Hastalıklar ve Şifa

Merhamet, koruma, affetme, acıma, yardım etme anlamlarına gelir.

Yaradan, merhametlilerin en merhametlisidir.

Bizler ise kendimize aynı merhameti gösteremiyoruz. Suçlu olduğumuza inandığımız konularda, bize uygun bir ceza seçiyor ve bilinçaltı onayıyla o cezayı kendimize uygulamaya karar verebiliyoruz.

Bununla ilgili şahit olduğum bir olayı aktarmak istiyorum.

Rahim kanseri olan danışanımla çalışırken şöyle söylemişti ” Ben yıllar önce bebeğimi aldırdığımda büyük suçluluk hissetmiştim, kansere yakalandığımda ise her ne kadar şok olsam da bu cezayı içten içe hakettiğimi düşünmüştüm.” dedi.

Hastalık kısa sürede karnına yayıldı, karnına diren takılmıştı. Bebeğini karnındaki ve rahmindeki yerinden etmişti şimdi aynı bölgelerde ağrı ve hastalık baş göstermişti. Oysa ki bu hastalığı kendine uygun olarak kendisi seçmişti.

Yaptığımız farkındalık çalışmaları ile düşüncelerini fark etmesine yardımcı oluyordum.

” …Yaradan bizim var oluş sebebimizdir. O tüm iyilik ve kötülüklerimizden haberdardır. Bu yüzden Yaradan’ın ceza vereceğine emin olarak kendi ceza sistemini çalıştırma çünkü O Yaradan öyle yücedir ki senin varoluş anından beri aynı zamanda yaptığın tüm iyilikleri de bilir.” dedim. Amacım bilincinin hastalığa davetiye göndermesini bırakmasıydı.

Çalışmamızdan sonra suçluluk duygusunda rahatlama olmuştu kendine ne yaptığını fark etti ve bu düşünce tarzından uzaklaştı. O hafta karnındaki diren çıktı, aylardır süren karın ve rahim ağrıları bitti. Tedaviye cevap vermeyen bedeninde iyileşmeler başlamıştı.

Bunun gibi birçok olayda şunu gördüm ki çektiğimiz hastalıktan çok rahatsız olsak da öte yandan hastalığı onaylayan ve kendine çeken yanımızla yüzleşmek, iyileşmelere sebep olabiliyor.

Başka bir deyişle bize lütfedilen bağışıklık sistemi pek çok hastalığı biz fark etmeden iyileştiriyor ancak olumsuz düşüncelerimiz ve travmalarımız bağışıklık sistemini devreden çıkarabiliyor.

Bununla birlikte tüm hastalıkları aynı kalıp içerisinde sınırlandıramayız çünkü hastalıkların temelinde yatan duygu ve düşünceler kişiye özeldir, bu yüzden farkındalık çalışmaları da kişiye özel yapılır.

Semra Çetin