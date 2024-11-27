“Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” Yeniden Sahnede

Yazılmasının üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen hala güncelliğini koruyan Haldun Taner’in “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunu Yelda Baskın rejisiyle İBB Şehir Tiyatroları seyircisiyle buluşuyor.

Epik Tiyatro’nun büyük ustası Haldun Taner, bu kült eserinde 31 Mart Vakası’ndan 71 Muhtırası’na kadar bireysel ve toplumsal anlamda yaşanan dönüşümlerin yanı sıra hiç değişmeyen şeylerin taşlamasını yapıyor. Oyunda yoksul bir aileden gelen, hayatı sorgulamadan yaşayan “dürüst” Vicdani ile varlıklı bir ailede doğan, servetine servet katarak yükselebilmek için her yolu mubah gören Efruz isimli iki zıt karakterin hayat hikâyesi aktarılıyor. Hiciv, mizah ve yer yer hazin hikâyelerle ilerleyen oyun, sınıfsal farklılıkların birey ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri, insan tabiatı, vatan sevgisi, iyilik-kötülük gibi konulara dair sorular sorduruyor. Vicdani kendi gibi olanlara şöyle sesleniyor: “Ey benim kardeşlerim/ İbret olsun hayatım/ Açın ne olur gözünüzü, / Sakın siz de benim gibi/ Safçasına/ Plak olmayın” Oyun bu sene İBB Şehir Tiyatroları repertuarında izlenebilir.

İş Sanat Dinletileri Cahit Külebi ile Başlıyor: “Küçük Haberci Bulut”

İş Sanat, bu sezon yepyeni dinletileri seyircisiyle buluşturacak. Beş yeni prodüksiyonun yer aldığı yeni sezonun ilk dinletisi, Cahit Külebi’nin şiirlerinin seslendirileceği “Küçük Haberci Bulut” olacak.

Doğayı ve kırsaldaki yaşamı çok iyi tanıyan, Anadolu insanının yaşam mücadelesini ve duygularını eserlerine başarıyla yansıtan Külebi’nin yalın bir anlatımla kaleme aldığı, içten ve sevgi dolu şiirleri, 16 Aralık Pazartesi 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenecek dinletide sanatseverler ile buluşacak. Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı bu dinletide şiirleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Şiirlere her zamanki gibi sahnede müzik eşlik edecek.

İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir dinletilerine katılım için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

O Çılgın İnsanlar

Duayen gazeteci, usta yazar Zeynep Oral’ın O Çılgın İnsanlar isimli yeni kitabı İnkılap Kitapevi etiketiyle okurlarla buluştu. O Büyülü İnsanlar ve O Güzel İnsanlar’da kaleme aldığı portrelere yeni kitabında da devam eden Zeynep Oral; geçen yüzyılın kültür sanat yaşantısına dair önemli kesitler sunuyor.

Kitapta; Ahmet Say, Ali Poyrazoğlu, Attilâ İlhan, Ayla Erduran, Jacques Brel, Birsel Lemke, Bülent Ecevit, Deniz Türkali, Füruzan, Gilbert Becaud, Hümeyra, Kaptan Coustau, Mahmud Derviş, MarleneDietrich, Moris Gabbay, Muazzez İlmiye Çığ, Müjdat Gezen, Nazlı Eray, Nermin Abadan Unat, Sunay Akın, Tarık Akan, Türkan Şoray ve Vedat Günyol’un portreleri bulunuyor.Zeynep Oral, bu portrelerde kültür sanat yaşantımıza damga vurmuş isimlerin başarıya giden yolda ne bedeller ödediklerini, maddi imkânsızlıklar karşısında nasıl çözümler ürettiklerini, sansüre ve yasaklara karşı nasıl direndiklerini anlatıyor. Anılarlaharmanlanan bu portreler, bir dönemin kültür sanat yaşantısına dair önemli kesitler sunuyor. Sanat üretiminde dayanışmanın, dostluğun ve mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

İnkılâp Kitabevi, Zeynep Oral, O Çılgın İnsanlar,223 sayfa,