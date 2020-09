Hayallerinizden Hedeflerinize Adım Atmak İçin “Harekete Geç”

İsteklerinizi hayata geçirmekte zorlanıyor musunuz? Yapmak istedikleriniz için adım atmaya çekiniyor musunuz? Vazgeçmek istediklerinizi bırakamıyor musunuz? İstek noktasında buluşup eylem noktasına geçememek çağımızın en büyük sorunlarından biri. Gelişim Enstitüsü kurucusu Yasemin Sungur, bireylerin hayatlarında ertelediği, bitiremediği şeyleri tamamlamaları ya da bırakmak istediklerinden vazgeçmeleri için gelişim lideri olarak rehberlik sunduğu “Harekete Geç” online eğitim ve gelişim programı ile harekete geçmelerini sağlıyor.

Harekete Geç online gelişim programına dünyanın her yerinden katılım sağlanabilmesi ile her yaştan ve her alandan bireyleri dijital platformlarda bir araya getiriyor. Özelikle bireyin yapmak istediğini kendine yaptırtan kişi olması için bireye odaklı gelişim hedefiyle hazırlanan eğitim programı 7 hafta yani 49 gün sürüyor.

Gelişim Enstitüsü, 21 yıldır kurumsal ve bireysel gelişim programları hazırlıyor ve 5 yıldır online platformda eğitim programlarını bireylere yönelik olarak sunmaya devam ediyor. Gelişim Enstitüsü kurucusu ve Gelişim Lideri Yasemin Sungur yeni sezonda farklı eğitim programları ile 7’den 70’e gelişimi hedefleyen herkes için eğitimlerine devam ediyor.

Gelişim Lideri Yasemin Sungur’un bireysel gelişim ve bu gelişimin sonunda bireylerin kendi kararlarını alabildikleri ve adım atabildikleri bilgileri daha çok kişiyle paylaşmak için hayata geçirdiği “Harekete Geç”, bireyin hayatına bütünsel olarak bakmasını sağlıyor. İnsanların kendi seçimleri doğrultusunda karar vermesi ve gelişim sürecinde istekleri yönünde tıkanma yaşamadan harekete geçebilmesi için tasarlanan online eğitim programı, sistemli ve planlı şekilde eyleme geçmenin önemini de vurguluyor.

Eylem yoksa, sonuç yok

Gelişim Lideri Yasemin Sungur, “Eğitim boyunca kullanılan mottomuz ‘Eylem yoksa, sonuç yok!’. Ama daha da önemlisi doğru eylem yoksa istediğin sonuç yok. Harekete Geç çalışmalarının temeli de bu şekilde oluşuyor. Çıkış noktamız çok basit. Hayatında ne duruyorsa, ne seni ağırlaştırıyorsa onu harekete geçirmek için, hayatını iyileştirmek ve güzelleştirmek için harekete geç! Sosyal etkileşimi güçlü, her mecrayı kullanan sosyal medya üzerinde de aktif bir bireysel gelişim/aktif farkındalık programı diyebilirim; hem fiziksel, hem zihinsel hem de ruhsal hareket var işin içinde.” diyor.

7 hafta, toplam 49 gün süren eğitim programı kapsamında haftada 1 kez online canlı buluşma, 2 kez de Yasemin Sungur ile yapılacak 30 dakikalık bireysel görüşmeler bulunuyor. Her hafta özel bir konusunun, her güne ait bir video dersinin olduğu programda işlenen konular, makaleler ve filmlerle destekleniyor.

Düşleme Sanatı’nın içine dalıyoruz

“Düşleme sanatı eğitimi veriyorum diyebilirim. Düşleyen, harekete geçen ve insanları iyi yaşamaya, iyi düşünmeye, iyi bakmaya götüren ve onlara rehberlik eden birisi olarak görüyorum kendimi.” diyen Yasemin Sungur, “Harekete Geç Hareketi, yıllardır şirketlerde uyguladığım bir eğitim. Süreci iyileştirme, iyiyi ve güzeli keşfetme projesidir aslında. Bugün ise biraz değişerek bireysel bir projeye dönüştü. Online dünyayı ve sosyal medyayı kullanmayı seviyorum. İnsanlara fayda sağlayarak sosyal medyayı kullanabileceğim bir sistem geliştirmek istedim. Amacım sınıf eğitimlerinde verdiğimiz bir sistemi bireysele taşımak ve bir kamp kurgusuyla Harekete Geç gelişim çalışmasını bir formata dönüştürmekti. Önce eğitim programı, sonra sınıf eğitimi oldu, şimdi de online gelişim programı.”

Harekete Geç Online Gelişim Programı

Sadece online platformda gerçekleşen eğitim programı 49 gün, yani 7 hafta sürüyor. Her gün izlenecek 21 dakikalık videolar, okuma önerileri, tavsiye filmler ve haftalık canlı yayın buluşmaları ile ilerliyor. Ayrıca her katılımcı, 2 kez birebir olarak Yasemin Sungur’la özel danışmanlık görüşmesi gerçekleştiriyor. Her haftanın kendine özel bir teması bulunuyor. Bu temalar kapsamında da okunacak yazılar ve izlenecek filmler öneriliyor.

Yasemin Sungur Hakkında

Kendisini “hayat öğrencisi, eğitmen, yazar, sohbetçi, harekete geçiren” olarak tanımlayan Yasemin Sungur, Gelişim Enstitüsü kurucusu olarak 40 yılı aşan süredir bireysel ve kurumsal gelişim odaklı Yönetim, Liderlik, İletişim ve Kariyer konularında eğitim programları hazırlıyor ve sunuyor, gelişime liderlik yapıyor. Kariyer koçluğu ve rehberlik yapıyor. Sürekli okumayı, öğrenmeyi ve gelişimi hayatının merkezine koyan Sungur, Martı Kitap Kulübü’nü kuruyor bu kapsamda kitaplara olan tutkusunu “Kitap ile Sohbet” konulu bir etkinlikle paylaşıyor. Aynı zamanda “Yazar ile Sohbet” ve “Şiir ile Sohbet” etkinliklerini de hayata geçiren Sungur’un, “Hayat ile Sohbet” başlıklı kapsamlı bir sohbet programı da bulunuyor. Martı Dergisi isimli blog dergi yayınlayan, gelişim odaklı yazı kampları düzenleyen Yasemin Sungur, “Harekete Geç!” ile aktif online gelişim programı ile eğitimlerine devam ediyor. ‘’Kariyerim Gelecek’’ isimli bir de kitabı bulunan Sungur üretmeye, paylaşmaya ve öğrenme yolculuğuna devam ediyor.