğiz” dedi.

Işıldayanlar’dan notlar..

Konferansta herkes ışıldıyordu ama bazı projeler ve tabii onları bizlerle buluşturanlar daha bir ışıldıyordu. Bunlardan biri Anlatan Eller Kurucusu Pelin Baykan’dı. Anlatan Elller Türk İşaret Dili Destekli sağır topluma eğitim veren sosyal girişimdi. Gencecik bir girişimci Pelin Baykan’ı sosyal medyadan izleyebilir, ihtiyacı olanlarla da paylaşabilirisiniz. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ece Öztürk ve İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik bölümü öğretm üyesi Doç. Dr. Ahu Arslan ile Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Esra Bilgin Şimşek’ti. Arslan ve Şimşek’i tanımamızı sağlayan L’oréal’e de bir alkış. Çünkü L’Oréal 22 yıldır bilim kadınlarını destekliyor. Sanatı destekleyen bir kurum ise Denizbank. CEO’su Hakan Ateş’in değeme sunuculara taş çıkartan moderatörlüğünde “Orkestraların sultanlarını” tanıdık. CSO Müdürü ve Flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, İDSO-İstanbul devlet Senfoni Orkestrası Müdürü ve Keman Sanatçısı Hülya Özalaşlar ve İzmir Devblet Senfoni Orkestrası Müdürü ve Keman Snatçısı Özge Tanrıver. Yani 3 büyük orkestra ve üçünün de müdürü kadın…Bence diğe markalara örnek olacak başka bir marka da Danone. Çünkü markanın Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Genel Müdürü Cem Küçükcan’ın belirttiğine göre emzirme odalarıyla, babalara ve annelere verilen doğum izinleri, hatta evdem çalışma izinleriyle iş dünyası için iyi bir örnek. Türkiye’nin ilk Michelin yıldızlı somelyesi Seray şen Kumbasar ise yerli üreticiye verdikleri destekle göz kamştırdı. Yerli üzümler, yerli üretici kadınlar…Dünyanın engelli tek ralli pilotu Kübra Denizci ve asperger sendromu ile disleksi sorununun mesleğinde aslında naıl fark yarattığını Refika Birgül’den dinlemek çok ilginç ve düşündürücüydü. İnsan isterse her zaman ışıldıyor kısacası.

Işıldayan isimler sahnedeydi

IŞILDAYANLAR Konferansı, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın liderliği, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi kritik konulara odaklanarak iş dünyası, sanat, bilim ve spor gibi farklı alanlardan birçok öncü ismi bir araya getirdi. Sahne alan isimler arasında gazeteci yazar Fatih Altaylı, Xponential Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tariq Qureishy, oyuncu Aslı Enver, oyuncu, komedyen ve senarist Yasemin Sakallıoğlu, Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın Aysu Türkoğlu, ralli pilotu ve klinik psikolog Kübra Denizci, yemek yazarı, Youtuber ve TV programcısı Refika Birgül, Urla Vino Locale Kurucu Ortağı ve Türkiye’de ilk Michelin Sommelier ödülü sahibi Seray Kumbasar gibi kendi alanlarında fark yaratan liderler bulunuyordu. Konferansın moderatörlüğünü ise Yekta Kopan ve Burcu Hakyemez üstlendi. Konferansın en dikkat çekici anlarından biri, Fatih Altaylı’nın Teke Tek formatında sahneye çıkması oldu. Altaylı, IŞILDAYANLAR Platformu Kurucusu Özlem Güsar, UNITE Edelman Kurucusu Işıl Arıdağ, Jules Verne Kurucusu Ayşe Yağcı ve 360+ Media Interactive Technologies Kurucu Ajans Başkanı ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu BaşkanıZehra Öney’in sorularını yanıtladı. Fatih Altaylı tüm samimiyetiyle soruları yanıtladı ve kadınlara da bir anlamda ayna tuttu.

IŞILDAYANLAR Ödülleri: Kadınların Başarılarını Taçlandırıldı

Bu yıl ilk kez düzenlenenIŞILDAYANLAR Ödülleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda fark yaratan kadınlar onurlandırıldı. PwC Türkiye tarafından denetlenen şeffaf bir oylama süreciyle belirlenen ödüller, topluma ilham veren başarı hikayelerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Ödüller, kadın liderlerin farklı sektörlerdeki öncü rollerini görünür kılmak ve toplumsal eşitliğe katkı sağlamak amacıyla tasarlandı.

IŞILDAYANLAR Ödülleri’nin finalistleri ise Gastronomi kategorisinde Urla Vino Locale Kurucu Ortağı ve Türkiye’de ilk Michelin Sommelier ödülü sahibi Seray Kumbasar, İnovasyon & Teknoloji kategorisinde Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ece Öztürk, İş Dünyası ve Girişimcilik kategorisinde Misela Kurucusu ve Kreatif Direktörü Serra Türker, Sanat kategorisinde küratör Ayça Okay,Sosyal Etki kategorisinde Anlatan Eller Kurucusu Pelin Baykan ve Spor kategorisinde ise Voleybol Milli Takım Kaptanı Eda Erdem oldu. İlki gerçekleştirilen IŞILDAYANLAR Ödüller’inde Birlikte Işıldayan Erkek Jüri Özel Ödülü’nünkazananı ise Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Teknik Direktörü Daniele Santarelli oldu.