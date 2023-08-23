“Haldun Taner Öykü Ödülü” Yarışması Yılın Öykücüsünü Seçiyor

Milliyet Gazetesi tarafından Haldun Taner’in anısına düzenlenen “Haldun Taner Öykü Ödülü” yarışması, bu yıl 34 yaşında. Aralıksız olarak düzenlenen yarışmanın Seçici Kurulunda Doğan Hızlan, Demet Taner, Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Metin Celal ve Filiz Aygündüz yer alıyor. Edebiyatta isimlerini duyurmuş olanların yanı sıra edebiyat dünyasına yeni adım atmış yazarların da katılabildiği “Haldun Taner Öykü Ödülü” yarışması güncelle kalıcılığı buluşturmaya devam ediyor.

Yazarlar; 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkçe yayımlanmış öykü kitaplarının değerlendirildiği yarışmaya kendi imzalarıyla başvurabilecek. Bunun yanı sıra yayınevleri, üniversiteler, sanat ve eğitim kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri de ödül için eser sahibinin imzalı onayıyla aday gösterebilecek. Türk edebiyatının en saygın ödüllerinden olan Haldun Taner Öykü Ödülü’ne başvurmak isteyen yarışmacıların, kitaplarını en geç 29 Eylül 2022 Cuma günü saat 17.00’a kadar Milliyet Ödülleri, Milliyet Gazetesi, Demirören Medya Center, 100. Yıl Mah. 2264. Sok. No:1 Bağcılar / İstanbul adresine yurt içinden bu tarihten en az 3 gün önce, yurt dışından ise 2 hafta önce kargoya vermiş olması gerekecek.

Ödülün 25 bin TL olarak belirlendiği yarışma hakkında adaylar Milliyet web sitesi üzerinden veya Mertcan Zülfikar (mertcan.zulfikar@ demirorenmedya.com) (0212 449 61 36) ile iletişime geçerek ayrıntılı bilgi alabilir.