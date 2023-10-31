İBB Kitap Kulübü Kasım Ayından İtibaren 40 Kütüphanede!

Kitaba erişimi kolaylaştırarak okuma oranını artırmayı ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmeyi hedefleyen Kitap Kulübü, şimdi 40 kütüphanede.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı kütüphanelerde geçtiğimiz dönem başlayan Kitap Kulübü toplam 40 kütüphanede devam edecek.
“Bir kitap kulübünden daha fazlası” olan kulüp, aynı semtte yaşayan okurların bir araya gelmesini, birlikte okuyup tartışmasını sağlayacak. Kütüphaneleri bir yaşam merkezi haline getiren çeşitli etkinliklerden biri olan kulüpte, katılımcılar birlikte konuşmak, yargılamadan tartışmak, farklı fikirlere saygı duyarak yeni fikir geliştirmek konusunda deneyim elde ediyor.
Kitap temininin İBB tarafından yapıldığı kulüpte, her kütüphane farklı bir kitabı okuyor ve katılımcılar o haftanın programını kendi yürütücülerinden öğreniyor.
KİTAP KULÜBÜ HANGİ KÜTÜPHANELERDE?
Ahmed Arif Kütüphanesi
Ahmet Kabaklı Kütüphanesi
Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi
Attila İlhan Kütüphanesi
Barış Manço Kütüphanesi
Beşiktaş İskele Kütüphanesi
Cemil Meriç Kütüphanesi
Erdem Beyazıt Kütüphanesi
Eyüpsultan Kütüphanesi
Fakir Baykurt Kütüphanesi
Fatma Aliye Kütüphanesi
Feza Gürsey Kütüphanesi
Gülten Akın Kütüphanesi
Habitat Kütüphane
Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi
Halil İnalcık Kütüphanesi
Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi
Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi
İdris Güllüce Kütüphanesi
İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi
Kütüphane Troleybüs
Metin Altıok Kütüphanesi
Metin And Kütüphanesi
Moda İskele Kütüphanesi
Muallim Cevdet Kütüphanesi
Muzaffer İzgü Kütüphanesi
Nasrettin Hoca Kütüphanesi
Osman Nuri Ergin Kütüphanesi
Peyami Safa Kütüphanesi
İlhan Varank Kütüphanesi
Rasim Özdenören Kütüphanesi
Rıfat Ilgaz Kütüphanesi
Sabahattin Ali Kütüphanesi
Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi
Salah Birsel Kütüphanesi
Sâmiha Ayverdi Kütüphanesi
Sevgi Soysal Kütüphanesi
Sezai Karakoç Kütüphanesi
Suat Derviş Kütüphanesi
Yaşar Kemal Kütüphanesi
KİTAP KULÜBÜ KASIM AYI TAKVİMİ
3 Kasım
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Fareler ve İnsanlar- John Steinbeck, Yürütücü: Abdurrahim Menküç, Saat: 15.00, Halil İnalcık Kütüphanesi, Kartal
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Dönüşüm, Franz Kafka, Yürütücü: Selin Gül, Saat: 16.00, Habitat Kütüphane, Şişli
7 Kasım
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Ebru Aka, Saat: 18.00, Salah Birsel Kütüphanesi, Üsküdar
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Tersine Dünya- Orhan Kemal, Yürütücü: Seval Uslu, Saat: 18.00, Beşiktaş İskele Kütüphanesi, Beşiktaş
8 Kasım
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Satranç- Stefan Zweig, Yürütücü: Orhan Altundağ, Saat: 14.00, Gülten Akın Kütüphanesi, Esenyurt
10 Kasım
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Dedemin Bakkalı- Şermin Yaşar, Yürütücü: Yadigar Bayraktar, Saat: 15.00, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Güngören
14 Kasım
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Fazile Aslı Cebeci, Saat: 14.00, Hacı Bektaş-i Veli Kütüphanesi, Sultangazi
15 Kasım
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: İstasyon- Birgül Oğuz, Yürütücü: Bilge Nur Yılmaz, Saat: 15.00, Yetişkin, Ahmed Arif Kütüphanesi, Sultangazi
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Yalnızız- Peyami Safa, Yürütücü: Ebru Aka, Saat: 15.00, Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi, Ümraniye
16 Kasım
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Songül Kıl, Saat: 15.00, Suat Derviş Kütüphanesi, Bayrampaşa
17 Kasım
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Dönüşüm, Franz Kafka, Yürütücü: Selin Gül, Saat: 16.00, Attila İlhan Kütüphanesi, Küçükçekmece
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Küçük Prens- Antoine de Saint-Exupéry, Yürütücü: Yadigar Bayraktar, Saat: 16.00, Nasrettin Hoca Kütüphanesi, Bağcılar
20 Kasım
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Bir Bilim Adamının Romanı- Oğuz Atay, Yürütücü: Songül Kıl, Saat: 17.00, Kütüphane Troleybüs, Fatih
21 Kasım
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Fazile Aslı Cebeci, Saat: 14.00, Rasim Özdenören Kütüphanesi, Başakşehir
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Yaban- Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yürütücü: Rabia Babacan, Saat: 17.00 Osman Nuri Ergin Kütüphanesi
22 Kasım
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Nilüfer Kezban Gümüş, Saat: 14.00, Metin Altıok Kütüphanesi, Küçükçekmece
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Aysel Can, Saat: 13.00, Muallim Cevdet Kütüphanesi, Kartal
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Yaban- Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yürütücü: Rabia Babacan, Saat: 17.00, Peyami Safa Kütüphanesi, Kasımpaşa
23 Kasım
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Doppler- Erlend Loe, Yürütücü: Şevval Öksüz, Saat: 16.00, Feza Gürsey Kütüphanesi, Beykoz
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Nilüfer Kezban Gümüş, Saat: 14.00, Metin And Kütüphanesi, Küçükçekmece
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali, Yürütücü: Ufuk Mazlum, Saat: 14.00, Rıfat Ilgaz Kütüphanesi, Arnavutköy
25 Kasım
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Sisin Sakladıklar- Miyase Sertbarut, Yürütücü: Suna Yılmaz Saat 14:00, Muzaffer İzgü Kütüphanesi, Maltepe
28 Kasım
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Simyacı- Paulo Coelho, Yürütücü: Gülbin Kılıç, Saat: 16.00, Fatma Aliye Kütüphanesi, Çekmeköy
30 Kasım
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: Gurur ve Önyargı- Jane Austen, Yürütücü: Ayten Türkü, Saat: 14.00, Samiha Ayverdi Kütüphanesi, Bayrampaşa
İBB Kütüphane Kitap Kulübü, Kitap: İstasyon- Birgül Oğuz, Yürütücü: Bilge Nur Yılmaz, Saat: 15.00, Sevgi Soysal Kütüphanesi, Beyoğlu