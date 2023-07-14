Oyy Oyy oyy

kanayan yanan

dut ağaçları

ömrümde bıçak çiziği

bir keder

zamanı sırtına küfe yapmış

o büyük

fotoğrafımızda

sofra bezlerine serilip

kurutulmuş

bakamadığın

görüntüleri

ne kadar

göçe durursa dursun

kır çiçeklerini sulasın

aşka yürüyüşle

dolu yollar

tecelliyi bırakana

melanet hırkası giydiriyor

tevekkülünden

h/içlikler

talanlar yalanlar

dünya çevresinde

ekvator kuşağı

belimizde

mezar taşlarımıza

armağan bırakılan

kanıksamalar

bir bardak su gibi

içilse de

boğaz yakıyor

çağımız insanını

mide fesatına

uğratıyor

cennet daha gitmeden

cehennem arasına sıkışmış

” umut onurdur bu doğrudur “un

hesapsız, hayali

maral telaşıyla

yeni doğmuş

güvercin beyazlığıyla

binlerce yıla varmış

zeytin bereketiyle

YAŞIYORSAK

KAL’IYORSAK

susmadığımız için

denize

su taşıdığımız için

ölüm

azrailinden

izinsiz

bize küssün

…

çünkü…

kaç şairin

dize yerine

kanı damlasa

da

kalbimiz

her

şafak vakti

hafıza kalemleri…



Yaşar Üstün