Hanefi Yeter’in Vesile İsimli Kapsamlı Kişisel Sergisi Anna Laudel’de

Sanatçı Hanefi Yeter’in 2019 yılından beri ürettiği çeşitli kompozisyon, heykel, desen ve seramik çalışmalarının yer aldığı ‘Vesile’ isimli kişisel sergisine 16 Aralık 2022 – 11 Şubat 2023 tarihleri arasında Anna Laudel İstanbul ev sahipliği yapıyor. Hanefi Yeter’in doğa ve insan ilişkileri üzerine kurguladığı bu sergide, eserler hem doğanın insanlara sunduğu nimet ve güzellikleri, hem de insanlığın doğaya karşı tavırlarının sonuçlarını izleyicilere aktarıyor.

Sanatçı eserlerinin insanlarda farkındalık ve duyarlılık yaratmasını hedeflemektedir. Sanatını ise değişimin bir parçası olarak tanımlıyor. Daha önceki üretim süreçlerinde dış dünyayla daha sık iletişim kurma fırsatı bulduğunu belirten sanatçı, son üç yılda ürettiği yeni dönem eserlerinde herkesin birbirinden uzaklaştığı ve korkunun hakim olduğu bir dönemde yaşanan değişim ve gelişimleri, kendine has bakış açısı ve ifade şekli ile sanatseverlerle buluşturuyor.

Galerinin iki katına yayılan ‘Vesile’ sergisinde sanatçının uzun süredir tutku ile çalıştığı seramik eserleri de yer alıyor. Sanatçının bu sergi için Ayvalık yöresinden topladığı çömleklerle bir araya getirdiği seçki, serginin farklı ve ilgi çekici yönlerini ön plana çıkarıyor. Antik Yunan filozofu Sokrates’in ‘Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez’ sözünden ilham alan Hanefi Yeter’in farklı disiplinlerde ürettiği eserlerinin yer aldığı ‘Vesile’, Anna Laudel’in Gümüşsuyu’ndaki galerisinde 11 Şubat 2023’e kadar ziyaret edilebilir.

Adres: Kazancı Yokuşu 45, Gümüşsuyu, Beyoğlu / İstanbul