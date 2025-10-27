Güne Şiirle Başla: Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var

Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi

Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten

Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği

İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne

Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa

Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır

Kopmaz kökler salmaktır oraya

Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını

Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin

Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara

Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin

İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine

Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına

İnsan balıklama dalmalı içine hayatın

Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına

Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar

Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın

Değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu

Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın

Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün benliğinle

Çünkü acılar da, sevinçler gibi, olgunlaştırır insanı

Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına

Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:

Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına

Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır

Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana.

1977 yılında yazmış şair Ataol Behramoğlu bu şiiri.

Sevdiklerimden, yüksek sesle okuduklarımdan, pek çok arkadaşımla paylaştıklarımdan biri. Ben her gün şiir okuyanlardanım. Güne şiirle başlamak ne güzeldir bir bilseniz. Herkesin bir şairi olmalı derim, “benim şairim” dediği. Birden çok olabilir elbette, ancak bir şair şart. Başucunuza sevdiğiniz şairin şiir kitabını koyun, ya da pek çok şairin şiirlerinin toplandığı bir antoloji.

Sabah uyanmak için, gününüze edebiyatın sesiyle başlamak gibisi yoktur. Şiir, insanın iç ritmini hatırlatır; bir nevi kalp ayarıdır. Güne şiirle başlayan, dünyayı başka türlü görür. Trafik aynı trafiktir, insanlar aynı insanlar… ama kelimeler değişmiştir. Şiir, sıradan sabahların üstünü ince bir zarafetle örter.

Kimi için kahveyle başlar gün, kimisi için gazete sayfalarıyla. Benim için bir dizeyle başlar. Ataol Behramoğlu’nun, Gülten Akın’ın, Edip Cansever’in ya da Didem Madak’ın bir cümlesiyle. Çünkü her sabah yeniden doğmak, bir kelimeyle mümkündür bazen.

Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi…

Başımıza gelenler duygularımızı harekete geçiriyor. Düşünüyor, hissediyor ve yaşıyoruz. Arzularımız, isteklerimiz, sezgilerimiz, korkularımız, seçimlerimiz, eylemlerimiz ile hayatımız şekilleniyor.

Sevgiyle nefes aldığımız, baktığımız, adımlar attığımız, deneyim paylaştığımız anlar diliyorum.

Yasemin Sungur