Üç Sulukuleli kadının Hıdırellez duası🌹🔥

Lazım olan alsın, yazsın, söylesin diye, her sene baharın en güzel ritüeli burada dursun…

“Bu gece Hıdrellez…

Tüm dilekleriniz gerçek olsun.

Sevdiğim kim varsa, kendim de dahil, sevebileceğim herkes de dahil…

Sağlığı iyi olsun. Kalbi ritmini çalsın. Yanakları kiraz pembesi, dudakları bal olsun. Teni sıcak kalsın, enerjisi dışına taşsın. Ciğerlerinden nefes, midesinden gurultu, bacaklarından güç eksik olmasın… Kanı bol olsun, damarlarında dönüp dönüp dolaşsın.

Sevdikleriyle bir arada olsun. Kolu kollarına değsin, gözü gözlerinin içine baksın. Lafları birbiriyle başlasın. Nesi varsa, bölüşecek biri olsun; nesi yoksa, bulup getirecek biri olsun. Bu birileri az ama öz olsun. Bazıları dünyada tek olsun. Sevgisinin tamamını harcasın. Harcasın ki, ona büyük bir miras kalsın.

Sevmekten bıkıp usanmayacağı biri olsun. Onun yeri ayrı olsun. Onu soysun, başucuna koysun ama yalan uydurmasın. O her şeyine, her haline tek tanık olsun. Bir hareketiyle güldüren, bir hareketiyle ağlatan olsun. Duyguların hepsi onda olsun. Kalbi buna teslim olsun. Bütün şarkılar onu anlatsın. Aşık olsun, sırılsıklam olsun. Kurumasın.

Yapmaktan bıkıp usanmayacağı bir işi olsun. Başarının gerçek adının bu olduğunu unutmasın. İbadet eder gibi, bu keşfini her gün yeniden kutlar gibi, onu yapıp dursun. Yaptıkça daha iyi yaptığını görsün. Daha iyi yaptıkça bunu başkaları da görsün. O başkalarının bunu gördüğünü, dış gözüyle görsün, iç gözüyle işine baksın.

Neşesi bol olsun. Kendini mutlu etsin, durduk yere neşelenmek nedir bilsin. İçinde bir şey durup durup zıplasın. Duydukları, gördükleri onu gıdıklasın, kahkaha attırsın. Gürültü çıkarsın. Saçma şeyler söylesin. Çocuklukta en şımardığı ana, sık sık gidip gelsin. Nereye gidip geldiği bilinmesin.

Değiştirmek istedikleri değişsin.

İçte ve dışta, iyi günde ve kötü günde tadilat yapsın. Eskilerini atsın, ruhunu havalandırsın. Kapıda hep kamyonu dursun. Dilediği yere taşınsın. Kendinden taşınmak isterse, içindeki güç, dışındaki sevgi ona yardımcı olsun. Bileği, bütün alışkanlıklarıyla, bağımlılıklarıyla güreşsin.

Bir şey ona sürpriz olsun. Günlerinden bir günü, bir pakete sarılı olsun. Açılınca, içinden hiç beklemediği güzel bir haber çıksın.

Bu gün üç yüz altmış beşten herhangi biri olsun. Öylesine bir pazartesi, arkaya kavuşturduğu ellerinde, unutulmaz bir salı saklasın. Öyle tahmini mümkün olmayan birşey olsun ki bu, hayatın zekasını anlatsın.

Bir hayali gerçek olsun. Bir hayale gözünü yumsun. Peşinden koşup, onu sobelesin. Hayalini kendinden saklamasın.

Bir çizgi filmde olduğunu, her şeyin mümkün olduğunu unutmasın.”

Bir kaç yıldır okuyorum bu duayı, dilekleri. Sosyal medyada paylaşılmıştı, kim yazmış bulamadım. Okumak bile bana iyi geliyor. Cümlelerin üzerinde duruyorum tek tek, her kelimenin değerli anlamında bir nefes alıyor veriyorum.

Severim ben ritüelleri.

Özel günlerden de Hıdırellez’i, yeni yıl kutlamasını, doğum günümü, sevdiğimin, sevdiklerimin doğum gününü.

Bahçelerde yürümeyi, yürürken çiçekleri merak etmeyi, fotoğraflarını çekmeyi. Böyle günlerde gül fidanlarına daha özel bakarım. Dokunur, koklarım. Bir minik kırmızı kurdele ile düşlerimi yazdığım kağıdı bağlarım. Bir güneş doğar ve bir güneş batar, alır o kağıdı kırmızı kurdelesi ile en yakın deniz kenarında sulara bırakırım. Düşlerim için emek vermeye devam ederken her adımımda düşlerim için sevgiyle, nefes alıp, verip, görüyor ve adım atıyorum.

Yasemin Sungur