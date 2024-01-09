Haldun Taner Öykü Ödülü’nün sahibi Polat Özlüoğlu oldu

Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan ve Milliyet Gazetesi’nin bu yıl 34’cüsünü düzenlediği Haldun Taner Öykü Ödülü yarışması sonuçlandı. Ödülün sahibi Polat Özlüoğlu oldu.

Haldun Taner’in anısına Milliyet Gazetesi tarafından 34 yıldır düzenlenen “Haldun Taner Öykü Ödülü” yarışmasını kazanan yazar açıklandı. Bu yıl ödül “Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar” adlı öykü kitabıyla Polat Özlüoğlu’na verildi.

Jüri başkanlığını Doğan Hızlan’ın yaptığı seçici kurulda; Demet Taner (Haldun Taner’in eşi), Doğan Hızlan, Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Metin Celâl ve Filiz Aygündüz yer aldı. Haldun Taner Öykü Ödülü’ne aday eserler çevrimiçi yapılan toplantıda değerlendirildi.

Seçici kurul, kazanan isim ve gerekçesini; “Çocukluk yaralarını, yoksunluklarını, onlarla baş edebilme çabasını, bu yoksunluk ve çabaların ileriki yaşlara taşınan hüznünü aile odağında yoğunlaştırarak duygulu, akıcı bir dille yansıtmayı başarması nedeniyle Polat Özlüoğlu’nun “Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar” kitabına verilmiştir” cümleleriyle açıkladı.

Yarışmaya katılan yazarlar; 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkçe yayınlanmış kitaplarının değerlendirildiği yarışmaya kendi imzalarıyla başvurdu. Bunun yanı sıra yayınevleri, üniversiteler, sanat ve eğitim kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri de ödül için eser sahibinin imzalı onayıyla bir aday gösterebiliyordu.

Bir süre önce Haldun Taner Öykü Ödülü kısa listesi açıklanmış, listede şu isimler ve kitapları yer almıştı: Dilek Karaaslan “Tatlı Bir Şey Yok Mu?”, Mehmet Can Şaşmaz “Korkma, Güzel Rüyalar Da Var”, Melike Koçak “Hiç Kuşu”, Murat Çelik “Kışın Herkes Dürüsttür” ve Polat Özlüoğlu “Annem, Kovboylar Ve Sarhoş Atlar”.