Harekete Geçtim Bir Kere

Yarın yaparım.

İşlerimi henüz bitirmedim, teslim etmem gereken raporun yarın son günü.

Bu hafta spora başlayacağım, şu kilolardan bir türlü kurtulamadım.

Bu hafta sonu aileme zaman ayıracağım.

Önümüzdeki ay kesin bilgisayar kursuna yazılacağım.

Kendimiz ve çevremiz ile ilgi ertelediklerimize daha birçok örnek verebiliriz. Ertelemek, çağımızın sarsıcı hastalığı. İşte ben de tam böyle bir zamanda Yasemin Sungur’u keşfettim ve Harekete Geç Online Gelişim Programı’na katıldım. 49 gün süren müthiş bir deneyim. Keşif sürecim o zaman başladı ve hala devam ediyor. Çünkü bu ömür boyu bitmeyecek bir süreç ve tek başınıza değilsiniz. Yasemin Hoca ile sürekli halde çalışma sürecini paylaşarak devam ediyorsunuz yola.

O bir cesaret gurusu

O bir tasarımcı

O, kocaman gülümsemesiyle yüreklendiren kişi

Bu program, verdiği bilgi ve yönlendirmelerle sizi pozitif duygulara itiyor. Duyguları bilinçle yönetmemizi sağlıyor ve ayrıca hayallerden hedeflere adımlar atmayı ve alışkanlıklarınızın farkına varmanızı sağlıyor. Bırakmak istediklerinizden vazgeçmeye ve odağınızı belirlemeye yardımcı oluyor. Diyeceğim o ki, yapmak istediğiniz şeyleri aktif farkındalıkla yapmanızı sağlayan çok özel bir çalışma.

2019 yılı Eylül ayından beri çok büyük bir değişim içerisindeyim, bunun ben de çevrem de oldukça farkında. Sabırlı, sakin ve sürekli bir biçimde gelişiyorum. Geliştikçe, kendimdeki değişimi gördükçe mutluluktan uçuyorum.

Neden mi? Çünkü bu program bana öncelikle bedensel ritmimi yakalattı. Sonra neleri yapmak istediğimi, tabii bir de neleri yapmamak istediğimi seçmeme yardımcı oldu. Kendimde var olan iyi ve güzel olan şeyleri keşfetmemi sağladı, bana bunlarla ilgili sorumluluk aldırdı. Ve sonra en son güneşe doğru yürümek kaldı, gölgemi arkada bırakarak.. En keyiflisi de buydu.

*

Yasemin Hoca hep der:

“Bugün ne yapıyorsan dünden geldi.

Yarın ne yapacaksan bugünden oraya gidecek.

Yarın nerede olmak istiyorsan bugün ona göre çalışman gerekmekte.

Dün ne yaptığın/yapmadığın bugünü belirledi.

Dünkü seçimlerinle buradasın!”

Ben de iyi ki seçmişim diyorum!

Ve J.Rohn’un çok sevdiğim sözleri ile yazımı noktalamak istiyorum.

“Motivasyon başlamanı sağlar, alışkanlıklar devam etmeni.”

“Yeterince nedeniniz varsa her şeyi yapabilirsiniz”

Haydi! Şimdi! Sen! Yeni bir haftaya.. Hazır mısın?

Hayatının dümeninde olmak ve tüm başarmak isteyenler için.. Harekete geçin.

Sevgilerle…

Aybike Akgün

gelisimenstitusu.com