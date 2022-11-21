İBB Şehir Tiyatroları “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” Oyunuyla Silivri’de

İstanbul’un her ilçesine oyunlarını götürmeyi hedefleyen İBB Şehir Tiyatroları, Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin oyunuyla Silivri seyircisine konuk oluyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin 2 Kasım 2022 Salı günü 20.00’de Silivri Belediye Tiyatrosu Önder Yılmaz Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkıyor. İBB Şehir Tiyatroları oyunları sezon boyunca İstanbul’un farklı ilçelerinde sahnelenmeye devam edecek.

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekanda, dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli… Bu üç kadının sessiz cümlelerini yalnızca seyirci duyuyor. Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında, giderek zaman mevhumu kayboluyor. Geçmiş, şimdi, gelecek birbirine geçerken seyirci, İstanbul’un değişimine de tanık oluyor. Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve Melis’in hikâyesini anlatıyor. Kadının değişmeyen hikâyesini…

“Kucağıma almışım seni… Yürümüşüz beraber, çelik tellere bakmışım, çimentoya, karşıdan yeni yeni çıkan uzun binalara… Yerdeki asfalta bakmışım… Yolun yarısında yorulanların sigara dumanları arasından geçmişiz, ter kokusu her yer Allah kahretsin, “boğaz havasının içine ettiniz” diye bağırdım. ‘Gel kız eve gidiyoruz, sen İstanbul’dan daha güzelsin’ O gün hayatımın en güzel günüymüş, meğerse…”

Oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem ve Yeliz Şatıroğlu yer alırken, başköşede hep İstanbul var.

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı ve yönettiği, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, üç anlatıcılı bir kurguyla ilerliyor. Mekânın birliğine hikâyenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikâyeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikâye de tekleşiyor ve kadının hikâyesine dönüşüyor…

Oyun, 2017 yılında Afife Jale Ödülleri’nde Murat Mahmutyazıcıoğlu’na ‘yılın yerli oyun yazarı’ ödülünü de getirmiştir.