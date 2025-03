Hayat – Ölüm – Hayat Döngüsü: Kurtlarla Koşan Kadınlar

Ruhun Evrensel Ritimleriyle Barışmak

“Bir son, her zaman bir başlangıcın habercisidir.”

Clarissa Pinkola Estés’in Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabı bize sadece kadınlara özgü değil, hepimize, insana ait bir gerçeği hatırlatır: Hayat, düz bir çizgi değil; bir döngüdür. Bir yaratımın coşkusu, ardından gelen çöküş, sonra beklenmedik bir anda doğan yeni bir umut… Tüm bu evreler insan ruhunun ritmini oluşturur.

Bu yazıyı kitabın ilgili bölümünü okurken, çevremden ve ülkemin gündeminden etkilenerek yazmaya karar verdim. İçimizde işleyen bu döngüyle dost olmayı, onu anlamayı ve ona teslim olabilmeyi hatırlatmak isterim.

Hayat – Ölüm – Hayat: Dönüşümün İçsel Yolculuğu

Ruhumuzun derinlerinde bir doğa yasası işler.

Her sevgi bir doğuşla başlar.

Her yaratım bir zaman sonra yavaşlar, biter.

Ve her bitiş, eğer içtenlikle karşılanırsa, yeni bir hayata yer açar.

Bu döngüyü görmezden geldiğimizde; bitişleri inkar eder, tutunur, zorlarız. Ama kabul ettiğimizde, içsel rehberimiz bize yeniden yön gösterir.

Nerelerde Karşımıza Çıkar Bu Döngü?

Bir ilişkinin iniş çıkışlarında,

Bir hayalin beklenmedik sonlanışında,

Kendini yeniden tanımladığın sessiz dönemlerde,

Bir ilhamın doğuşunda ve yitip gidişinde…

Tüm bunlar, yaşamın bizi eğiten sessiz ritimlerine dahildir.

Döngüyü Anlamak, Hayatı Derinleştirmek Demektir

Hayat: Yeni olan gelir, canlanır, yeşerir. Ölüm: Kabuk değişir, bildiklerimiz çöker, içe dönme vakti gelir. Yeniden Hayat: Farklı bir bakışla, yeniden doğarız. Artık daha bilge, daha yumuşak, daha özgür…

Sor Kendine: Hangi Evredesin?

Şu anda hayatımda nelerin döngüsü tamamlanıyor?

Ne bitmeye çalışıyor ama ben hâlâ tutunuyorum?

Hangi yeniye yer açmam için, neyi bırakmalıyım?

İçsel ritmime ne kadar kulak veriyorum?

Hayatla Dans Etmeyi Öğrenmek

Döngüyle barışmak demek, hayatla dans etmeyi öğrenmek demektir. Bazen yavaş bir vals gibi, bazen içsel bir fırtına gibi… Ama her seferinde yeniden bizi doğuran bir akış vardır. Ona güvenmeyi öğrenmek, kendi iç bilgemizle buluşmaktır.

Hayat, ölüm ve yeniden doğuş… Bu üçlü sadece doğada değil, içimizde de yaşar. Bu yazıyı okuduysan, belki sen de bir eşikte duruyorsundur.

Hatırla: İçinde bir ses, bu döngüyü tanır. Ona kulak ver. Çünkü ruh, bildiği yolu unutmaz.