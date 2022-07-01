İlyun Bürkev; Piyanonun Harika Çocuğu

Klasik Müziğin Zirvesi Mozarteum Üniversitesi’ni Birincilikle Kazanan İlk Türk Oldu
Yeteneğiyle hayran bırakan, ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı derecelerle ülkemizin gurur kaynaklarından olan İlyun Bürkev, bir büyük başarıya daha imza attı. Dünya çapında katılımın olduğu Mozarteum University of Salzburg Pre-College sınavında birinci oldu. Bürkev aynı zamanda dünyaca ünlü Profesör Pavel Gililov’un da kariyerindeki ilk Pre-College öğrencisi oldu.
Piyanoyla doğduğunda tanıştı, tanıştığı günden itibaren de bütünleşti. 4 yaşında başladığı eğitimle girdiği birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilikler kazandı. Yeteneğine müzik sevgisi ve disiplinli çalışmayı da ekledi, başarının anahtarını eline aldı. Açtığı her kapıda ülkece gururlanıyoruz.
PROF. PAVEL GİLİLOV’UN KARİYERİNDE BİR İLK
Henüz 13 yaşında olan İlyun Bürkev bir büyük başarıya daha imza attı. Avrupa’nın müzik araştırmaları konusunda en ünlü ve saygın üniversitelerinden biri olan, dünyaca ünlü birçok klasik müzik sanatçısının yetiştiği Mozarteum University’sine damga vurdu. Dünyanın dört bir yanından birçok öğrencinin öncelikle online kayıt ile başvurduğu, içlerinden sadece 13 kişinin sınava davet edildiği ve sadece 2 kişinin kazandığı giriş sınavlarında İlyun Bürkev piyano, solfej, teori ve Almanca sınavlarını geçerek büyük bir başarı ile Mozerteum Pre College’a birincilikle kabul edildi. Tüm profesörlerin katıldığı Mozarteum University of Salzburg Pre College piyano sınavında canlı performansıyla birinci olan İlyun Bürkev. Almanca, teori ve solfej sınavlarını da başarıyla geçti.
Bürkev’in başarısının bir diğer önemli özelliği ise dünyaca tanınan piyanonun en önemli hocalarından biri olan Prof. Pavel Gililov’un akademik kariyerinde ilk pre-college öğrencisi oldu.
Mozarteum University’nin yanında Musik Gymnasium okuluna da yüksek başarıyla kabul edilen İlyun Bürkev her iki okulda da eğitim hayatına Eylül ayı itibariyle başlayacak.
GÜLSİN ONAY’IN VELİAHTI
Gülsin Onay’ın veliahtı olarak gördüğü Bürkev’in yetişmesinde dünya sahnelerinin ve ülkemizin harika piyanisti olan Gülsin Onay’ın, Prof. Burcu Aktaş Urgun’un, Prof Gereon Kleiner’ın ve Nail Yavuzoğlu’nun (Armoni Hocası) emekleri ve imzaları var.
İlyun Bürkev Hakkında
Dört yaşında piyano eğitimine başlayan İlyun Bürkev, 8 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı’nda yarı zamanlı piyano eğitimi almaya başladı. Ardından 9 yaşında tam zamanlı piyano eğitimine geçti. 13 yaşında olan Bürkev, bu zamana kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı akademisyenlerinden Prof. Dr. Burcu Aktaş Urgun tarafından verilen piyano eğitimine devam etti. İlyun Bürkev Devlet Sanatçımız Sayın Gülsin Onay ile düzenli olarak derslerini sürdürmektedir.
Özel Ders ve Master Class :
Avusturya’da Feldkrich Vorarlberg Conservatory’de Yunus Kaya’dan, Avusturya Salzburg’ta Mozarteum Universty’de Prof. Gereon Kleiner’den, Prof.Andreas Weber’den, İtalya Laveno’daMr. Vincenzo Balzani’den İstanbul’da Piyanist Emre Şen’den özel dersler aldı.
Ağustos 2019 Mozarteum Universty’de young Excellence Intensive kursunu başarı belgesi ile tamamladı.
2020 Ağustos Gümüşlük Fest Festivaline katıldı. Sayın Gülsin Onay, Sayın Gökhan Aybulus ve Sayın Jean Marc Luisada ile master class aldı.
Bürkev ayrıca,
- 2017 yılında Hisar Okulu Uluslararası Piyano Yarışması’nda birincilik ödülü,
- 2018 yılında Hırvatistan’ın Varazdin şehrinde düzenlenen Jurica Murai International Piano Competition B kategorisinde en yüksek puanla birincilik ödülü,
- Temmuz 2018 tarihinde Paris’te düzenlenen International Piano Competition’da üçüncülük ödülü,
- Nisan 2019 tarihinde Adana’da düzenlenen Rhapsody International Piano Competition’da üçüncülük ödülü,
- Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da Pera International Piano Competition‘ da birincilik ödülü,
- Temmuz 2019 tarininde İspanya’nın Granada şehrinde 9.Maria Herrero Internatıonal Piano Competition’da birincilik ve aynı yarışmada Special Prize For Musicality ödüllerini kazandı.
- 25 Ekim 2019 tarihinde açılışını İdil Biret ile Fazıl Say’ın gerçekleştirdiği Adana Çukurova Devlet Senfoni konserlerinde yer alarak, ilk konserini verdi.
- Mayıs 2021 tarihinde TOVAK’ın düzenlediği Uluslararası Chopin Piyano Yarışması’nda hem 1.lik, hem en iyi Chopin Performans Ödülü, hem de en iyi Ulusal Besteci ödülü,
- Aralık 2021 tarihinde CAKA 2021 Müzik Yarışması’nda hem 1.lik, hem de CAKA büyük ödül sahibi,
- 10 Ocak 2020 Shangari-La Bosphours otelde düzenlenen Türkiye’nin seçkin kurumları ve markalarının katıldığı Değerler Zirvesi ödül töreninde ‘’ sanata ilham veren genç yetenek ödülüne’’ layık görüldü. Bu özel günde ödül almamın yanı sıra Beethoven ve Chopin eserlerini çaldı
- 23 Nisan 2020 Ankara Devlet Opera Salonunda Sayın Gülsin Onay ile ortak çevrimiçi 23 Nisan konseri,
- 2020 Ağustos Gümüşlük Festivalinde Taş Ev konserinde çaldı.
- 2020 Ekim Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de Devlet Sanatçısı Sayın Gülsin Onay ile Chopin serisi çekimi
- Ağustos ayında El ele senfoni orkestrası ve Nil Venditti şefliğindeki 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapanış konserinde Mozart’ın 13. Piyano konçertosunu seslendirdi.
- Eylül ayında Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde ve Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde solo konser verdi.
- 22 Ekim tarihinde Adana Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile ,29 Ekim tarihinde Sayın Rengim Gökmen şefliğinde Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ile Galataport’un açılış konserinde sahne aldı,
- Aralık ayında Süreyya Operasında solo konser verdi,
- 9 Nisan’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İyileştirmek İyiliktir Derneği’nin düzenlediği sosyal sorumluluk projesinde Sayın Gülsin Onay ile birlikte konser verdi,
- 25 Nisan’da Kıbrıs’ta 17. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nde Devlet sanatçımız Sayın Gülsin Onay ve Tuna Bilgin ile sahne aldı,
- 19 Mayıs 2022 tarihinde Ankara Devlet Opera Orkestrası ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserini Hasan Niyazi Tura şefliğinde gerçekleştirdi.
- 20 Mayıs 2022 tarihinde de İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserini Hakan Şensoy şefliğinde verdi.