Gelişim Enstitüsü Sizi Gelişiminiz İçin Harekete Geçmeye Çağırıyor!

Dünyanın her yerinden, istediğiniz an katılabileceğiniz eğitimlerle yaşamınızı, alışkanlıklarınızı olumlu yönde ve kalıcı olarak değiştirebilir, değişimlerinizi içselleştirebilirsiniz.

Online içerikler ve canlı katılımla gerçekleştirilen atölyeler ile hem içsel hem de dışsal yolculuklara çıkabilir, kendinizi ve dünyayı bambaşka yaklaşımlarla görebilir, gelişiminizi başlatabilir ya da sürdürebilirsiniz.

Gelişim Enstitüsü’nün hediye eğitimi “Kendine İYİ Gel” ile ücretsiz olarak gelişiminize odaklanmaya başlayabilirsiniz.

Gelişim Kulubü’nün ilk ücretsiz eğitimi ise 27 Haziran’da. Yazı içindeki formu doldurup başvurmayı unutmayın!

Kendine İYİ Gel Online Gelişim Programı

Bu program

aktif farkındalık,

bilinçli seçimler yapmak,

pozitif bakış açısı geliştirmek üzere, uygulamalar ile gerçekleşmektedir.

Her yaş için uygun olan, pozitif psikoloji bakış açısıyla, kinesiyoloji uygulamalarıyla yapılan bir eğitim. Deneyimsel farkındalık eylemleriyle, bilinçli düşünceyle, bireysel seçimlerle gerçekleştiriliyor.

Odaklanmak Online Gelişim Programı

Dikkatini topla, odaklanma kanunlarını hayatında uygula. Okulda ve hayatta elde etmeyi hedeflediğiniz başarılar, gerekli konulara etkin odaklanmak ile mümkündür. Bu çalışmada farklı uygulamalar sayesinde var olan yeteneğini aktifleştireceksin.

Bu programda neler öğreneceksin?

Odaklanmaya yönelik yepyeni bir bakış açısı

Etkili odaklanma egzersizleri

Verimli ve üretken bir şekilde uzun süreli çalışabilmeyi.

Kariyerim Gelecek Online Gelişim Programı

Kendinizin kariyer koçu olmak için eğitim alın! Hayat, hayallerden, düşlerden hedeflerimize doğru yaptığımız bir yolculuktur. Düşlerimize emek verdiğimizde gerçeklerimiz olurlar. Kariyer, bir yolculuktur! Bu çalışma, kişiyi işte bu yolculuğa hazırlar, valizini toplatır ve yol haritasını yaptırır.

Bu eğitimde:

Kendini tanıyacak

Kendi kariyer yol haritanı yapacak

Kariyer ve gelecek konusunda düşüncelerini geliştirecek, genişleteecek

Ekip ya da iş arkadaşlarının kariyerlerini destekleyecek

Daha verimli ve üretken olacaksın.

Harekete Geç Online Gelişim Programı

Eylem yoksa, sonuç yok. Harekete geç!

İyiyi düşün, güzeli düşle. Harekete geç! Kim düşüne kendini adamışsa onun düşü gerçek olur.

Doğru Eylem Yoksa, İstediğin Sonuç Yok!

Program 7 hafta 49 gün sürüyor.

Günde 21 dakikalık videolar, okuma önerileri, film tavsiyeleri ve haftalık buluşmalardan oluşan bu program boyunca, iki kez birebir ve özel danışmanlık alma hakkına sahipsiniz.

Mandala ile Öz’e Yolculuk

Mandala çizen bireylerde konsantrasyon, farkındalık, özgüven ve yaratıcılık artar. Birey kendisi ile baş başa kalarak dinginleşir, sakinleşir. Mandala çizimleri sayesinde ruhumuzun derinliklerine bakabilir ve bilinçaltımızın bize hikâyemizi anlatmasına izin verebiliriz. Aslıhan Aksun’un eğitmenliğinde gerçekleşen bu etkinliğin içeriği şöyle:

Mandala nedir?

Felsefedeki yeri nedir?

Hayata adaptasyonu nedir?

Çizim teknikleri

Çizim

Farkındalığın Sinir Bilimi Online Gelişim Programı

Nöroloji uzmanı Timur Yılmaz, farkındalıkla ilgili eski öğretileri uzay çağının insan beyni hakkındaki güncel ve bilimsel bilgileriyle harmanlayarak zihninizi eğitiyor. “Anda Kalma Egzersizleri”nin de öğrenimini içeren bu eğitim, hayatınızı gerçek anlamda değiştirebilir, sağlığınızı farkındalığınızı kullanarak koruyabilirsiniz.

Gelişimdeyiz Kulübü’ne Katılın!

365 gün hayatımızın her alanında, her koşulda #gelişimdeyiz demek, hayatının sorumluluğunu almak, nefes aldıkça iyiyi düşünüp güzeli düşlemek için, aktif farkındalıkla, bilinçli seçimle bilgi paylaşımları yapılan bu telegram grubuna üye olmak için formu doldurmanız yeterli.

Formu doldurmak için tıklayın!

Gelişiminiz ve harekete geçmeniz için ilham arıyorsanız birbirinden değerli blog yazılarını okumakla işe başlayabilirsiniz!

Blog yazılarını okumak için tıkla!

Gelişim Enstitüsü