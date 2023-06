Ünlü fotoğrafçı Muñoz yeni sergisiyle Pera Müzesi’nde

“Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye

Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar”



15 Haziran – 17 Eylül 2023

Pera Müzesi, farklı coğrafyalardan insanları ve kültürleri konu alan monokromatik portreleriyle tanınan İspanyol fotoğrafçı Isabel Muñoz’un sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Pera Müzesi’nin davetiyle dünyanın en eski kült alanı olabileceği düşünülen Göbeklitepe ve çevresini fotoğraflayan Muñoz, bu çok etkilendiği görkemli bölgede; gizem, köken ve sonsuzlukla ilgili soruların peşinden gidiyor. Pera Müzesi, serginin ziyarete açıldığı 15 Haziran Perşembe günü İspanya’nın Türkiye Büyükelçiliği ve İstanbul Cervantes Enstitüsü tarafından düzenlenen uluslararası arkeoloji seminerine de ev sahipliği yapacak.



Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, ünlü fotoğrafçı Isabel Muñoz’un tarihi yaklaşık 12.000 yıl önceye dayanan Taş Tepeler’den Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik alanları çektiği fotoğrafları, ilk kez İstanbul’da izleyiciyle buluşuyor. Fotoğrafçılık alanında pek çok uluslararası projeye imza atan, Mougins Fotoğraf Merkezi Direktörü François Cheval’in küratörlüğünü üstlendiği Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye – Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar sergisi 15 Haziran – 17 Eylül tarihleri arasında Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Göbeklitepe’de bilinmeyenin izinde

Çalışmaları İspanya Ulusal Fotoğrafçılık Ödülü ve Hasselblad Vakfı Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülü gibi pek çok ödüle layık görülen; Venedik Bienali ve New York Uluslararası Fotoğraf Merkezi gibi önemli kurumların sergilerinde yer alan Isabel Muñoz, ilk kez 1992’de İstanbul’da açılan sergisiyle Türkiye’den sanatseverlerle buluşmuştu.

Farklı kültürlerin doğasını, estetiğini, yaşam biçimlerini keşfetme ve yansıtma tutkusuyla bu kez, Türkiye’nin önemli arkeolojik alanlarından Göbeklitepe, Karahantepe ve Sayburç’u fotoğraflayan Muñoz, bu büyülü alanda gizem ve sanat eseri arasında gidip gelen sanrılı görüntüleri kaydetmekle yetinmeyip, kadrajına yansıyan görkemli sahnelerin önünde adeta eğiliyor. Sergi, dünyanın en eski kült alanı olabileceği düşünülen ve 2018’den bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Göbeklitepe’nin de parçası olduğu Taş Tepeler’i, Muñoz’un etkileyici bakış açısından keşfetme imkânı sunuyor. Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye, ünlü fotoğrafçının toprağı kullanarak geliştirdiği “Tepetype” baskı tekniğini ilk defa kullandığı çalışmaları ve Karahantepe Neolitik Alanı’ndaki sembolik insan başı figürüne EEG yardımıyla beynindeki elektriksel dalgaları yansıttığı sıra dışı otoportreyi de içeren ilgi çekici eserlere ev sahipliği yapacak.

Türkiye ve İspanya’dan arkeoloji deneyimleri

Pera Müzesi, sergi paralelinde Göbeklitepe’yi ve İspanya’daki önemli arkeoloji çalışmalarını odağına alan “Lifting The Mists of Time” (Zamanın Sislerini Kaldırmak) başlıklı uluslararası bir seminere de ev sahipliği yapacak. İspanya’nın Türkiye Büyükelçiliği ve İstanbul Cervantes Enstitüsü tarafından, her iki ülkeden akademisyen ve arkeologların katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, 15 Haziran Perşembe günü 14.00 – 17.00 saatleri arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz izlenebilir.