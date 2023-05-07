Hep bir şeye bağlarız doğru yanlışlarımızı
Sebebine sığınırım Allahım affet dedi
Şimdi parmakla gösterilir yetim uşakları
El emeği alın teri gökdelendir şimdi evi
Sıla gurbet yazın ışır kışın üşür hanesi
Aynı bağın açılmamış goncaları
İki kardeş çocukları kıskanır birbirlerini
Biri ince ayar biri hafif duyardı
Biri sağır bir sağlam muratlarına vardı
Tek olmak bir olmak ben olmak inadına
Dedemin kardeşinin evi iki göz oda
Geçinmeye çalışır kuru katık çocuklarla
Büyüğün göz ucuna sevda konaklar
Yokluk çaresizlik kasteder canına
Küçüğü kurban gider trafik kazasına
Akli melekelerini kaybeden biri
Tehditler savurur herkese evine
Hedef olur jandarma kurşununa
Doğal afet sel baskını yıkar her yeri
Ölüm mağduriyet gözyaşına boğulur
Köyün önde gelen dede ve ağaları
Ezer süründürür fakir fukarayı
Yetmişli yıllar bizim köyün halleri
Öyle ya da böyle dillendirilir
Her ev halkının ayrı bir öyküsü
Cemal Karsavran