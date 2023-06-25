Regina Wong’un kaleme aldığı, Levent Tayla’nın Türkçeye çevirdiği Hayata Yer Aç-Bir Sadeleşme Rehberi, minimalizm ve sadeleşme sürecinde tanıştığım ve severek okuduğum kitaplardan biri.

Sadeleşme ve minimalizmi hayatın her alanında uygulayabilmemiz için yemek yemekten bütçe yapmaya, meditasyondan kaliteli vakit geçirmeye kadar birçok alt başlık içeren kitap, hayatı sadeleştirme üzerine yazılmış diğer kitaplardan biraz daha farklı. Wong, minimalizmi salt eşya kalabalığından kurtulmak olarak görmeyip, insanın kendi özüne inerek eşyalardan önce kendi içinde bir sadeleşmeye gitmesi gerektiğini vurguluyor. Satın almamayı değil, size iyi gelecek olanı ve hakkını vererek kullanacağınız şeyleri almayı öneriyor. Duygusal esenlik kavramının altını çiziyor. Bunları anlatırken kendi hayatınızdaki boşlukları yanlış eylemlerle (can sıkıntısından yemek yemek, bilinçsiz medya tüketimi yapmak gibi) doldurmaktan kaçınılması gerektiğini söylüyor. Kişinin hayatında mutlaka ruhunu besleyecek bir uğraşı olması gerektiğini vurguluyor. Bunların yanı sıra enerjinizi tüketen insanlardan uzak durmayı, sizi güçlendiren ilişkileri seçmeyi, gerektiğinde vazgeçebilmeyi öğrenmeyi ve öfkeyi dizginlemeyi tavsiye ediyor.

Enerjimizi tüketen kişileri ise şöyle sıralıyor:

-Cahil ve sıkıcı insanlar

-Hayattan hiçbir beklentisi veya hayali olmayan hayat yorgunu insanlar

-Sürekli negatif olan, yakınan ve ruh hali devamlı değişen insanlar

-Sürekli kendinden bahseden ve başkalarıyla ilişki kuramayacak kadar kendisiyle meşgul insanlar

-İddiacı, saldırgan, narsist ve anlaşmanın mümkün olmadığı insanlar.

Bu listedeki özelliklere sahip kişilik tiplerini tamamen hayatınızdan çıkarmak olanaksız ise, daha az zaman ayırmayı ve mümkünse çok az görüşmeyi öneriyor.

Kitabın değindiği bir diğer önemli konu ise şu, “Anlatacak hikâyelerinizin olması, gösterecek eşyalarınız olmasından daha eğlenceli değil mi?” Bu soruyu kendinize sorduğunuz zaman verdiğiniz cevap gerçekten önemli.

Kitabın son kısmında yazar, sadeleşme yolculuğunda bir gününü nasıl geçirdiğini ve bizlere önerdiklerini nasıl uyguladığını anlatıyor. Minimalizmin bir yolculuk olduğunu, varılacak bir nokta olmadığını ifade ediyor. Hayata Yer Aç’ın okurken notlar çıkaracağınız, altını çizeceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum ben de. Konu üzerine okuyabileceğiniz farklı kaynaklar da kitabın son kısmında yer almakta.

Sadeleşme, gerçekten bir süreçtir. Sadeleşme, değer ve amaç veren şeylere odaklanmakla ilgilidir. Bizim için gerçekten önemli olanla, olmazla olmazlarımızla, yani gerekli olanla ilgilidir. Gerekli olanı karmaşıklıktan ayırmak için değer katıp katmadığına, bize hizmet edip etmediğine bakılmalıdır.

Sonuç olarak, daha azla yaşamak, hayatı daha fazla yaşamakla ilgilidir.

Yazarın dediği gibi, “Zaman sınırlı. Zaman, bir başkasının hayatını yaşayarak israf edilmemelidir.”

Zeynep Kıyak