Girişim Buluşması Dijital Ortamda Gerçekleşiyor!

Gain Global Türkiye bu dönem için planlamış olduğu etkinliğini dijital ortamda gerçekleştirerek paydaşlarını bir araya getiriyor. “Girişim Hareketi ile Randevunuz Var” mesajı ile girişimci ve yatırımcıları 18 Nisan’daki etkinliğe davet ediyor.

Girişimciler ile yatırımcıları bir araya getirmek üzere başlattığı çalışmaları bugün Türkiye’nin pek çok ilinde gerçekleştiren Gain Global Türkiye dönem toplantısını dijital ortama alarak ilgilileri bir araya getiriyor.

“Dünya nüfusumuzun yüzde 5’ini oluşturan girişimcilerin her birisi ortalama 10 kişiye istihdam sağlamakta ve toplamda tarım, hizmet ve sanayide 5 milyar insana da iş kapısı açmaktadır. Günümüzde girişimcilere daha çok iş düşmektedir. Günümüzün önemli sorumluluğu girişimciler ile birlikte yeni iş düzenine hazırlamak ve işsizlik değil yeni girişimler çıkarmak.” olarak ifade eden Gain Global Kurucusu ve CEO’su İsmail Haznedar, pozitif enerjimizi yüksek tutmak ve harekete devam etmenin önemini vurguluyor. Etkinlik için Hareket Zamanı #GirişimHareketi sloganı ile girişimciler, yatırımcılar ve paydaşlar davet ediliyor.

18 Nisan Cumartesi günü saat 13:30-16:30 arasında gerçekleşecek etkinlik için detay bilgi ve kayıt www.gainglobal.com.tr sayfasından yapılıyor.

Gain Global Hakkında

Gain Global, yeni girişimleri başlatma yolunda girişimci adaylarını güçlendirmeye yönelik aksiyon odaklı destekçiler, yatırımcılar ve paydaşlardan oluşan bir ağdır. Girişimcilik alanında farkındalık oluşturmak ve girişim fikirlerinin şirketleşerek büyümesini kolaylaştıracak iş birliği ortamları geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. 2020’de, 20 ülkede 200 şehirde 20.000 üye ile çalışmalarını yürüten bölgenin en yaygın girişim yatırım ağı olmayı hedefliyor.