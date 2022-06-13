İBB Şehir Tiyatroları Şehir Yazarlarını Arıyor Projesi’nde Sona Gelindi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) bünyesinde yürütülen “Şehir Yazarlarını Arıyor” projesi çerçevesinde yapılan atölyeler sonucunda seçilen 10 Yazar ve bu yazarlarımızın toplumsal gerçekçi bakış açısıyla kaleme aldıkları 10 oyun metni tiyatronun profesyonellerine ve seyircimizin ilgisine sunuluyor. Şehir Yazarlarını Arıyor Projesi’nin bu son aşamasında, oyun okumaları ve söyleşilerden oluşan zengin bir içerik hazırlandı.

13-17 Haziran 2022 tarihleri arasında, Müze Gazhane Meydan Sahne’de 10 oyun okuması ve 3 söyleşinin yer aldığı bir program düzenleniyor.

10 Yeni Yazar ve 10 Yeni Metin: Çağdaş Tiyatro İçin Yeni Keşifler

“Şehir Yazarlarını Arıyor” Projesi, Şubat 2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı. Bu duyurumuza 1300 gibi rekor bir başvuru ve katılım sağlandı. Bütün başvurular titizlikle değerlendirildi ve hepsinin katılımını sağlayacak bir programla, Eylül 2020’den itibaren gerçekleştirdiğimiz atölye ve seminerler pandemi nedeniyle çevrimiçi platformda başladı. Atölyenin ilk oturumu canlı bağlantı ile proje üretimini gerçekleştiren, proje sorumlusu Mehmet Ergen tarafından yapıldı. 1300 kişiyi bulan yoğun bir katılımcı sayısı ile başlayan, proje yazma pratiğine yönelik çalışmaların önerildiği seminerler ile devam etti.

İBB Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) tarafından programlanan eğitimler, birçok önemli yazar, yönetmen ve dramaturgu genç yazar adaylarıyla buluşturdu. Pandemi sebebiyle çoğu tiyatronun faaliyetlerine ara verdiği kapanma sürecinin engellerine rağmen proje yoğun bir katılımla devam etti.

Seminer ve çalışmalar; Mehmet Ergen, Yiğit Sertdemir, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Sami Özbudak, Firuze Engin, Ebru Nihan Celkan, Serdar Biliş, Emre Koyuncuoğlu, Yeşim Özsoy, Özen Yula, Beliz Güçbilmez, Behiç Ak, Lerzan Pamir, Gökhan Aktemur, Dilek Tekintaş, Başak Erzi, Elif Solak, Sinem Özlek, Ergün Özdemir, Özgür Kaymak, Berna Adıgüzel ve Sinan Akcan olmak üzere tiyatro dünyamızın değerli isimleri tarafından yapıldı.

Yeni Metinler Nasıl Oluştu?

Atölye ve seminerler sonunda, katılımcılar 50 sayfalık bir tiyatro metni yazdılar. Oyunlar 15 kişiden oluşan değerlendirme kuruluna gönderildi ve dramaturg raporları hazırlandı. Objektif bir seçim olabilmesi için her oyun 2 ya da 3 kişi tarafından değerlendirildi ve raporlandı.

Tüm değerlendirmeler sonucunda seçilen 55 oyunun yazarlarına projenin üçüncü aşamasına katılımları için davet gönderildi. Üçüncü aşama, Aralık 2021-Nisan 2022 tarihleri arasında yapıldı. Şehir Tiyatrosu oyuncularıyla birlikte yapılan çalışmalar, oyun okumaları ve yönetmenlik çalışmalarının da dâhil edildiği dört ay süren kapsamlı bir program olarak yürütüldü.

Yeni Metinler İlk Kez Okunacak

Bu süreç sonunda ortaya çıkan metinler, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın dramaturg, yönetmen ve oyuncularından oluşan profesyonel bir ekip tarafından okuma tiyatrosu olarak katılımcılarla paylaşılacak. Tiyatronun profesyonellerinin davetli olduğu, seyircimizin katılımına da açık olan bu okumalarda oyun metinleri de ilk kez seyirciyle buluşacak.

Günümüz toplumsal sorunlarına farklı bakış açıları getiren, yorumlayan ve tiyatro sahnesine taşıyan yeni 10 metin ve ele aldığı konular tiyatro seyircimiz kadar tiyatromuzun profesyonellerinin de dikkatini çekecek. Yeni oyun yazarlarını tanımak, şehrin yazarlarını Şehrin Tiyatrosu’nun sahnelerinde görmek, “Şehir Yazarlarını Arıyor” projesinin son aşamasının heyecanını paylaşmak için Müze Gazhane Meydan Sahne’de buluşuyoruz.

“Şehir Yazarlarını Arıyor” Söyleşi ve Atölyeleri Programı

13 Haziran Pazartesi

15:00 Açılış Söyleşisi / İBBŞT’de “Şehir Yazarlarını Arıyor” Oyun Yazarlığı Atölyeleri Ve Yeni Metinler

Konuşmacılar: Ayşegül İşsever (İBBŞT Genel Sanat Yönetmeni), Mehmet Ergen (Şehir Yazarlarını Arıyor Proje Sorumlusu/Yönetmen), Başak Erzi (ÇGSM Koordinasyon/Dramaturg)

17:00 Oyun Okuması / Ekmek Karnesi

Yazan: Başak Bozkurt, Yöneten: Ergun Üğlü

20:00 Oyun Okuması / Piknik

Yazan: Ülkü Oktay, Yöneten: Berna Adıgüzel

14 Haziran Salı

15:00 Oyun Okuması / Kırlangıç Kapanı

Yazan: Koray Horasan, Yöneten: Özgür Kaymak

20:00 Oyun Okuması / İşletmek

Yazan: Nadir Sönmez, Yöneten: Emre Koyuncuoğlu

15 Haziran Çarşamba

15:00 Oyun Okuması / Kutu

Yazan: Onur Demircan, Yöneten: Lerzan Pamir

17:00 Oyun Okuması / Altın Vuruş

Yazan: Selçuk Yüksel, Yöneten: Murat Mahmutyazıcıoğlu

16 Haziran Perşembe

15:00 Oyun Okuması / Ronya

Yazan: Dilber Macit, Yöneten: Serdar Biliş

17:00 Söyleşi / Toplumsal Gerçekçi Oyunlar Ve Sahneleme Yaklaşımları

Konuşmacılar: Emre Koyuncuoğlu (Yönetmen), Serdar Biliş (Yönetmen), Aslı İçözü (Oyuncu, Yönetmen), Lerzan Pamir (Yönetmen)

20:00 Oyun Okuması / Asker Arkadaşı

Yazan: Murat Tekelioğlu, Yöneten: Mehmet Ergen

17 Haziran Cuma

15:00 Oyun Okuması / Benim Evim

Yazan: Deniz Çelebiç, Yöneten: Aslı İçözü

17:00 Söyleşi / Modern Türk Tiyatrosu Oyun Yazarlığında Gerçekçilik

Konuşmacılar: Dr.Esra Dicle (Boğaziçi Üniversitesi / Öğretim Üyesi, Akademisyen), Dr.Eylem Ejder (Tiyatro Araştırmacısı), Prof.Dr.Beliz Güçbilmez (Yazar, Dramaturg, Eğitmen)

20:00 Oyun Okuması / Yük

Yazan: Buket Kubilay, Yöneten: Ali Gökmen Altuğ