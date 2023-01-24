“Gönül” hiçbir dilde karşılığı olmayan çok özel bir kelime…

Gönül!..

Yürekte olduğu varsayılan bir kelimedir. Nitelik, sevgi, istek, aşk, özlem, hatır gibi kalpte oluşan duyguların kaynağıdır. Diğer bir yandan dilimizde yürek ve nefs anlamına da karşılık gelir. Aslında o kadar çok anlamı var ki, tarih boyu şarkılara, şiirlere, edebiyata, tasavvufa, felsefeye, İslam dinine ve benzer birçok alana konu olmuştur…

Hislerimizle bağdaştırıp içimizden gelen tüm güzellikler için onu kullanmışız. (Tabii olumsuz alanlar da var.) Mesela şu an bu yazıyı gönüllülerle kollektif bir şekilde sosyal medya üzerinden, yorumlarda buluşarak yazıyorum. Katılan tüm gönüldaşlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Ortaya güzel bir sinerji çıkardık ve hep beraber gönül dedik.

Eski Türkçe’ de könül olan gönül bakalım dilimizde hangi şekillerde kullanılıyormuş?..

Gönülden sevişler

Gönül dostlukları

Gönül evliliği

Cani gönül

Gönüllü

Alçak gönüllü

Yüce gönüllü

Gönülsüz

Gönül koymak (Buz Official)

Gönlü bulanmak

Gönülvari (Gugukrabin)

Gönüldaş (Gugukrabin)

Gönül yorgunluğu (Hilal)

Gönlünü kaptırmak (Yolcu)

Gönül almak (Tekstil Mühendisi)

Gönül vermek (Tekstil Mühendisi)

Gönül rızası (Mois L’eau)

Gönülçelen (Gökyeleli)

Gönlüne düşmek (Birgül)

Gönlünce olsun (Birgül)

Gönlü güzel (Zeynep)

Gönlün var mı? (Ali)

Gönlünü hoş etmek (Aysel)

Gönül meselesi (Ebru)

Gönlüm kaydı (Nihan)

Gönül bağı

Gönül ilişkisi

Gönül okşamak

Gönül adamı

Gönül açmak

Gönül hoşluğu

Gönül eğlendirmek

Gönül ferahlığı

Gönül avcısı

Gönül yıkmak

Gönül hırsızı (Eagle)

Gönül yarası (E. Açiyba)

Gönül gözü (Polatmak)

Deli gönül (AtiHD)

…

Muhtemelen unuttuğumuz daha bir sürü kullanım şekli vardır. Yazıyı hazırlarken kelimenin ne kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu daha iyi anladım. Bu kadar duygunun bir araya gelerek can verdiği bir gönülü yabancı dile çevirmek kim bilir ne kadar zordur…

Bizler gönüle öyle değer vermişiz ki unutulmaz şarkıların nakaratında bile onunla konuşmuşuz…

-Demedim mi sana gönül?..

-Uslan artık deli gönül!

Sanırım ben en çok Mevlana’nın sözünü seviyorum.

Bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari bir gönül yıkılmasın dilinden.

(Hz. Mevlana)

Ya da şair ne demiş?

“Gönlünü gönlüme öre öre git!” demiş…

Bende şimdilik gidiyorum. Gönüllerimizin bir olduğu nice yazılarda görüşmek üzere…

Elif Alim