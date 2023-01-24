“Gönül” hiçbir dilde karşılığı olmayan çok özel bir kelime…

Yazan
Elif Alim
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Gönül!..

Yürekte olduğu varsayılan bir kelimedir. Nitelik, sevgi, istek, aşk, özlem, hatır gibi kalpte oluşan duyguların kaynağıdır. Diğer bir yandan dilimizde yürek ve nefs anlamına da karşılık gelir. Aslında o kadar çok anlamı var ki, tarih boyu şarkılara, şiirlere, edebiyata, tasavvufa, felsefeye, İslam dinine ve benzer birçok alana konu olmuştur…

Hislerimizle bağdaştırıp içimizden gelen tüm güzellikler için onu kullanmışız. (Tabii olumsuz alanlar da var.) Mesela şu an bu yazıyı gönüllülerle kollektif bir şekilde sosyal medya üzerinden, yorumlarda buluşarak yazıyorum. Katılan tüm gönüldaşlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Ortaya güzel bir sinerji çıkardık ve hep beraber gönül dedik.

Eski Türkçe’ de könül olan gönül bakalım dilimizde hangi şekillerde kullanılıyormuş?..

Gönülden sevişler

Gönül dostlukları

Gönül evliliği

Cani gönül

Gönüllü

Alçak gönüllü

Yüce gönüllü

Gönülsüz

Gönül koymak (Buz Official)

Gönlü bulanmak

Gönülvari (Gugukrabin)

Gönüldaş (Gugukrabin)

Gönül yorgunluğu (Hilal)

Gönlünü kaptırmak (Yolcu)

Gönül almak (Tekstil Mühendisi)

Gönül vermek (Tekstil Mühendisi)

Gönül rızası (Mois L’eau)

Gönülçelen (Gökyeleli)

Gönlüne düşmek (Birgül)

Gönlünce olsun (Birgül)

Gönlü güzel (Zeynep)

Gönlün var mı? (Ali)

Gönlünü hoş etmek (Aysel)

Gönül meselesi (Ebru)

Gönlüm kaydı (Nihan)

Gönül bağı

Gönül ilişkisi

Gönül okşamak

Gönül adamı

Gönül açmak

Gönül hoşluğu

Gönül eğlendirmek

Gönül ferahlığı

Gönül avcısı

Gönül yıkmak

Gönül hırsızı (Eagle)

Gönül yarası (E. Açiyba)

Gönül gözü (Polatmak)

Deli gönül (AtiHD)

Muhtemelen unuttuğumuz daha bir sürü kullanım şekli vardır. Yazıyı hazırlarken kelimenin ne kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu daha iyi anladım. Bu kadar duygunun bir araya gelerek can verdiği bir gönülü yabancı dile çevirmek kim bilir ne kadar zordur…

Bizler gönüle öyle değer vermişiz ki unutulmaz şarkıların nakaratında bile onunla konuşmuşuz…

-Demedim mi sana gönül?..

-Uslan artık deli gönül!

Sanırım ben en çok Mevlana’nın sözünü seviyorum.

Bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari bir gönül yıkılmasın dilinden.

(Hz.  Mevlana)

Ya da şair ne demiş?

“Gönlünü gönlüme öre öre git!” demiş…

Bende şimdilik gidiyorum. Gönüllerimizin bir olduğu nice yazılarda görüşmek üzere…

Elif Alim

 

 

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Elif Alim
Merhaba ben birçoğunuzun Elicim ya da Elii olarak bildiği Elif Alim. Küçük yaşlarda başlayan yazı tutkumun isyanla evrilmesi sonucu şu an karşınızdayım. Uzun yıllar mahlas kullanarak yazdım. Ülkemizde kadın olmanın verdiği baskıyı omuzlarımda ben de hissediyorum. Bu bağlamda kalem ve düşüncenin sınırları yokmuş gibi görünse de aslında var. Ama bu noktada okuyucu devreye giriyor. Kimi yazılarınız içimin balkonu oluyor derken, farkındalıklı bir uyanış başlıyor. İnsan böyle güzel motivasyonlarla karşılaşınca var olma amacına daha iyi konsantre oluyor. Bizim çocukluğumuzda hayal dünyası geniş çocuklara normal çocuk muamelesi yapılmazdı. Etraf hemen endişelenir ve doktor tavsiye edilirdi. Bu yüzden 80 kuşağı hayallerine sahip çıkamamış ve her şeyi sessizce içinde yaşamış bir kuşaktır. Ben de o kuşaktanım. Tüm bunlara inat, aldığım eğitimler doğrultusunda, hayallerime kurgu satarak kavuşmak harika bir duygu. Eee tabii bu durumun bilgi açlığı veya bilgiye doyumsuzluk gibi dezavantajları da var. Bunu fark ettiğim günden beri bilgi için Fizan’a gider, Kaf Dağı’nda kahve içerim… Sonra da bakmayıp gördüğüm ne varsa bir bir yazıya dökerim. Bu benim kalemimin beslenme şekli… Yazıyla ilgili yolculuğuma her gün bir yenisi eklenirken bu yıl kurgusuna destek verdiğim ve danışmanlığını yaptığım bir roman, yılın en iyi romantik kurgusu seçildi. Derken elimin değdiği yerlerden güzel dönüşler başladı. Her biri şükürle dolu sevinç gözyaşıdır içimde… Hani hepimizin var olmasına neden olan bir yaşam amacı arayışı var ya benimki insanların yüreğine dokunmak ve kadınlara ışık olmak üzerine kurulu. Şimdi bunları kurgularımla ve yeni projelerle destekliyorum. Sizden ricam gelecekle ilgili hayaller kurmanız ve çocuklarınıza da kurdurmanız. Çünkü hayalleri olmayan bir insana kimse bir şey veremez. Sevgiler Elif Alim Geliştirici Editör/Yazar Yazar ve Ebeveyn Koçu-ICF Kurgu Danışmanı O bir duygusal okuryazar ve mikro ifade okur

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