İBB Kültür AŞ ve İstanbul Modern İş Birliği: Ücretsiz Sergi Turları

İstanbul Modern’de İBB Kültür AŞ ile gerçekleştirilen rehberli ücretsiz sergi turları başladı. Haftada bir gün düzenlenecek ücretsiz sergi turları, katılımcıları İstanbul Modern’de kültürel bir yolculuğa çıkarıyor. Radar Türkiye mobil uygulama üzerinden kayıtların alınacağı rehberli sergi turları, haftada bir gün İstanbul Modern’de yer alan sergileri sanatseverlerle ücretsiz buluşturmaya devam edecek.

Radar Türkiye Üzerinden Ücretsiz Kayıt

Ücretsiz sergi turlarına kayıt olmak için Radar Türkiye uygulamasını indirmek yeterli. Sanatseverler gelecek sergi turlarının duyurularını www.kultur.istanbul adresi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

İlk rehberli sergi turunda, İstanbul Modern’de yer alan dünyaca ünlü sanatçı Olafur Eliasson’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Senin beklenmedik karşılaşman” incelendi. Sergi turunda katılımcılar, Eliasson’un 30 yılı aşkın kariyerinde odaklandığı temalar keşfetti. Sanatçının yaratıcı sürecine ve sanatsal vizyonuna dair derinlemesine bilgi edinen katılımcılar, rehber eşliğinde gerçekleştirilen bu sergi turunda Eliasson’un eserlerini yakından tanıdılar.