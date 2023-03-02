Gönüllü olmak

Yazan
Semra Çetin
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 Ülkemizin yaraları öyle derin ve öyle geniş ki onu ancak tüm imkanlarımızı, yeteneklerimizi özveriyle birleştirerek ayağa kaldırabiliriz.

Gönüllü; bilgisini, zamanını ve emeğini iyiliğe dönüştürmek isteyen, hiçbir karşılık beklemeden toplumun yararı için gönülden çalışan kişidir. Kıymetli ve anlamlı desteğiyle kendi başına çalışabildiği gibi aynı hedefe odaklanan insanlarla ortak bir amaç için de hareket edebilir. (www.yeşilay.org)

Her toplumda yapılması gereken işler,

her ülkede iyileşecek yaralar,

her kalpte ise  bunu yapacak güç vardır.

(Marianne Williamson)

Gönüllü desteği, ihtiyaç sahiplerine olduğu kadar gönüllülerimize de aşağıdaki konularda fayda sağlıyor.

  • Başkalarına yardım ettiğimizde beynimiz, dopamin ve endorfin hormonları salgılayarak daha mutlu ve daha sağlıklı yaşamamıza neden olur.
  • Ortak çalışmalarda, yeteneklerimizi ve güçlü yönlerimizi keşfederiz.
  • Her yaştan öğrenci, sosyal sorumluluk farkındalığıyla çalışırken, zamanını ve yeteneğini doğru kullanma alışkanlığı kazanacaktır.
  • Gönüllü faaliyetlerde çalışırken, kendi sıkıntılarımızdan uzaklaşarak, faydalı olmanın huzurunu yaşarız.
  • Gönüllü çalışmalarında farklı kültür, yetenek ve statüde pek çok kişi bir araya gelerek aynı amaca hizmet ederiz, böylece bakış açımızın ve çevremizin geliştiğini gözlemleriz.

Hayatım boyunca gönüllülük çabalarının, insanların yaşamlarında yapabileceği farkı gördüm. Gönüllü olarak hizmetin kişisel değerini biliyorum. (Jimmy Carter)

 Semra Çetin

 

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Semra Çetin
Duygusal yaşam, düşünce gücü ve spiritüel farkındalık konularına duyduğum ilginin beni taşıdığı yerde başladı her şey. İnsan, doğa, yaradan aşkına boyandığımda şahit olduğum mucizeler beni özel bir şifa alanını keşfetmeye sürüklüyor. Danışanlarım, gönüllü eğitimlerim, hazırladığım kurslar ve seminerlerle ben profesyonel nefes ve yaşam koçu, kişisel gelişim uzmanı, bilinçaltı oyunlarının araştırmacı yazarıyım. Hayallerimi bir martının kanadında yazıya döküyorum.

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