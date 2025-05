Hayat Boyu Gelişimdeyiz Platformu’na Davetlisin

Merhaba,

Biz bu yolculuğa; Geleceği yetiştiren kadınlara, geleceğin ta kendisi olan çocuklara ve gençlere destek olmak için, Atatürk’ün yolunda, bilimin ışığında ve ülkemizin yarınlarına umutla bakarak bir araya geldik.

Çünkü inanıyoruz: Her çocuk bir tohumdur. Sevgiyle dokunduğumuzda çiçek açar, büyür ve hayata renk katar.

Ve biz biliyoruz: Hayat, her gün bize yeni bir başlangıç sunar. Her nefes, yeni bir seçimdir: Olduğun yerde kalmak mı, bir adım atmak mı?

Biz, her gün yeniden seçiyoruz: Hayat boyu gelişimdeyiz.

Bu bir cümleden fazlası. Bu bir niyet, bir sorumluluk, bir sevgi ifadesi. Mayıs 2020’de, zor zamanlarda umutla kuruldu bu cümle. Yasemin Sungur’un rehberliğiyle büyümeye başladı.

Ve şimdi inanıyoruz: Birlikte Mümkün. Umut Var.

“Hayat, düşlerin hedeflere, hedeflerin gerçeğe dönüştüğü bir yolculuktur.” -Yasemin Sungur

📚 Neden Buradayız?

🔹 Kendimize inanıyoruz. Çünkü değişim, önce içten başlar.

🔹 Gelişimin yaşı, zamanı yok. Her yaş, her dönem yeni bir öğrenme alanı.

🔹 Güzel düşünmek, iyi düşlemek mümkün. Düş gücüyle hayatı yeniden kurabiliriz.

🔹 Değişim, küçük bir adımla başlar. Büyük dönüşümler, sade niyetlerle büyür.

🔹 Kitaplarla büyüyor, kelimelerle güçleniyoruz. Okumak, gelişim en sessiz ama en etkili yoludur.

🔹 Birlikte öğreniyor, birlikte güçleniyoruz. Çünkü paylaşmak, çoğaltır.

🔹 Birlikte mümkün, çünkü umut var. Her nefes, yeni bir başlangıç.

📚 Ne Yapıyoruz?

Her gün #gelişimdeyiz diyerek bir adım atıyoruz. Hayatımızın sorumluluğunu alıyoruz.

📚📚 Martı Kitap Kulübü

Her gün kitap okuyoruz, kitaplardan hayata köprü kuruyoruz. Her şehirde, her okulda, her kütüphanede, her okulda kitap kulüpleri kurulması için çalışıyoruz.

📘📘 Okuma Kültürü

Sessiz, dijitalden uzak, toplu kitap okuma etkinlikleri düzenliyoruz.

👧🏻👧🏻 Evinde Hikâye Kitabı Olmayan Çocuk Kalmasın

Her çocuğun bir hikâye kitabıyla buluşması için #AskıdaKitap kampanyası yürütüyoruz.

💬 💬 Değer Yaratan İletişim

Kendimizle, ailemizle ve çevremizle değer yaratan iletişimin dilini öğreniyor, nezaketle hayata katılıyoruz.

🧠🧠 Gelişimdeyiz Seminerleri

Uzmanlarla seminerler düzenliyor, hayatın her alanında gelişimi destekliyoruz.

🎯 Kariyerim Gelecek

Gençlere meslek seçiminde, kariyer planlamasında yol arkadaşlığı yapıyoruz.

👩‍🦰 👩‍🦰 Güçlü Kadınlar, Umutlu Yarınlar

Kadınların ve kız çocuklarının bilgiyle, özgüvenle ve cesaretle güçlenmesi için destek oluyoruz.

🎨 🎭 Kültür Sanatla Beslenmek

Sanatla, kültürle, bilimle ruhumuzu besliyoruz.

📣 Seni de Bekliyoruz!

📌 Etkinlikler için Zoom’da buluşuyoruz.

📌 Katılım ücretsizdir.

📌 Gönüllülükle kitap bağışı yapmanızı öneriyoruz.

📌 Martı Kitap Kulübü-Kitap ile Sohbet, canlı yayınlar, eğitimler ve gelişim içerikleri seni bekliyor.

📝 Katılmak için form doldur: [👉 Gruba Katılmak İçin Formu Doldur]

📲 WhatsApp grubumuza katıl, gelişim yolculuğumuza dahil ol.

📩 Davetlisiniz…

💬 Birlikte Düşleyelim

“İyiyi düşün, güzeli düşle.” – Yasemin Sungur

🎈 Nefes alıyorsan, başlamak için bir nedenin var.

🌿 Gel, birlikte düşleyelim, gelişelim, çoğalalım.

💖 Çünkü biz #HayatBoyuGelişimdeyiz

Birlikte Mümkün. Umut Var.

Bir ricamız var… Bu satırları okuduysan, artık bu davetin bir parçasısın.

Çevrendeki bir dostuna bu çalışmayı anlat. Onu da bu yolculuğa davet et.

Instagram hesabımızı takip et.