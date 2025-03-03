Güneş, Rüzgâr ve Zaman

Güneş ışığını yollar, kayaları ısıtır, parlatır ve gölgeler oluşturur. Ancak yolculuğunda yalnız değildir. Rüzgâr ona eşlik eder, eser, savurur ve şekillendirir.

Rüzgâr… Bazen hafif bir esinti gibi nazik, bazen fırtına gibi sert ve hoyrattır. Kayaları aşındırır, kumları sürükler ve doğanın her zerresine dokunur. Üstelik, yalnızca şekil vermez; aynı zamanda dayanıklılığı da öğretir.

Aslında doğa, en büyük dersini dayanıklılıkla verir. Güneş yakar, rüzgâr sarsar, fırtına zorlar ama kayalar yine de ayakta kalır. Her şeye rağmen biçim değiştirir, güç kazanır fakat asla yok olmaz.

Yeniden Başlamanın Fısıltısı

Önce hafif bir esinti gelir. Kayalara çarpar, güneşin ısıttığı taşları okşar. Kumlar yer değiştirir, çizgiler bozulur ve ardından yeniden oluşur. İnsan da bazen böyle hisseder. Hayat akıp giderken, içindeki hafif kıpırtıyı fark eder. Belki yeni bir başlangıcın fısıltısıdır bu…

Elif de bunu hissetti.

Yıllarca aynı işi yaptı, aynı alışkanlıklarla yaşadı. Günleri birbirinin aynısıydı. Ancak bir şeyler değişmeye başladı. Hafif bir esinti içini kıpırdattı. Yeni bir şeyler yapma isteği doğdu. Yine de harekete geçmek için cesaret aradı.

Oysa dayanıklılık, yalnızca büyük fırtınalarla değil, küçük esintilerle de gelişir. Çünkü her esinti, gelecekteki rüzgârlara hazırlar.

Derken, Rüzgâr Esmeye Başladı

Bir gün Elif bir kitap okudu. Satırlar ona, hayatın sürekli aynı yerde durmak için fazla kısa olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine, içindeki rüzgârı dinledi. Karar verdi. Sonunda işini değiştirdi, yeni bir şehre taşındı. Başlangıçta zorlandı ama kısa sürede fark etti: Rüzgâra uyum sağladığında yol açılıyordu.

Tıpkı doğadaki kayalar gibi… Çünkü rüzgârı kabul ettiğinde, doğanın ritmine ayak uydurduğunda, hayat anlam kazandı.

Fakat Sonra Fırtına Koptu

Ne var ki, yeni işi beklentilerini karşılamadı. Başarısız hissetti. Düşleri sarsıldı. Geri dönmeyi düşündü. Eskiye dönmek, bildiği güvenli alana çekilmek istedi.

Tam da bu noktada, durdu. Güneşin ışığını ve sıcaklığını hissetti. Ardından doğayı izledi. Kayalara baktı. En sert fırtınalar bile onları yok edememişti. Kimi parçalar koptu ama geriye kalanlar güç kazandı.

Bunun üzerine Elif de aynısını yaptı. Fırtınaya direndi. Yere düştü ama hemen kalktı. İlk rüzgârlar ona değişmeyi öğretmişti. Oysa şimdi fırtına ona dayanıklılığı öğretiyordu. Çünkü dayanıklılık, güçlü durmak değil, düştüğünde yeniden ayağa kalkmaktı. Sarsılmak ama yıkılmamak, baştan başlamak…

Sonunda, güneş ışığını yeniden gönderdi.

Güneş, Rüzgâr ve Zaman: Hayatın Uyum Dansı

Bu fotoğrafa bakınca yalnızca kayaları ve kumları görmüyorum. Doğanın sonsuz uyumunu, değişime nasıl ayak uydurduğunu izliyorum. Güneş, rüzgâr, fırtına… Her biri, büyük dönüşümün bir parçası.

Aynı şekilde biz de hayatın içinde böyle şekilleniyoruz. Önce esintilerle başlıyoruz. Ardından rüzgârlarla değişiyoruz. Son olarak fırtınalarla dönüşüyoruz. Ve tüm bunların içinde dayanıklılığı öğreniyoruz.

Sonuç olarak, zaman bizi bir yere sürüklüyorsa, direnmek yerine rüzgârı hissetmeliyiz. Değişime izin vermeliyiz. Unutmamak gerekir ki dayanıklılık, şekil değiştirmek değil, kendi özünü kaybetmeden değişebilmektir.

Ve sonra… ışık yine üzerimize düşer. Biz de bambaşka bir ben olarak yolumuza devam ederiz.

Sevgiyle nefes al, sevgiyle nefes ver… Haydi, bir adım daha!