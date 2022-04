Geleneksel 36. Çocuk Şenliği “Hayal Eden ve Gülen Çocuklar” İçin Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın bu yıl 36.’sını düzenlediği “Çocuk Şenliği,” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü 14:00’te “Herkes Sihirbaz Olacak” adlı çocuk oyunuyla başlıyor. 24 Nisan 2022 Pazar günü Şehir Tiyatroları’nın tüm sahnelerinde ücretsiz olarak sahnelenecek çocuk oyunlarının yanı sıra Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi’nde çocuk oyunları seyirciyle buluşuyor. Şenlik boyunca Herkes Sihirbaz Olacak, Bekçi ile Postacı, Rüya, Evvel Zaman İçinde (Konuk Oyun), Beş Haylaz (Konuk Oyun), Çöp Canavarı (Konuk Oyun), Demir Kız (Konuk Oyun) adlı çocuk oyunları sahneleniyor.

Harbiye ve Müze Gazhane’de Çocukları Unutulmaz Etkinlikler Bekliyor

Şenliğin açılış gününde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nin önündeki açık alanda, ikinci gününde ise Müze Gazhane Sahnesi’nin önünde etkinlik istasyonları kuruluyor. Etkinlik alanlarında çocuklar için Spor Parkuru Atölyesi, Beyin Antrenörü, Bubble Show Gösterisi, boyama alanı, cutout alanı vb. standlar yer alıyor. Etkinlik alanlarında İBB Kent Orkestrası Konseri’nde sanatçılarımız çocuklara şarkılar öğretiyorlar. Şehir Tiyatroları Sanatçısı Özge Özder, 24 Nisan 2022 Pazar günü Müze Gazhane’de “Her Canlı Eşit Yaşam Hakkına Sahiptir” isimli bir söyleşi düzenliyor. Şenlik boyunca önceden rezervasyonla “Meslekler Atölyesi, Farkındalık Dilde Başlar Atölyesi, Keloğlan Türkülü Masal Dinletisi Atölyesi” adlı 3 atölye düzenleniyor.

24 Nisan 2022 Pazar günü düzenlenecek atölyeler:

Keloğlan Türkülü Masal Dinletisi Atölyesi, Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 14:00’te 5-9 yaş grubu çocuklar için düzenlenecek. TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Rüstem Avcı ve Masalbilimci Ayşegül Dede’nin hazırladığı atölyede, Horozunu Arayan Keloğlan masalı katılımcıların tekrar masal yazımı yapılarak anlatılırken 7 yöresel türkü seslendirilecek.

Farkındalık Dilde Başlar Atölyesi, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde saat 14:00’te 8-9 yaş grubu çocuklar için düzenlenecek.

Merve Çınar Güngör’ün düzenlediği atölyede; çocukların günlük hayattaki dili kullanmada farkındalık kazanmaları ve herhangi bir alanda başarılı olmanın cinsiyete bağlı değil, çalışma ve azimle sağlandığı mesajlarının verilmesi amaçlanmaktadır.

Meslekler Atölyesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Stüdyo 1’de saat 14:00’te 7-8 yaş grubu çocuklar için düzenlenecek.

Selin Taşdemir ve Evrim Akdağ’ın yürüttüğü bu çalışma, çocukların gelişim sürecinde mesleklerle ilgili, ilgilerini doğru yönlendirilmelerinde, cinsiyet kalıp yargılarından uzak, kendi bilgi, beceri ve yetenekleriyle farkındalık sağlamayı hedeflemektedir.

Çocuk Oyunları

Herkes Sihirbaz Olacak (3+ Yaş)

Ünlü sihirbaz Zubi’nin öğrencileri “usta”lığa geçip onun sihirli şapkasını almanın hayalini kurarlar. Zubi, sihirli şapkanın yeni sahibini belirlemek için bir yarışma düzenler. İllüzyon gösterileriyle ilerleyen oyunda, hedefe ortaklaşa ilerlemenin önemi anlatılıyor.

Kubilay Tuncer’in yazıp yönettiği oyunda Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Cihat Faruk Sevindik, Damla Cangül Yiğit, Zeliha Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 23 Nisan 2022 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Bekçi ile Postacı (3+ Yaş)

Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello adlı çocuk kitabından uyarlanan eserde bir bekçi ile bir postacı ev arkadaşlarıdır. Biri gece diğeri gündüz çalıştığından hiç görüşemezler. Soğuk bir kış günü ikisi de hastalanınca, evi aynı anda paylaşmaları gerekir. Lodovica Cima, Gabriele Clima’nın yazdığı Ceylan Özçapkın’ın çevirdiği, Derya Yıldırım’ın oyunlaştırıp yönettiği oyunda Besim Demirkıran, Cafer Alpsolay, Melisa Demirhan, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor. Oyun, 24 Nisan 2022 tarihinde Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde, 24 Nisan 2022 tarihinde Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

Rüya (5+Yaş)

Hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kullanılması, doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmaları nedeniyle çok üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtardığı anlatılır. Özge Midilli-Ertan Kılıç’ın yazdığı Özge Midilli’nin yönettiği oyunda Nilay Yazıcıoğlu, Tarık Köksal, Nilay Bağ, Ceren Kaçar, Ceysu Aygen, Çağlar Polat, Emre Çağrı Akbaba, Mehtap Gündoğdu Akbulut rol alıyor. Oyun, 24 Nisan 2022 tarihinde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde.

Evvel Zaman İçinde (Kocaeli Şehir Tiyatrosu) (3+ Yaş)

Bir annenin oğluna ‘’ Bana hiç al da gel’’ isteğiyle başlayan, çocuğun bu hiçlik arayışında karşılaştığı komik, bir o kadar da düşündürücü bir yol, bir yola çıkış hikayesi… Pertev Naili Boratav’ dan Türk Halk Edebiyatı’ nın güzel örneklerinden olan tekerlemelerle bizden olanı anlatıyoruz sizlere. Anne ve babalar yani bir zamanlar çocuk olan bizler de çocuklarımızla birlikte Keloğlan’dan, Nasrettin Hoca’ya, Ozan geleneğimizden, kuklalara, Meddah geleneğimizden, gölge oyunumuz Hacivat ve Karagöz’e samimi, içten, yediden yetmişe hepimizin keyif alabileceği, bazen hüzünlü, bazen de eğlenceli bir yolculuğa çıkacağız, eskimeyen zamanlara doğru… Işıl Kasapoğlu’nun yazdığı, Sezai Yılmaz’ın yönettiği oyunda Levent Muradoğlu rol alıyor. Oyun, 24 Nisan 2022 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

Beş Haylaz (Bursa Şehir Tiyatrosu) (4-7 Yaş)

Puglia’da yaşayan çok zeki ama bir o kadar da yaramaz olan Magli; şehri daha önce hiç görmemiştir. Anne ve babası pazarcılık yapan Magli için, bir sabah şehre gitme fırsatı doğar. Yola koyulan Magli, yol boyunca birbirinden değişik özellikleri olan beş kişiyle tanışır. Magli ve Beş Haylaz’ın hikâyesi böylece başlar. Mehmet Ali Açıl’ın uyarlayıp ve yönettiği oyunda Sergen Bölük, Didem Akın Açıl, Hakan Onat Peynirci, Deniz Gürsucu, Suat Onur Çalık, Faruk Oğur, Volkan Yıldız, Yüksel Hakverdi, İpek Zeylan rol alıyor. Oyun, 24 Nisan 2022 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

Çöp Canavarı (Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu) (3+ Yaş)

Siz denize çöp attınız mı?

Peki denizlere atarken hiç aklınıza gelmedi mi; bu çöpler ne oluyor… Denizleri temizlemekten sorumlu balık var! Bu balık o kadar çok çöp yemiş ki bir canavara dönüşmüş; ama iyi yürekli. Bütün çöpleri büyük bir iştahla yiyor. Yalnız pet şişeden nefret ediyor. Onları denizlere atanlara çok kızıyor. O da ne! Karagöz bir pet şişe atıyor denize. Bir hışımla fırlıyor denizin dibinden Çöp Canavarı ve Karagöz’ün karşısına dikiliveriyor… Devamı oyunda… Yazan & yöneten & oynayan Cengiz Özek. Oyun, 24 Nisan 2022 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

Demir Kız (Berko Çocuk Tiyatrosu) (4+ Yaş)

Berfu ve Ferit iki iyi arkadaştır. Aynı okula gitmekte, birlikte ders çalışmakta ve oyun oynamaktadırlar. Berfu, sağlıklı beslenmediği için bir gün hastalanır. Hayali olan dans yarışmasına katılmak için bir an önce iyileşmelidir. Herkes Berfu’nun güçlü ve sağlıklı günlerine dönebilmesi için çaba sarf eder. Berfu da, bir an önce okuluna dönmek ve dans yarışması hayalini gerçekleştirmek için doktorunun söylediği her şeyi yapar; ilaçlarını içer, sağlıklı beslenir. Böylece dans edebilmek, okula gidebilmek ve arkadaşlarıyla oynayabilmek için sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamıştır. Berfu sağlıklı beslenmediği için bir gün hastalanır. Dans yarışması hayaline ulaşmak için bir an önce sağlığına kavuşmalıdır. Berfu’nun bu hayaline ulaşma yolculuğunda bakalım neler olmuş… Deniz Yeşil Mavi’nin yazıp yönettiği oyunda Öykü Tanışman, Yiğit Rauf Yıldız, Nazlıcan Altun rol alıyor. Oyun, 24 Nisan 2022 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

İyi seyirler…