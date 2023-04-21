Glütensiz ve Rafine Şekersiz Bayram Tatlıları

Mutlu bayramlar…

Sevdiklerinize bayram boyunca hazırlayabileceğiniz glüten ve rafine şeker içermeyen tatlı tariflerimi bir araya getirdim. Badem ezmesi, bayram çikolatası, fıstıklı lokmacıklar, frambuazlı tart “Yap ve Pişir-meden Ye” tariflerimden…

Demek oluyor ki, pişirme ile uğraşmanıza gerek kalmadan kolaylıkla hazırlayabilir, bir süre kıvam alması için beklettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

Paylaşmak çok güzel bir eylem, beraberinde getirdiği hisler de öyle… Bu tarifler, sevdikleri için mutfağa girmekten keyif alanlara küçük bir bayram hediyesi.

Şekersiz Bayram Çikolatası

Malzemeler:

25 gr. kakao yağı

25 gr. Hindistan cevizi yağı

3 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi

2-3 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

Isıya dayanıklı bir kapta kakao yağı ve Hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin. Yağlar tamamen eridiğinde kakaoyu ilave edip pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek karıştırın. Karışımı ocaktan alın, içerisine Hindistan cevizi rendesini ekleyip biraz daha karıştırın. Isı biraz düşünce balı ilave edip tekrar karıştırın. Çikolata kalıplarına doldurun. 15 dakika oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabına kaldırın, mümkünse bir gün dinlendirdikten sonra tüketin.

Glütensiz ve Rafine Şekersiz Badem Ezmesi

Malzemeler:

1 su bardağı çiğ badem

1 tatlı kaşığı dolu dolu tereyağı

1/3 su bardağı tahin

1/3 su bardağı doğal bal

Yapılışı:

Mutfak robotuna bademi alın, toz haline gelene dek robotu çalıştırın. Tereyağını eritin, tüm malzemeyi ilave edip robotu 1-2 dakika daha aralıklarla çalıştırın. Hafif ele yapışan bir kıvam almasını sağlayın. Bu aşamada tadına bakın. Dilerseniz biraz daha bal ilave edebilirsiniz. Bir kesme tahtasının üzerine streç film serin. Badem ezmesini streç filmin üzerinde rulo haline getirip sıkıca sarın. 6-7 dakika dondurucuda, ardından en az 3-4 saat de buzdolabında bekletin. Streç filmi dikkatlice açıp, rulo halindeki badem ezmesini dilimleyin ve servis yapın.

Glütensiz, Rafine Şekersiz Fıstık Topları

Malzemeler:

1 su bardağı çiğ Antep fıstığı

6 adet hurma, 15 dakika sıcak suda bekletilmiş, çekirdekleri çıkarılmış

1 yemek kaşığı doğal bal

Yapılışı:

Bir kaba çiğ Antep fıstıklarını alıp, üzerini geçecek kadar sıcak su koyun ve 10 dakika boyunca bekletin. Başka bir kapta buzlu su hazırlayın. Süzdüğünüz fıstıkları buzlu suya atın, bir süre daha bekletin. Böylece fıstık kabuklarını kolaylıkla soyabilirsiniz.

Kabuğu soyulmuş fıstıkları mutfak robotunda toz haline getirin. Bir kâseye boşaltıp, daha sonra kullanmak üzere kenara alın.

Mutfak robotuna hurmayı alın, püre kıvamına gelene dek robottan geçirin.

Toz haline getirilmiş çiğ fıstıkları ve balı, püre halindeki hurmaya ilave edip robotu tekrar çalıştırın. Karışımı şekil verilecek kıvama gelene kadar robottan geçirin. Tadını kontrol edin. Dilerseniz biraz daha bal ilave edebilirsiniz.

Bir kesme tahtasının üzerine streç film serin. Fıstıklı harcı streç filmin üzerinde rulo haline getirip sıkıca sarın. 6-7 dakika dondurucuda, ardından en az 3-4 saat de buzdolabında bekletin.

Streç filmi dikkatlice açıp, fıstıklı ruloyu dilimleyin ve servis yapın.

Frambuazlı Tart

Malzemeler

Tabanı için:

½ su bardağı badem

6 adet hurma, 15 dakika sıcak suda bekletilmiş, çekirdekleri çıkarılmış

½ su bardağı Hindistan cevizi

½ yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 tatlı kaşığı kakao

Frambuaz Sosu:

2 su bardağı donmuş frambuaz

8 adet hurma, 15 dakika sıcak suda bekletilmiş, çekirdekleri çıkarılmış

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

Yapılışı:

Taban için:

18 cm’lik kelepçeli bir kalıba yağlı kâğıt sererek tarifi hazırlamaya başlayın.

Mutfak robotuna bademi alıp, irice parçalanması için birkaç kez robotu çalıştırın. Parçalanan bademleri bir kaba boşaltıp tekrar kullanmak üzere kenara koyun.

Hurmayı robota alıp püre haline getirin. İrice çektiğiniz badem ve kalan tüm malzemeyi de ilave edip iyice karışması için robotu çalıştırın. Yağlı kâğıt serili kalıba tartın taban harcını elinizle iyice bastırarak yayın ve sosu hazırlayana kadar dondurucuya kaldırın.

Sos için:

Hurmayı mutfak robotundan geçirin. -Pürüzsüz bir kıvam elde etmeniz önemli.- Dondurulmuş frambuaz ve diğer malzemeleri de ekleyip robotu tekrar çalıştırın. Elde ettiğiniz sosu bir süzgeç ve spatula yardımıyla süzün, frambuaz ve hurma posalarının süzgeçte kaldığından emin olun.

Dondurucudan çıkardığınız tart tabanına, süzdüğünüz pürüzsüz sosu düzgünce yayın. Tarta değmeyecek şekilde kalıbın üzerini streç filmle örtüp yeniden buzluğa kaldırın. En az 5-6 saat dondurun. Servis yapmadan 7-8 dakika önce dolaptan çıkarıp dinlendirin. Ardından dilimleyip hızlıca servis yapın.

Not: Tarif rafine şeker içermediği için, taban ve sos hazırlığı aşamasında tadına bakmanızı tavsiye ederim. Lezzeti yetersiz gelirse bal ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Zeynep Özcan