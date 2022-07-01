İlyun Bürkev; Piyanonun Harika Çocuğu

Klasik Müziğin Zirvesi Mozarteum Üniversitesi’ni Birincilikle Kazanan İlk Türk Oldu

Yeteneğiyle hayran bırakan, ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı derecelerle ülkemizin gurur kaynaklarından olan İlyun Bürkev, bir büyük başarıya daha imza attı. Dünya çapında katılımın olduğu Mozarteum University of Salzburg Pre-College sınavında birinci oldu. Bürkev aynı zamanda dünyaca ünlü Profesör Pavel Gililov’un da kariyerindeki ilk Pre-College öğrencisi oldu.

Piyanoyla doğduğunda tanıştı, tanıştığı günden itibaren de bütünleşti. 4 yaşında başladığı eğitimle girdiği birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilikler kazandı. Yeteneğine müzik sevgisi ve disiplinli çalışmayı da ekledi, başarının anahtarını eline aldı. Açtığı her kapıda ülkece gururlanıyoruz.

PROF. PAVEL GİLİLOV’UN KARİYERİNDE BİR İLK

Henüz 13 yaşında olan İlyun Bürkev bir büyük başarıya daha imza attı. Avrupa’nın müzik araştırmaları konusunda en ünlü ve saygın üniversitelerinden biri olan, dünyaca ünlü birçok klasik müzik sanatçısının yetiştiği Mozarteum University’sine damga vurdu. Dünyanın dört bir yanından birçok öğrencinin öncelikle online kayıt ile başvurduğu, içlerinden sadece 13 kişinin sınava davet edildiği ve sadece 2 kişinin kazandığı giriş sınavlarında İlyun Bürkev piyano, solfej, teori ve Almanca sınavlarını geçerek büyük bir başarı ile Mozerteum Pre College’a birincilikle kabul edildi. Tüm profesörlerin katıldığı Mozarteum University of Salzburg Pre College piyano sınavında canlı performansıyla birinci olan İlyun Bürkev. Almanca, teori ve solfej sınavlarını da başarıyla geçti.

Bürkev’in başarısının bir diğer önemli özelliği ise dünyaca tanınan piyanonun en önemli hocalarından biri olan Prof. Pavel Gililov’un akademik kariyerinde ilk pre-college öğrencisi oldu.

Mozarteum University’nin yanında Musik Gymnasium okuluna da yüksek başarıyla kabul edilen İlyun Bürkev her iki okulda da eğitim hayatına Eylül ayı itibariyle başlayacak.

GÜLSİN ONAY’IN VELİAHTI

Gülsin Onay’ın veliahtı olarak gördüğü Bürkev’in yetişmesinde dünya sahnelerinin ve ülkemizin harika piyanisti olan Gülsin Onay’ın, Prof. Burcu Aktaş Urgun’un, Prof Gereon Kleiner’ın ve Nail Yavuzoğlu’nun (Armoni Hocası) emekleri ve imzaları var.

İlyun Bürkev Hakkında

Dört yaşında piyano eğitimine başlayan İlyun Bürkev, 8 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı’nda yarı zamanlı piyano eğitimi almaya başladı. Ardından 9 yaşında tam zamanlı piyano eğitimine geçti. 13 yaşında olan Bürkev, bu zamana kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı akademisyenlerinden Prof. Dr. Burcu Aktaş Urgun tarafından verilen piyano eğitimine devam etti. İlyun Bürkev Devlet Sanatçımız Sayın Gülsin Onay ile düzenli olarak derslerini sürdürmektedir.

Özel Ders ve Master Class :

Avusturya’da Feldkrich Vorarlberg Conservatory’de Yunus Kaya’dan, Avusturya Salzburg’ta Mozarteum Universty’de Prof. Gereon Kleiner’den, Prof.Andreas Weber’den, İtalya Laveno’daMr. Vincenzo Balzani’den İstanbul’da Piyanist Emre Şen’den özel dersler aldı.

Ağustos 2019 Mozarteum Universty’de young Excellence Intensive kursunu başarı belgesi ile tamamladı.

2020 Ağustos Gümüşlük Fest Festivaline katıldı. Sayın Gülsin Onay, Sayın Gökhan Aybulus ve Sayın Jean Marc Luisada ile master class aldı.

Bürkev ayrıca,