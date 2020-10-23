Hüznün, Umudun, Özgürlüğün Derin Acının Müziği: Blues

Blues terimi Batı Afrika kültüründe cenaze ve yas törenlerinde ”acının ifadesi” olarak kullanılan “çivit rengi” üzerinden mistisizme dayanır. 400 yıllık geçmişi olan kökleri Afrika’da bulunan blues, 17. yüzyıldan itibaren Afrika’dan getirilen kölelerin tarlalarda çalışırken söyledikleri hüznü, umudu, özgürlüğü ve derin acıyı anlatan şarkılardan doğmuştur.

Blues’un formu, genellikle Afrika ve Afro-Amerikan müziğinde bulunan “çağrı ve cevap” düzeniyle akor dizilerinin tekrarlayan döngüsüdür. 12 ölçülük Blues, popüler müzikte en çok kullanılan akor yürüyüşüdür. Blues notaları, genellikle bemolleştirilmiş üçlü, bemolleştirilmiş beşli ya da bemolleştirilmiş yedili olarak isimlendirilirler. Blues, özünde en çok ritim özellikleriyle dikkat çekmektedir.

Blues, aynı Jazz müziğinde olduğu gibi Mississippi deltasında doğmuştur. Belli bir döneme kadar Güney bölgesinin dışına yayılmamıştır

Blues şarkıların sözlerinde ham bir duygu, aşk ve yalnızlık teması vardır. Ayrıca adaletsizliği, ümitsizliği ve en önemlisi daha iyi bir yaşam özlemini anlatırlar. Şarkı sözlerinde argo kelimelere de sık sık rastlanmaktadır.

Blues müzik, yoğun olarak gitar ve piyanonun eşlik ettiği bir müzik türü.

Blues müziğinin isminin oluşması ile ilgili bir çok farklı teori vardır. Ancak bunlardan en kuvvetli olanı Mavi Hisler [feelings of blue] terimden çıktığıdır. Amerika’da mutsuzluk, kasvetli, kederli ve umutsuzluk gibi bir çok farklı anlama gelmektedir. Bir diğer terim olan “Maviyi Hissetmek” (feeling blue), haksızlıklara yakılan ağıt ve yitirilen yaşamlara duyulan özlem anlamına gelmektedir. Bu sebeple Afrikalı kölelerin söyledikleri şarkıların da temasının isyan ve hüzün olması, onların müziğinin adına “Blues” denmesine sebep olmuştur.

İlk yayınlanan Blues notası, Hard A. Wand’ın 1912 tarihli “Dallas Blues”udur.

1910’lu yıllardan itibaren ise blues, Amerika’da birçok şehre yayılır. Bu şehirlerdeki kültürle ve müzikle harmanlanır ve yeni Blues türleri ortaya çıkar, bunlardan bazıları Delta Blues, Memphis Ancak günümüzde icra edilmekte olan Electric Blues yüksek enstrüman hakimiyeti ve güçlü ritim kabiliyetiyle birlikte iyi bir armoni bilgisini de gerektirmektedir. Zira Modern Blues, Afrika kökenlerinin yanında çok yüklü bir etkileşime uğramış ve pek çok müzikten kalıntılar barındırır hale gelmiştir. Blues, Texas Blues‘dur. 1930’lu yıllara gelindiğinde Blues, Caz müzik ile harmanlanarak Robert Johnson, Big Bill Broonzy, Sonny Boy Williamson, Lonnie Johnson ve Tampa Red idi.

Oktay Valunya

Blues Türleri: Akustik, Chicago, Klasik, Çağdaş ve Delta Blues