– Aşırı vicdan ve hayır diyememek yüzünden kendi ihtiyaçlarınıza sıra gelmiyor mu?

-Terk edilmekten korktuğunuz için ilişkilerde çok mu altta kalıyorsunuz?

-Sağlığınızı kaybetmek, aklınızı kaçırmak, parasız kalmak, uçağa binmek gibi korkularınız yaşama sevincinizi yok mu ediyor?

-Hayatınız işleri yetiştirmeye çalışmakla mı geçiyor?

Tatmin etmeyen ilişkiler, evhamlarla dolu bir hayat, nedensiz yere diğerlerinden aşağı hissetmek…Bütün bunlar fark etmeden kabul ettiğimiz inanışlarımızı değiştirerek çözülebilir.

Bu kendi kendine zarar verici düşünme ve hissetme kalıplarına “şema” adı verilmektedir.

Hayatı Yeniden Keşfedin, mutluluğa ulaşmanızı engelleyen bu girdaplardan nasıl kurtulacağınızı gösteriyor.

Kişiliğe işlemiş ve tedavisi zor sorunlar için geliştirilen ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış Şema Terapi’nin yaratıcılarından Jeffrey E.Young ve Janet S.Klosko, ilaçların

yardımı ve uzun süren geleneksel terapiler olmadan, şemalarınızı testler aracılığı ile fark edip, Bilişsel Terapinin devrim niteliğindeki ilkeleri ile değiştirmenize yardımcı oluyor.

Bu kitapta, insan hayatı için en yıkıcı olan 11 temel şema tanıtılıyor.

Şemanızı tespit edip, üzerine nasıl gidebileceğiniz ve hayatınızı yavaş yavaş, güçlü bir şekilde nasıl değiştirebileceğiniz de bu kitapta öğretiliyor.

“Şema, çocukluktan başlayan ve yaşam boyunca sürekli tekrar eden bir kalıptır.”

“Şemalar, özyıkıcıdır.”

“Şemalar, hayatta kalmak için savaş verirler.”