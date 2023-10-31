İBB Kitap Kulübü Kasım Ayından İtibaren 40 Kütüphanede!

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Martı Dergisi
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Kitaba erişimi kolaylaştırarak okuma oranını artırmayı ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmeyi hedefleyen Kitap Kulübü, şimdi 40 kütüphanede.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı kütüphanelerde geçtiğimiz dönem başlayan Kitap Kulübü toplam 40 kütüphanede devam edecek.

“Bir kitap kulübünden daha fazlası” olan kulüp, aynı semtte yaşayan okurların bir araya gelmesini, birlikte okuyup tartışmasını sağlayacak. Kütüphaneleri bir yaşam merkezi haline getiren çeşitli etkinliklerden biri olan kulüpte, katılımcılar birlikte konuşmak, yargılamadan tartışmak, farklı fikirlere saygı duyarak yeni fikir geliştirmek konusunda deneyim elde ediyor.

Kitap temininin İBB tarafından yapıldığı kulüpte, her kütüphane farklı bir kitabı okuyor ve katılımcılar o haftanın programını kendi yürütücülerinden öğreniyor.

KİTAP KULÜBÜ HANGİ KÜTÜPHANELERDE?

Ahmed Arif Kütüphanesi

Ahmet Kabaklı Kütüphanesi

Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi

Attila İlhan Kütüphanesi 

Barış Manço Kütüphanesi 

Beşiktaş İskele Kütüphanesi 

Cemil Meriç Kütüphanesi 

Erdem Beyazıt Kütüphanesi 

Eyüpsultan Kütüphanesi 

Fakir Baykurt Kütüphanesi 

Fatma Aliye Kütüphanesi 

Feza Gürsey Kütüphanesi 

Gülten Akın Kütüphanesi 

Habitat Kütüphane 

Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi 

Halil İnalcık Kütüphanesi 

Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi 

Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi 

İdris Güllüce Kütüphanesi 

İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi 

Kütüphane Troleybüs 

Metin Altıok Kütüphanesi 

Metin And Kütüphanesi 

Moda İskele Kütüphanesi 

Muallim Cevdet Kütüphanesi 

Muzaffer İzgü Kütüphanesi 

Nasrettin Hoca Kütüphanesi 

Osman Nuri Ergin Kütüphanesi 

Peyami Safa Kütüphanesi 

İlhan Varank Kütüphanesi 

Rasim Özdenören Kütüphanesi 

Rıfat Ilgaz Kütüphanesi 

Sabahattin Ali Kütüphanesi 

Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi 

Salah Birsel Kütüphanesi 

Sâmiha Ayverdi Kütüphanesi 

Sevgi Soysal Kütüphanesi 

Sezai Karakoç Kütüphanesi 

Suat Derviş Kütüphanesi 

Yaşar Kemal Kütüphanesi

KİTAP KULÜBÜ KASIM AYI TAKVİMİ

3 Kasım 

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Fareler ve İnsanlar- John Steinbeck, Yürütücü: Abdurrahim Menküç, Saat: 15.00, Halil İnalcık Kütüphanesi, Kartal

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap:  Dönüşüm, Franz Kafka, Yürütücü: Selin Gül, Saat: 16.00, Habitat Kütüphane, Şişli

7 Kasım

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Ebru Aka, Saat: 18.00, Salah Birsel Kütüphanesi, Üsküdar

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Tersine Dünya- Orhan Kemal, Yürütücü: Seval Uslu, Saat: 18.00, Beşiktaş İskele Kütüphanesi, Beşiktaş

8 Kasım

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Satranç- Stefan Zweig, Yürütücü: Orhan Altundağ, Saat: 14.00, Gülten Akın Kütüphanesi, Esenyurt

10 Kasım

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Dedemin Bakkalı- Şermin Yaşar, Yürütücü: Yadigar Bayraktar, Saat: 15.00, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Güngören

14 Kasım

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Fazile Aslı Cebeci, Saat: 14.00, Hacı Bektaş-i Veli Kütüphanesi, Sultangazi

15 Kasım 

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: İstasyon- Birgül Oğuz, Yürütücü: Bilge Nur Yılmaz, Saat: 15.00, Yetişkin,  Ahmed Arif Kütüphanesi, Sultangazi

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Yalnızız- Peyami Safa, Yürütücü: Ebru Aka, Saat: 15.00, Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi, Ümraniye

16 Kasım

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Songül Kıl, Saat: 15.00, Suat Derviş Kütüphanesi, Bayrampaşa

17 Kasım 

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Dönüşüm, Franz Kafka, Yürütücü: Selin Gül, Saat: 16.00, Attila İlhan Kütüphanesi, Küçükçekmece

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Küçük Prens- Antoine de Saint-Exupéry, Yürütücü: Yadigar Bayraktar, Saat: 16.00, Nasrettin Hoca Kütüphanesi, Bağcılar

20 Kasım

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Bir Bilim Adamının Romanı- Oğuz Atay, Yürütücü: Songül Kıl, Saat: 17.00, Kütüphane Troleybüs, Fatih

21 Kasım

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Fazile Aslı Cebeci, Saat: 14.00, Rasim Özdenören Kütüphanesi, Başakşehir

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Yaban- Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yürütücü: Rabia Babacan, Saat: 17.00 Osman Nuri Ergin Kütüphanesi 

22 Kasım

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Nilüfer Kezban Gümüş, Saat: 14.00, Metin Altıok Kütüphanesi, Küçükçekmece

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Aysel Can, Saat: 13.00, Muallim Cevdet Kütüphanesi, Kartal

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Yaban- Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yürütücü: Rabia Babacan, Saat: 17.00, Peyami Safa Kütüphanesi, Kasımpaşa

23 Kasım

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Doppler- Erlend Loe, Yürütücü: Şevval Öksüz, Saat: 16.00, Feza Gürsey Kütüphanesi, Beykoz

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Nilüfer Kezban Gümüş, Saat: 14.00, Metin And Kütüphanesi, Küçükçekmece

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Ufuk Mazlum, Saat: 14.00, Rıfat Ilgaz Kütüphanesi, Arnavutköy

25 Kasım

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Sisin Sakladıklar- Miyase Sertbarut, Yürütücü: Suna Yılmaz Saat 14:00, Muzaffer İzgü Kütüphanesi, Maltepe

28 Kasım

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Simyacı- Paulo Coelho, Yürütücü: Gülbin Kılıç, Saat: 16.00, Fatma Aliye Kütüphanesi, Çekmeköy

30 Kasım

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Gurur ve Önyargı- Jane Austen, Yürütücü: Ayten Türkü, Saat: 14.00, Samiha Ayverdi Kütüphanesi, Bayrampaşa

İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: İstasyon- Birgül Oğuz, Yürütücü: Bilge Nur Yılmaz, Saat: 15.00, Sevgi Soysal Kütüphanesi, Beyoğlu

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