Global Reset Summit: Bir İyilik Hareketi

5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan Global Reset Summit uluslararası fikir liderleri eşliğinde harekete geçmeniz ve yeni dünyada hayatınız, sağlığınız ve işlerinizde ilerlemeniz için size ilham verecek online bir hayırseverlik etkinliğidir.

Global Reset Summit, pandemi döneminde açlık sınırına gelmiş insanların ihtiyaçlarına kaynak sağlamak amacı ile gerçekleştirilmektedir. Ümidimiz şu ki, bizler bu dönemi anlamlandırmamızda yardımcı olacak bilgiler ışığında ruhumuzu doyururken, temel ihtiyaçları olan kişilere de hep beraber kaynak sağlayabilelim.

Bu etkinlik dünya çapında insanlığımıza dair endişe taşıyan bireylerin birlikteliği ile gönüllülük esası ile gerçekleşmektedir. Kâr amacı gütmemektedir. Etkinliğe katılımınızla elde edilecek gelirler, Lübnan, Suriye, Türkiye, Filipinler, Rusya, Ukranya ve Nepal’de açlıkla başa çıkmaya çalışan yerel Sivil Toplum Kuruluşlarını destekleyecek. Türkiye’den elde edilen gelirler TIDER (Temel İhtiyaç Derneği)’e bağışlanacaktır.

Etkinlik “Ücretsiz”, “Destek” Paketi, “Tam Deneyim” Paketi ve “İyiliği İlet” paketi olmak üzere 4 kategori fiyatıyla satışa sunulmakta. Dileyenler ücretsiz satın alıp, 24 saat boyunca canlı olarak izleyebilirler. Dileyenler ise 100TL (1 kişi besle), 300TL (1 aile besle) ve 1000TL (3 aile besle) olmak üzere ihtiyaç sahiplerine TIDER vasıtası ile ulaştırılacak desteklerini sunabilirler. Her kategoride kendilerini farklı yolculuk tasarımları bekliyor olacak. Dünyadan John Gray, Sri Preethaji, Eric Edmeades, Brian Tracy, Alfio Bardola, Sonia Choquette ve Kristina Mand-Lakhiani gelişim dalında önde gelen isimlerin yanı sıra, ülkemizden de Belçim Bilgin, Nil Karaibrahimgil, Yeşim Özsoy, Zümrüt Arol Bekçe, Itır Erhart ve Ali Denizci gibi topluma değer katma niyetinde olan çok kıymetli isimler yer alacaktır. Etkinlik dünya ile eş zamanlı olarak Türkçe simultane tercüme ile yayınlanacaktır.

Etkinliğe kaydınızı https://turkey.globalreset.online web sitemizden KAYIT bölümünden yapabilirsiniz. İyiliği hep beraber iletebilmemiz dileklerimizle.