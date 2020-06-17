İş Dünyası Liderlerine Evden Çalışmayı Huzurlu Hale Getirecek Tavsiyeler

Uzaktan çalışma artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bir bilgisayar ve internet bağlantısı ile her yerden maksimum performans ile çalışacağımızı biliyorduk. Ancak Covid19 öncesi, çalışanlar uzaktan çalışmaya hazır ve istekli olsalar da hazırlıksız ve mecburi uzaktan çalışma sistemi herkese çok olumlu yansımadı. Bize fikrimiz sorulduğunda, uzaktan çalışma çok iyi olur diye cevap verdiğimizde, tüm ailemizin de evde olacağını, çocuklarımızın evden ders göreceğini ya da sokağa çıkamayacağımızı hesaba katmamıştık. Sağlık ve finansal endişelerin tavan yaptığı bir ortamda bir de internet bağlantısı, sürekli kopan zoom/teams/webex toplantıları stresi de hayatımıza girmiş oldu.

Sonuçta evden çalışmak, kendi stres faktörlerini de hayatımıza taşıdı. Normal düzende evden çalışırken özgürce yapabileceğimiz birçok şeyi yapamamanın da verdiği stres ile bugün tüm çalışanlar, ev-iş düzeninin karışan önceliklerini yönetme, duygusal ve mental esenliklerini yüksek tutma çabasındalar. Üstelik bu stres sadece ev-iş durumundan değil, dış kaynaklardan gelen karmaşık mesajlardan da kaynaklanıyor.

Bu aşamada, tüm liderlere önemli sorumluluklar düşüyor. Bu pandeminin son pandemi olmayacağını da öngörürsek bazı gerekli alışkanlıklara ne kadar erken kavuşursak, hem çalışanlarımız hem de aileleri için daha huzurlu bir atmosfer yaratıp, performanslarına da olumlu katkıda bulunabiliriz. İşte iş dünyası liderleri olarak “koç” bakış açısı ile çalışanlarınız ile ilgilenme burada çok kıymetli hale geliyor. Bu yılın geri kalanında nasıl bir ortamda çalışabileceğimiz hala belirsizken birkaç öneriyi paylaşmak istedim.

Daha Çok Dinleyin

Tam o anda, farkında olarak, aktif dinleyin.(*mindfulistening) Cevaplamaya çalışmayın, bazen sadece dinlenmek istediğimizi hatırlayın. Tüm soruların cevabının siz de olması gerekmiyor. Tüm dikkatinizi verip, karşınızdakinin ne demek istediğini anlamaya çalışın.

Daha Çok Soru Sorun

Konuştuğunuzdan, fikir beyan ettiğinizden daha çok soru sorun. Nasıl yardımcı olabileceğinizi, nasıl destek olabileceğinizi öğrenmeye çalışın.

Daha Çok Gözlemleyin

Çalışanlarınıza, elemanlarınıza, ekip arkadaşlarınıza destek olabilmek için önce kendinizi gözlemleyin. Güçlü alanlarınızı, sorumluluklarınızı, tetikleyicilerinizi, sorumluluklarınızı fark edin. Ne kadar çok, kendinizi fark ederseniz, o kadar çok çevrenizi destekleyebilirsiniz. Aldığınız “Duygusal Zeka” eğitimlerini uygulamanın tam zamanı. Almadıysanız Daniel Goleman’ın Duygusal Zeka kitabını gözden geçirin.

Daha Çok Yönlendirin

Şu ortamda hiç kimse, direkt emir, talimat ile yönetilmek, sürekli ne yapması gerektiğinin söylenmesini istemiyor. Verimli olabilecekleri ortam ve tarzın yaratılması için fikirlerini alın. Yönetmeyin, yönlendirin. Çalışanlarınızın, formal bir iş günü tasarlamasına izin verin. Şu an herkes 7/24 çalışmaktan tükendi. Ve böyle devam ederse çok yakın gelecekte, çoğumuzun duygusal ve mental sağlığında bozulmalar başlayacak. Bu zorlu dönemi, daha sonraki uzaktan çalışma sürecinin hazırlanması için altyapı olarak kullanın. Çalışanlarınızın evden çalışırken, aile hayatının da olduğunu, eş ve çocuklarının ihtiyaçları için onlara da zaman ayırmaları gerektiğini hatırlayın. Hatta siz hatırlatın!

Bu dönem, hepimiz için yeni. Siz kolay adapte olmuş olabilirsiniz. Herkesten aynı esnekliği ve adaptasyon hızını beklemeyin. Gösteremedilerse anlayışlı olun. Günlük ihtiyaçlar değişirken, yönetim tarzları da değişmeli. Uzaktan ekip yönetme artık farklı bir sanat haline geldi.

Özellikle insan kaynakları/eğitim bölümleri, bu dönemde tüm ekip liderlerinin duygusal zeka, uzaktan ekip yönetimi yetkinliklerine odaklanmalı, var olan online eğitimler ya da koçluklarla bu konuda çalışanlarını da desteklemeli. Biraz yönlendirme, biraz destek ile bu zorlu süreçte, çalışanlarımızın esenliğini koruyarak, hep birlikte daha yeni yönetim alışkanlıkları elde etmek mümkün.

Biraz daha kişisel bağ kurma, pozitif bakış açısı, belirsizlikle başa çıkma konusunda destek ve sahiplenme ile bu mümkün.

*The five keys to mindful communication –Susan Gillis Chapman

Ece Sueren Ok