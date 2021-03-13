“Harekete Geç Eğitimi” Bir Başka!

Hayatta yapmak istediklerimiz var ve nereden başlayacağımızı bilmiyoruz.

Hayatımızda kendimiz ve çevremiz ile ilgili ertelediğimiz, bitiremediğimiz şeyleri yapmaktan vazgeçtiğimiz zamanlar var ve nasıl yöneteceğimize karar veremiyoruz.

Veya istiyoruz ancak isteğimizi eyleme dökemiyoruz.

İşte tam da hayatımın bu noktasında Harekete Geç Online Gelişim Programı’nı keşfettim ve katıldım. 49 gün süren müthiş bir deneyim yaşadım. Keşif sürecim o zaman başladı ve hala devam ediyor, kâşif oldum! Niye mi çünkü bu ömür boyu bitmeyecek bir süreç ve tek başınıza değilsiniz.

Ve iyi ki seçmişim diyorum! Kişisel gelişim anlamında kendime yaptığım en büyük yatırımdı.

“Harekete Geç Eğitimi’nin ne gibi faydaları var?

Bu program verdiği bilgi ve yönlendirmelerle sizi pozitif duygulara itiyor. Duyguları bilinçle yönetmemizi sağlıyor ve ayrıca hayallerden hedeflere adımlar atmayı ve alışkanlıklarımızın farkına varmamızı sağlıyor. Bırakmak istediklerimizden vazgeçmeye ve odağımızı belirlemeye yardımcı oluyor. Diyeceğim o ki yapmak istediğimiz şeyleri aktif farkındalıkla yapmamızı sağlayan çok özel bir çalışma.

Bütünsel bir bakış açısıyla hazırlanmış. Bizim hayatımızın her detayına bakmamızı sağlıyor. Kendimizi tanımamızı, alışkanlıklarımızı gözden geçirmemizi, güçlü yönlerimizi keşfetmemizi, bilinçli seçimler yapabilme becerilerimizi geliştirmemizi, kendimizi tanımayı ve kendimizi sevmeyi öğretiyor.

Bu yolculuk korkularımızın üstüne gitmeyi öğretiyor. Kimimiz hata yapmaktan, kimimiz eleştirilmekten, reddedilmekten, terk edilmekten veya bazen de başarılı olmaktan korkabiliyoruz. Program içinde verilen bilgi ve yönlendirmeler bizi pozitif değişime itiyor. Güvenle karar almamızı, korkumuz yanımızdayken güçlü hissetmemizi ve böylece kendimize olan güvenimizin artmasını sağlıyor.

Kendi kanatlarımızı kullanıp özgürce uçabilmemiz için düşleme sanatı ile hayal kurdurmayı öğretiyor. Hedefe giden noktaya daha kolay ulaşmamız için sihirli dokunuşlarda bulunuyor.

“Harekete Geç Eğitimi” katılımcılarının kazanımları neler?

İçi rengarenk bu program bedensel, zihinsel ve ruhsal farkındalıkla, iyiyi düşünüp güzeli düşleyerek kendimize nasıl iyi geleceğimizi anlatan katılımcılara verilmiş şahane bir hediye.

Neden mi? Çünkü bu program bize en büyük kazanımımız olan öncelikle kendi ritmimizi yakalatıyor. Aslında soruların cevaplar olduğunu öğrenmiş oluyoruz.

Kendimize iyi gelmek için önce kendimizi tanıyor, analiz ediyor ve ardından kendimize nelerin iyi geldiğini bilmek için yazma ve notlar alma alışkanlığı kazanıyoruz. Kendimizde değer yaratan sözleri bulabiliyor ama tüm bunları kendimizi sorgulamadan, aksine kendimizi değerlendirerek yapabiliyoruz. Böylece olaylara pozitif bakıp ve sonuç olarak kendimize iyi gelenleri seçimlerimize yansıtabiliyoruz. Özetle kendimiz ve hayatımız için bilinçli seçimler yapabiliyoruz.

Yarın için şimdi harekete geçmeyi, ısrarla, azimle sürekli olmayı, plan yapabilmeyi ve zamanın içinde kendimizi yönetmeyi deneyimliyoruz. Değer yaratan iletişimde önce kendimizi anlamanın aslında çok önemli bir şey olduğunu öğreniyoruz.

Sonra neleri yapmak istediğimizi, tabii bir de neleri yapmamak istediğimizi seçebiliyoruz. Kendimizde var olan iyi ve güzellikleri keşfetme alışkanlığı kazanıyoruz. Bunlarla ilgili sorumluluk alıyoruz. Sonra en son güneşe doğru yürümek kalıyor, gölgemizi arkada bırakarak.

Bir de bu yolculuktan birçok okunacak farklı kitap ve izlenecek filmler öğreniyoruz. Bir bakmışsınız ki bir anda ufkunuz genişlemiş, heybenizde pek çok değerli bilgiyi beraberinde alıp götürmüşsünüz.

Harekete geçmek anda olabilmektir. Yargısızca içinde bulunduğun anı yaşamaktır.

O nedenle haydi! Şimdi! Sen! Hazır mısın?

Hayatının dümeninde olmak, kendi motivasyon kaynağını keşfetmek ve düşlerini yaşamak isteyenler için.

Harekete geçin!

Ve Jim Rohn’un çok sevdiğim sözleri ile yazımı noktalamak istiyorum.

“Motivasyon başlamanı sağlar, alışkanlıklar devam etmeni.”

“Yeterince nedeniniz varsa her şeyi yapabilirsiniz”

Aybike Akgün