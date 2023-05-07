Hep bir şeye bağlarız doğru yanlışlarımızı

Sebebine sığınırım Allahım affet dedi

Şimdi parmakla gösterilir yetim uşakları

El emeği alın teri gökdelendir şimdi evi

Sıla gurbet yazın ışır kışın üşür hanesi



Aynı bağın açılmamış goncaları

İki kardeş çocukları kıskanır birbirlerini

Biri ince ayar biri hafif duyardı

Biri sağır bir sağlam muratlarına vardı

Tek olmak bir olmak ben olmak inadına



Dedemin kardeşinin evi iki göz oda

Geçinmeye çalışır kuru katık çocuklarla

Büyüğün göz ucuna sevda konaklar

Yokluk çaresizlik kasteder canına

Küçüğü kurban gider trafik kazasına



Akli melekelerini kaybeden biri

Tehditler savurur herkese evine

Hedef olur jandarma kurşununa

Doğal afet sel baskını yıkar her yeri

Ölüm mağduriyet gözyaşına boğulur



Köyün önde gelen dede ve ağaları

Ezer süründürür fakir fukarayı

Yetmişli yıllar bizim köyün halleri

Öyle ya da böyle dillendirilir

Her ev halkının ayrı bir öyküsü

Cemal Karsavran