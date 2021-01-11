Ip Kamera Sistemleri ve Kullanım Alanları

Güvenlik Kamera Sistemlerinden olan, IP Kamera Sistemlerinde tüm kameralar, kayıt ve görüntüleme cihazları bir mahalli ya da web şeklinde geniş çaplı bir IP ağına bağlanmaktadırlar.

IP Kamera elde ettikleri görüntüleri sayısala çevirerek iletişimde oldukları Ağ Kayıt Cihazları Network Video Recorder – NVR’a Ip ağı üstünden aktarmaktadırlar. NVR Cihazı tüm IP Kameralardan gelen sayısal görüntüleri arasında bulunan durağan disklere kaydeder ve bağlı olduğu ekran üstünden göstermektedir.

IP Kameralar için ayrı bir kontakt hattı çekilmesine gerek olmamaktadır. Bulunan mevcut ağa bağlanmaktadırlar ve lüzumlu gücü doğrudan olarak ethernet kablosu üstünden almaktadırlar. Bu nedenle, ayrı kablo hattı çekilmeyecek olması ve ayrı bir güç hattına gerek olmaması IP Kamera Kurulumunu kolaylaştırır ve bakım maliyeti gerektirmez.

IP Kameralar, kullanım türlerine nazaran Kablolu Ip Kamera ve Kablosuz Ip Kamera olarak kullanım imkanı sunmaktadır.

Çözünürlük mevzusunda da AHD Kamera Sistemlerine nazaran daha yüksek çözünürlüğe sahip olma avantajına sahiptirler ve IP Kamera Sistemleri öteki sistemler şeklinde ekstra aparatlar, kartlar, kayıt cihazları gerektirmeyen en ileri teknolojiye sahip olan Kamera Sistemleri olmaktadır. Ayrıca onlarca kullanıcıya Yüksek Kalitede Görüntü ve ses transferini aynı anda gerçekleştirebilmektedirler.

IP Kameralar görüntülenen mekanın canlı ve sesli olarak bulunulan her yerden masaüstü, dizüstü bilgisayar, tablet ve mobil cihazlardan anlık olarak izlenebilmektedirler ve programlanabilir bir yapıya sahip olduklarından imaj depolama ve hareket algılama yardımıyla SMS ya da E-mail yöntemiyle geri bildirimde bulunabilmesi özelliğiyle Güvenlik Alarm Sistemlerinden Hırsız Alarm Yönetimi ve Yangın Alarm Yönetimi şeklinde fonksiyonlara sahip olmaktadırlar.

Her türlü gece ve gündüz şartında en kaliteli görüntüyü sağlayan IP Kameralar yardımıyla elde edilmiş imaj üstünden net fotoğraf kaydı tutulabilmektedir.

İnternetin olduğu her yerden rahat erişim ve ayarlama avantajına sahip olması bu Teknolojik Kameraların kullanımını da oldukça yaygınlaştırmaktadır.

Ip Kamera Sistemlerinin Kullanım Alanları

IP Kameralar sahip oldukları teknoloji yardımıyla Yüksek Güvenlik, Uzaktan Görüntüleme, internet uygulamaları şeklinde birçok alanda ihtiyaçlara yanıt veriyor olması IP Kamera Sistemlerini ön plana çıkarmaktadır.

İşyerlerinde, evlerde mağazalarda, hastanelerde, fabrikalarda ve birçok alanda kullanılabilir ve uzaktan da test edilebilip rabıta kurulabilmektedir.

Kullanıldıkları alanlara nazaran projelerin tamamında analitik arzu ve parlak zeka teknolojik ihtiyaçlar IP Kameralar ile sağlanabilmektedir. Bir fabrikanın muayyen bir alanına giriş ve çıkış meydana getiren kişilerin sayımını yapabilme ve otopark içerisinde otomatikman araç tanıyıp otopark kapısını açıp kapatabilme şeklinde daha birçok alanda değişik teknolojik çözümler sunmaktadır.

“Daha fazla çözünürlükle, daha çok alan izleyebilmek Gazi Information Teknoloji ile artık mümkün.”